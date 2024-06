Na turnaj starších elévů do Pomezí se sjelo jedenáct přihlášených týmů z celkových osmnácti, které v uplynulém ročníku hrály okresní soutěže této věkové kategorie. Do velkého finále postoupil mohutně povzbuzovaný domácí celek, který si brousil zuby na prvenství, jenže rázně proti se postavil výborný sebranický tým disponující výraznými individualitami, který zajímavý zápas rozhodl jasně ve svůj prospěch. Bronzové umístění vybojovali fotbalisté z Čisté.

Pohár OFS Svitavy starších přípravek v roce 2024. TJ Sebranice.Zdroj: Deník/Radek Halva

Rovněž o den později v Kunčině se hrálo v bezvadné kulise a desítka účastníků se fanouškům odměnila krásnými výkony. Také tady se do finále po mimořádně dramatických zápletkách ve skupině prokousal domácí mančaft a i tentokrát našel svého silného přemožitele. Borci z Březové nad Svitavou si po celý turnaj počínali naprosto dominantním způsobem, všechny soupeře přehráli výrazným rozdílem a zaslouženě proto brali ten největší pohár. Mladší elévové z Čisté napodobili bronzem svoje starší kolegy.

Pohár OFS Svitavy mladších přípravek v roce 2024. TJ Sokol Březová nad Svitavou.Zdroj: Deník/Radek Halva

„Chtěl bych poděkovat oběma pořádajícím klubům za to, jak se postarali o průběh pohárových turnajů. Všem týmům gratuluji k předvedeným výkonům, těm nejlepším k jejich umístění. Myslím, že to pro mladé fotbalisty a fotbalistky byl povedený vrchol sezony a důkaz, že mládežnický fotbal na Svitavsku žije a má na čem do budoucna stavět,“ uvedl předseda OFS Jindřich Novotný.

CP Sport Pohár OFS Svitavy starších a mladších přípravek

Starší přípravky:

1. TJ Sebranice

2. TJ Sokol Pomezí

3. TJ Sokol Čistá

4. TJ Sokol Janov

Mladší přípravky:

1. TJ Sokol Březová nad Svitavou

2. TJ Sokol Kunčina

3. TJ Sokol Čistá

4. TJ Sokol Borová