OKRESNÍ PŘEBOR

TJ Horní Újezd vs. TJ Sokol Dlouhá Loučka.Zdroj: Deník/Radek Halva

Do posledního kola nebylo jasné, kdo si sáhne ze dvou silných adeptů na korunu krále střelců. Jakub Kalánek skóroval v závěrečném zápase sezony jednou a to bylo málo na to, aby obhájil svoje prvenství z minulého roku. Zdeněk Konečný sice v posledních dvou kolech nenastoupil, nicméně minimální náskok na svého pronásledovatele nakonec udržel.

TOP KANONÝŘI: 1. Zdeněk Konečný (Dlouhá Loučka) 25, 2. Jakub Kalánek (Opatov) 24, 3. Tomáš Müller (Jevíčko) 19, 4. Matěj Matoušek (Němčice) 18, 5. – 8. David Frank (Dolní Újezd B), Jiří Linhart (Jevíčko), Miroslav Knápek (Třebařov) a Roman Klesal (Cerekvice nad Loučnou) 16, 9. Martin Paar (Opatov) 14, 10. Bohumil Válek (Cerekvice nad Loučnou) 13, 11. Zdeněk Hlubinka (Třebařov) 12, 12. – 15. Pavel Němec, Zdeněk Opletal (oba Mladějov), David Maleňák (Třebařov) a Michal Racl (Boršov) 11, 16. – 20. Jaroslav Řehák (Cerekvice nad Loučnou), Zdeněk Šmehlík, Michal Kudyn st. (oba Mladějov), Libor Boháček (Polička B) a Milan Vyhnánek (Boršov).