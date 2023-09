„Do zápasu jsme chtěli vkročit co nejlépe a napravit zaváhání z předchozích tří kol, což se nám i povedlo, ale až do 17. minuty se nám nedařilo proměňovat šance. Naštěstí se mi potom povedlo využít vyložené příležitosti, což rozhodlo, takže jsme se nemuseli strachovat o výsledek do konce. Celé utkání jsme měli pod kontrolou a soupeř hrozil pouze z brejků po našich chybách,“ vrací se Pavel Bednář k průběhu vydařeného střetnutí.

„První tři branky mi krásně nachystali kluci, kdy dvě padly po průnikových přihrávkách a samostatném úniku, kdy jsem dvakrát prostřelil brankáře na zadní tyč. Třetí gól přišel po centru ze strany a stačilo mi trefit poloprázdnou branku. Čtvrtý zásah jsem přidal po odvráceném nákopu soupeře a po obejití dvou obránců jsem opět zakončoval tváří v tvář brankáři po zemi k tyči,“ popsal jednatřicetiletý fotbalista svoje výjimečné střelecké odpoledne.

Pavel Bednář je hráčem, od něhož se v Linharticích gólový přísun očekává. „Však se mi po nepovedeném vstupu do sezony v kabině tak trošku posmívali, že dva naše vstřelené góly měli na kontě stopeři. Vstřelit více branek v zápase se mi občas podaří, ale není to tak často, jak by mohlo, a to z důvodů neproměňování šancí,“ říká sebekriticky.

Utkvěly mu některé zajímavé momenty z jeho kanonýrské historie v paměti? „Jako první se mi stoprocentně vybaví loňský zápas se Starým Městem, který jme vyhráli 6:2 a já tři góly dal a na tři nahrál. Dále potom pár gólů přímo z rohového kopu, třeba z minulé sezony z Koclířova. A také zápas ještě z působení v okresním přeboru několik let zpátky, kdy jsme v Bystrém prohrávali 0:2, ale skóre otočili a v poslední minutě jsem po sólu z půlky hřiště nahrával na vítězný gól,“ přibližuje Pavel Bednář hezké fotbalové vzpomínky.

Zpět ale do současnosti. Linhartice nemusely hrát III. třídu, v létě dostaly nabídku doplnit okresní přebor na místo nepřihlášené Borové, ale nevyužili ji a zůstaly v „trojce“. Proč se tak stalo? „Bylo to skupinové rozhodnutí týmu, kde každý měl možnost se vyjádřit a drtivá většina se shodla na tom, že po našich zkušenostech po postupu ze sezony ukončené covidem, kdy jsme potom hráli na dně okresního přeboru, a s ohledem na tréninkovou morálku zůstaneme ve III. třídě. Pokusíme se vybojovat postup na hřišti a ne úkor celku, který se nepřihlásil do sezony,“ vysvětluje Pavel Bednář.

Rozjezd III. třídy ovšem z pohledu Metry rozhodně nevypadal tak, že by se měla hlásit do boje o postupové místo. „Chtěli jsme hlavně vyhrát všechny domácí zápasy, což jsme však hned v tom prvním pokazili. Se vstupem do soutěže rozhodně spokojeni nejsme, protože se po čtyřech odehraných zápasech krčíme na předposledním místě tabulky se čtyřmi body. Doufám ale, že nás právě vítězství nad Radiměří nakopne a budeme bojovat o horní příčky,“ neztrácí optimismus hráčů, který je linhartických barvám dlouhodobě věrný.

Ani on se nevyhnul naší tradiční kanonýrské otázce. Spartak, Slavia nebo někdo další, jak vidí Pavel Bednář Fortuna:ligu? „Boj o titul vidím mezi Spartou a Slavií, budou nejspíše rozhodovat vzájemné zápasy a nečekané ztráty. Myslím si, že klíčová bude znovu nadstavba, ale věřím Slavii, že to zvládne a titul získá,“ říká další z podzimních fotbalových osobností Deníku.

O druhém zářijovém víkendu se střelcům na Svitavsku docela dařilo. Hattrickem se vytáhli Zdeněk Lorenc z Cerekvice, Matěj Matoušek z Němčic, Michal Racl z Boršova a Tomáš Pirkl z Morašic. A mladší žák Tadeáš Ptáček z Moravské Třebové se s tím „nemazal“ vůbec, ten se v krajském přeboru trefil osmkrát.