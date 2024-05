„I když jsme byli favority, měl jsem z utkání respekt. Na podzim totiž začalo období, kdy se nám přestalo dařit, právě ve Vendolí. Do tohoto zápasu jsme měli úplně stejnou bilanci jako v podzimní části, tedy ztrátu dvou bodů za remízu, proto se nabízela paralela. Sice jsme duel zvládli, ale na můj vkus to mělo být po lepším výkonu. Obě inkasované branky byly zbytečné a přibrzdily nás. Z individuálního hlediska jsou tři góly dobré, ale vždy je prostor pro zlepšení. Nerad sám sebe hodnotím,“ ohlédl se TOMÁŠ STANĚK za třináctým vítězným střetnutím Tatranu v aktuálním soutěžním ročníku.

Na tom, že zapsal do svých statistik hattrick, se podílela jeho spolehlivost při penaltových exekucích. „První dvě branky padly z pokutových kopů na konci a začátku poločasu. Obě byly důležité, protože nás uklidnily. Třetí přišla po rychlém brejku, kdy jsem doklepával do prázdné branky po přihrávce Pavla Němce. V tu dobu hrál soupeř již v oslabení a takové šance přibývaly,“ přiblížil svoje povedené vystoupení.

Za rozeného kanonýra se Tomáš Staněk nepovažuje, ačkoli ve své bohaté fotbalové kariéře mnohé zajímavé momenty v tomto směru pochopitelně prožil. „Góly jsem vždy nějaké dával, ale úplný střelec nejsem. Hattrick to určitě nebyl první. Postupem času jsem se však zatáhl do obrany, takže mám spíše opačné úkoly,“ vysvětluje zkušený čtyřicetiletý fotbalista a přidává svoje zajímavé gólové vzpomínky. „Pokud zůstaneme v Mladějově, tak si vzpomínám na utkání v Janově, kde jsem vstřelil hattrick a naše vítězství bylo vysoké. Jeden gól byl přitom z poloviny hřiště, kdy jsem přehodil gólmana. A když se vrátím ještě dál, tak si dobře pamatuji i branku za Moravskou Třebovou v derby do sítě Svitav, kde právě tento zásah rozhodl o našem vítězství,“ ohlíží se hráč, jehož fotbalový život byl s moravskotřebovskými barvami pevně spjat řadu let.

Zpět ale do Mladějova a aktuálího dění v okresního přeboru. Z čeho podle Tomáše Staňka pramení zmíněná síla Tatranu v domácím prostředí? „Myslím, že je to kvalitou hřiště, které nám dává prostor a možnost pro kombinační hru. Hřiště je na okresní přebor nadstandardní. Myslím, že třeba takové finále okresního poháru by bylo pro oba soupeře pěkným zpestřením, aby si na takovém trávníku zahráli,“ myslí si mladějovská opora.

A mimochodem jeho přání se stane 12. června realitou, tamní svatostánek bude dějištěm finále Poháru OFS Svitavy mezi Cerekvicí a Třebařovem.

Tou dobou může být jasno o tom, zda jarní jízda mladějovským fotbalistů dojde ke „zlatému“ závěru. Mluví se v klubu nahlas o prvním místě a případném postupu do krajské soutěže? „Samozřejmě tabulku sledujeme. Tím, jak zápasy přibývají a blíží se konec soutěže, tak slova o tom, že bychom na konci mohli být mezi nejlepšími nebo dokonce celou soutěž vyhrát, zaznívají. Dokonce jsem zaslechl i slovo postup a I. B třída. Nicméně do konce ještě zbývá šest kol a ve hře je spousta bodů. Chceme na konci soutěže minimálně vyrovnat nejlepší umístění Mladějova v přeboru, což bylo třetí místo,“ zůstává Staněk skromný.

A na závěr jako vždy kanonýrská otázka. Sparta, nebo Slavia, jak odhaduje Tomáš Staněk boj o ligový titul? A jeho očekávání od české reprezentace na Euru v Německu? „Věřím Spartě. Pokud zvládne víkendové derby, tak už bude zřejmě hotovo. Jako fanoušek věřím v dobrý výsledek reprezentace. Snad se podaří postoupit ze skupiny a potom se může stát cokoliv.“