„Za výhru na hřišti soupeře jsem rád. Po třech domácích porážkách v řadě jsme se propadli na spodek tabulky a už bylo na čase, abychom uhráli nějaké body,“ netajil se cílem, s jakým do zápasu rezerva Slovanu šla, sám ROBIN POLÁK . „Derby s Boršovem má vždy náboj, o to víc si cením vítězství,“ mohl být spokojen.

„Ze začátku utkání jsme se dostávali do mnoha šancí. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit třetí branku a soupeř před pauzou snížil. O výhru jsme museli bojovali do poslední minuty. Individuálně jsem nevyčníval, dobře to na menším plácku v Boršově zvládli hlavně spoluhráči vzadu proti silovým domácím útočníkům,“ zůstává Polák skromný po svém vydařeném vystoupení.

V derby rozvlnil síť dokonce třikrát, první trefu mu ovšem rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. Regulérně se trefil teprve o něco později z pokutového kopu do protipohybu gólmana k levé tyči. A pak se prosadil také ze hry. „Za půlkou jsem se uvolnil od obránce, náš věčný mladík Petr Šatník mi mezi obránci s citem prostrčil balón do uličky. Zakončoval jsem podél vybíhajícího gólmana na zadní tyčku, ten střelu sice lehce tečoval, ale naštěstí pro nás to tam padlo,“ popisu Robin Polák.

Většinu své fotbalové kariéry strávil na ofenzivních postech v sestavě, takže gólový přísun se od něho čeká, ovšem jak sám říká, ne vždycky je z jeho strany tento požadavek vyslyšen… „Nedávno se mi podařilo vstřelit hattrick doma proti Jevíčku, před lety rovněž v béčku Slovanu mi to tam taky takhle padlo, takže hattrick jednou za deset let… V poslední době jsem moc branek nestřílel a kluci mi to dávali „sežrat", tak snad se na mě letos budou moci více spolehnout a ještě nějaký ten gól přidám,“ říká čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Jeho fotbalové vzpomínky jsou spojeny skoro výhradně s Moravskou Třebovou, vždyť kromě „zastávky“ v nedalekém Mladějově strávil v barvách Slovanu celý fotbalový život. „Rád vzpomínám na vítězství v Poháru hejtmana Pardubického kraje, kdy jsme ve finále porazili kvalitní Libišany. A také na období začátku kariéry v mužích a vítězství v okresním přeboru, protože jsme se tam sešli s bandou kluků, které fotbal bavil a na hřišti se nám dařilo,“ zalovil v paměti Polák.

„Co se krásných gólů týče, těch jsem moc nedal, většinou to byly šmudly ve vápně. Zajímavý, spíše kuriózní gól jsem vstřelil kdysi proti Přelouči, a to tak, že jsem neobratně šajtlí odcentroval od pravé lajny v běhu. Brankář, který to nečekal, vyběhl na penaltu sbírat centr a jen sledoval, jak mu zapadl rotující balón za přední tyč,“ usmívá se opora moravskotřebovského béčka.

close info Zdroj: Deník/Radek Halva zoom_in TJ Sokol Morašice vs. SKP Slovan Moravská Třebová B.Na to, že by se ještě objevil v barvách tamního A týmu v krajském přeboru, ve svém věku nemyslí, naopak je rád, že se v prvním mužstvu objevilo talentované plání. „Na áčko určitě nepomýšlím, tam se teď usadili mladíci a myslím, že je to tak správně. Raději jim přijdu držet palce k zábradlí a zakopu si s vrstevníky okres,“ říká Robin Polák.

Výhra v Boršově byla jedním v prvních světlejších momentů v podzimní sezoně moravskotřebovského béčka, které v létě dobrovolně přešlo z I. B třídy do okresního přeboru, ale ani v něm na tom není výsledkově valně. „Moc se nám nedaří, ale beru to tak, jak to je, v tuto chvíli asi na víc nemáme. Hráči, co dříve hráli I. B třídu, jsou teď v áčku. Máme spíš starší tým, kde sval nevydrží více než dva víkendy. Takže je to takové období, kdy čekáme, až nám dozrají dorostenci a budeme mít ambice hrát na špici,“ vysvětluje třebovský střelec.

Na závěr, jako obvykle v této rubrice, co Robin Polák říká na dosavadní výkony českých týmů v evropských pohárech a jaký dojem má z aktuálních výkonů reprezentace? „Moc mě mrzí situace okolo nároďáku. Snad zase přijdou časy kdy jsme koukali na hráče, jako byli Baroš, Nedvěd a Rosický. Už bychom si zasloužili opět nějaký úspěch. Ale nechci být kritikem a věřím, že přijde čas, kdy budeme opět hrdí na náš tým. Na klubové scéně je to opačné, tam se daří a myslím si, že každý fanoušek musí být spokojen. Je opět na co koukat a kluby nejsou do počtu.“