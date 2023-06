OKRESNÍ FOTBAL: Dvě kola do konce, pět bodů stále k dobru před nejbližším (a jediným) pronásledovatelem, v neděli na domácím hřišti titulové oslavy. Takhle vypadá ideální scénář nejbližších dnů pro bysterské fotbalisty. Ti o víkendu učinili možná rozhodující krok k postupu do I. B třídy, když zásluhou branky Jiřího Jukla v poslední minutě vyhráli v Cerekvici nad Loučnou, odrazili tím atak Opatova a v nadcházejícím dějství mohou v duelu s Boršovem o všem rozhodnout.

Na stadionu u Loučné sledovali diváci v úvodní půlhodině čtyřgólovou přestřelku a následně téměř šedesátiminutové střelecké sucho, během něhož se oba soupeři marně snažili strhnout vedení na svoji stranu. Zlomové momenty se tak nakonec odehrály v závěru duelu. Deset minut před koncem hrubě fauloval mimo pokutové území cerekvický gólman Schauer a bylo vyloučen (podruhé za sebou, předčasně pod sprchy šel také o týden dříve v Boršově) a hosté krátkou přesilovku dokázali využít. Jiří Jukl je svým gólem přiblížil přebornickému titulu na dosah!

Bysterští byli v nedělním odpoledni pod tlakem rivala z Opatova, které je pod něj dostal svým vítězstvím v Rohozné nad poličskou rezervou. Byl to podobný příběh, i v tomto případě se chléb utkání lámal v koncovce a jako správný žolík se ukázal střídající Zdeněk Vostřel, na jehož zásah z 80. minuty soupeř nenašel odpověď. Opatov tak na čtyřiadvacet hodin zkrátil svoji ztrátu v tabulce na dva body, ale lídr tabulky o den později nepřipustil další zdramatizování sezony.

Jedna jistota v okresním přeboru je nezpochybnitelná. Celek Sokola Městečko Trnávka je jistým sestupujícím do III. třídy, neboť ani proti Dlouhé Loučce neprolomil zakletí svých jarních nepovedených výkonů a prohrál opět rozdílem třídy. Z posledního místa se nemůže pohnout ani teoreticky. A teď – kdo ho do nižší soutěže doprovodí? A doprovodí ho vůbec někdo? Víkendové výsledky I. B třídy udělaly ohroženým týmům z Horního Újezdu a Poličky radost, protože v tuhle chvíli by se zachránily oba, na sestupové pozici jsou v krajské soutěži jenom Libchavy z Orlicka. Jenže za týden může být znovu všechno jinak, takže minimálně třináctá příčka je hodně ožehavá.

Horní Újezd měl v Hradci nad Svitavou možnost posunout se na dvanácté místo, ale v oslabeném složení na jarní štiku soutěže nestačil, takže zůstává o bod za Poličkou. V každém případě zápolení „na dálku“ v podání této ohrožené dvojice je dalším středobodem pozornosti, jenž přináší náboj do napínavého finiše okresní mistrovské fotbalové sezony. Mimochodem zmíněný Hradec se aktuálně vyšplhal dokonce na třetí flek a takhle vysoko ho tedy v nejvyšší okresní soutěži snad nepamatujeme…

V souboji Mladějova s dolnoújezdským béčkem se nic podstatného, co se obsazení klíčových tabulkových pozic, neřešilo, takže se mohlo hrát s otevřeným hledím a během dvaceti minut padly čtyři góly. V dalším průběhu přibylo ještě po jednom na každé straně a body se dělily, i proto, že domácí neproměnili za stavu 3:2 pokutový kop. Střelecky docela bohaté bylo také střetnutí v Boršově a tady si domácí získaný náskok dokázali pohlídat až k plnému zisku, byť si duel po změně stran zkomplikovali vlastním gólem. Po více než měsíci bodovala Borová, proti Morašicím dlouho pomýšlela i na výhru, o tu přišla pár minut před závěrečným hvizdem.

25. KOLO: Hradec nad Svitavou – Horní Újezd 2:0 (1:0). Branky: 40. Janko, 52. D. Jukl. ČK: 0:1 (57. P. Lněnička). Mladějov – Dolní Újezd B 3:3 (2:2). Branky: 2. Vondráček, 7. Opletal, 56. Müller – 3. L. Jireček, 20. M. Jireček z pen., 85. D. Frank. Borová – Morašice 1:1 (1:0). Branky: 43. Hynek – 84. Sokol. Boršov – Jevíčko 3:2 (3:1). Branky: 15. z pen. a 22. Ondrejka, 34. Kolář – 13. T. Klein, 71 vlastní (Hejl). Polička B – Opatov 2:3 (0:1). Branky: 51. J. Trnečka z pen., 69. Valouch – 27. a 48. Kalánek, 80. Vostřel. Cerekvice nad Loučnou – Bystré 2:3 (2:2). Branky: 15. R. Lněnička, 32. Jirout z pen. - 20. a 27. Jílek, 90. J. Jukl. ČK: 1:0 (80. Schauer). Městečko Trnávka – Dlouhá Loučka 0:4 (0:2). Branky: 25. a 47. Ševčík, 32. Cápal, 65. Bouček.

Rozhodně se o vítězi III. třídy v posledním dějství ve vzájemném střetu mezi Vendolím a Třebařovem, nebo bude jasno dříve? Po 25. kole je znovu blíže první varianta, neboť oba adepti na prvenství svoje zápasy zvládli úspěšně. Vendolí zlomilo ve druhém poločase tuhý odpor lepšících se Sebranic a Třebařov si zdárně poradil v přestřelce v Čisté, kde si na pojišťující trefy počkal do poslední desetiminutovky hry.

Ať už přetahovaná o první místo dopadne jakkoli, tak je rozhodnuto o tom, že oba dva nejlepší celky sezony mají v tento okamžik zajištěn postup do okresního přeboru, neboť třetí linhartická Metra se přes výhru v Němčicích nemůže na druhou pozici vinou horší vzájemné bilance dostat. Půltuctem gólů ozdobil svoje utkání ve Velkých Opatovicích celek Radiměře a za zmínku stojí i páté vítězství Koclířova v tomto ročníku.

25. KOLO: Vendolí – Sebranice 2:0 (0:0). Branky: 49. Báča, 73. Navrátil. Koclířov – Staré Město 2:1 (2:0). Branky: 21. Binder, 29. Elgner – 80. Polehla. Němčice – Linhartice 0:4 (0:1). Branky: 30. Žouželka, 76. Cerman, 83. Bednář, 90. Jedlička. Čistá – Třebařov 2:5 (0:2). Branky: 59. Dvořák, 73. Bláha – 18. a 47. Macek, 35. Doubrava, 80. D. Maleňák, 86. D. Novotný. Velké Opatovice B – Radiměř 0:6 (0:3). Branky: 39. a 88. Ondroušek, 71. a 79. Straka, 34. Štefl, 44. Vach.