III. TŘÍDA: Okresní mistrovský fotbalový podzim skončil o víkendu dohrávaným duelem, ve kterém hráči z Vendolí splnili roli favorita proti poslednímu Koclířovu a posunuli se díky tomu do čela tabulky.

TJ Sokol Vendolí vs. SK FC Koclířov. | Foto: Deník/Radek Halva

I když nejnižší okresní třídu hraje v tomto ročníku pouze devět týmů, tak o náboj nemá a na jaře nebude mít rozhodně nouzi. V soutěži hrané tříkolovým systémem je za námi o něco více než polovina naplánovaného programu a minimálně šest družstev může na jaře promluvit do bojů o dvě postupová místa do okresního přeboru. Vždyť mezi vedoucím Vendolím a šestým Městečkem Trnávkou je pouze pět bodů rozdílu, a to má ještě zmíněná Trnávka (stejně jako druhá Moravská Třebová C) o jeden odehraný zápas méně.