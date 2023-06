OKRESNÍ FOTBAL: Páteční tahák jarní části nejvyšší okresní soutěže přinesl nečekaně jednoznačnou záležitost ve prospěch domácího Opatova, který bysterského lídra předčil v dohrávaném utkání rozdílem třídy. Bysterští fotbalisté se ovšem z přídělu dokázali během dvou dnů sebrat, v neděli na domácím trávníku přehráli nebezpečný Hradec a tři kola před koncem si na čele hýčkají pětibodový náskok.

Proměněný pokutový kop Dominika Štěrby (TJ Opatov) v utkání proti TJ Sokol Bystré. | Video: Radek Halva

Pěkná divácká kulisa v opatovském sportovním stánku sledovala s napětím očekávanou bitvu druhého s prvním týmem okresního přeboru, vlastně poslední příležitost pro domácí, jak ještě vážněji zamíchat s vývojem postupové bitvy. A přihlížející museli být překvapeni, co se před jejich zraky odehrává. Hostům se střetnutí vůbec nepovedlo, od začátku tahali za kratší konec ve všech činnostech a jen s obtížemi odvraceli pohromu v podobě obdržené branky. K tomu došlo „do šatny“ z pokutového kopu a ve druhém poločase se na obrazu hry nic moc nezměnilo. Snad jen to, že děr v bysterské defenzívě bylo ještě více a domácí hráči je tvrdě trestali. Výše jejich vítězství byla překvapivá, ale vzhledem k obrazu hry zcela zasloužená.

Jeden z opatovských gólů:

Zdroj: Radek Halva

A najednou tu byl nový náboj okresního přeboru! Rozdíl mezi oběma týmy se ztenčil na pět bodů, navíc před Opatovem byl souboj s poslední Trnávkou a tam se nic jiného než jeho další vítězství nečekalo. Což se také stalo, byť zase tak snadné to neměl a soupeře zlomil teprve dvěma trefami po změně stran. Bystré se v každém případě ocitlo pod tlakem, neboť na jeho trávník zavítal jeden z nejlepších týmů jara Hradec nad Svitavou. A domácí ukázali psychickou odolnost, protože těžkou výzvu dokázali zvládnout. Nenalomila je ani neproměněná penalta, v závěru první půle dostali po faulu brankáře druhou šanci zahrávat pokutový kop a Vojtěch Drašar ho proměnil. Po přestávce domácí fotbalisté přidali další dva góly a dostali zápas pod svoji kontrolu, takže před finišem sezony nadále třímají všechny trumfy ve svých rukou.

Zbývající program – Bystré: Cerekvice (v), Boršov (d), Jevíčko (v). Opatov: Polička B (v), Mladějov (d), Hradec nad Svitavou (v).

Jedna věc je po posledním květnovém víkendu definitivně jasná – nikdo další se do boje o první místo nezapojí ani teoreticky, i ztráta třetích Morašic je po jejich prohře v Jevíčku nedostižná. Pořadí na dalších pozicích se nepochybně bude ještě přesýpat, do horní poloviny tabulky se nyní po sérii dobrých výsledků posunula dolnoújezdská rezerva, která v duelu béček znovu zkomplikovala život akutně ohrožené Poličce. K ní se o další bod přiblížil Horní Újezd, od zápasu s Mladějovem, v němž padly všechny čtyři góly během úvodní čtvrthodiny hrací doby, si však určitě sliboval více než remízu.

Krajské fotbalové výsledky: Opatovická kanonáda. Sedm zásahů za první poločas

Jak už jsme uvedli, o to, jestli bude dvanáctá příčka v konečném pořadí znamenat záchranu, se rozhodne podle počtu sestupujících z I. B třídy do našeho okresu. Může být jeden (nebo dokonce při extrémně pozitivní, byť nepravděpodobné variantě žádný), ale pořád hrozí, že budou dva, a to by potom znamenalo sestupovou lavinu i z okresního přeboru. Ostatně úplný klid zatím nemá ani Borová, která svoje jarní výsledkové trápení neukončila ani proti Dlouhé Loučce. Po delším čase bylo veseleji v Boršově, jenž bral tři body v souboji s Cerekvicí, když oba soupeři dohráli v deseti lidech.

17. KOLO: Opatov – Bystré 5:1 (1:0). Branky: 45. Štěrba z pen., 58. Broulík, 70. Ptáček, 75. Křivka, 77. Vostřel – 84. Drašar.

24. KOLO: Boršov – Cerekvice nad Loučnou 2:1 (1:1). Branky: 9. J. Kolář, 49. Veselý – 44. R. Lněnička. ČK: 1:1 (79. Racl – 72. Schauer). Dolní Újezd B – Polička B 2:1 (1:1). Branky: 40. a 58. Tomšíček – 13. Škacha. Jevíčko – Morašice 1:0 (1:0). Branka: 10. Fisheriuk. ČK: 1:0 (79. Seknička). Dlouhá Loučka – Borová 3:0 (2:0). Branky: 24. a 31. Marván, 67. Bouček. Bystré – Hradec nad Svitavou 3:0 (1:0). Branky: 45. + 1. Drašar z pen., 71. Jílek, 83. Peterka. Opatov – Městečko Trnávka 3:1 (1:1). Branky: 32. a 60. Kalánek, 49. Sedlák – 39. Makrlík z pen. Horní Újezd – Mladějov 2:2 (2:2). Branky: 7. Pechanec, 10. V. Opletal – 1. Suchý, 16. Vondráček.

V okresní III. třídě oba premianti tentokrát nadělovali. Třebařov si nedělal žádné problémy s Velkými Opatovicemi a naložil jim sedmičku, vedoucí Vendolí bylo vůči Starému Městu ještě o gól méně milosrdné. Rozestup mezi favority zůstává tříbodový a připomeňme, že v posledním kole spolu odehrají ještě jeden vzájemný duel, takže pokud se rozdíl nezmění, rozhodovalo by se o vítězi soutěže v samotném finále tohoto soutěžního ročníku.

O tom, že by někdo z nich přišel o postupové umístění, asi těžko vážně uvažovat, byť linhartická Metra se pořád snaží a nyní se postarala o pozoruhodný obrat v utkání s Čistou. Střelec Jan Žouželka ho zařídil dvěma zásahy v závěrečných deseti minutách. Také v Sebranicích rozhodl ve druhém poločase jeden muž, ve prospěch Němčic zlomil zápas dvougólový Matěj Matoušek. Naopak v Radiměři, kde se představil Koclířov, se za stavu 1:1 nenašel nikdo, kdo by se o vítěznou branku na jedné či druhé straně postaral.

24. KOLO: Staré Město – Vendolí 0:8 (0:3). Branky: 6., 59. a 90. R. Milota, 64. a 89. Šmída, 7. Bednář, 35. Moravec, 71. L. Fuchs. Radiměř – Koclířov 1:1 (1:0). Branky: 42. Štefl – 53. Gregor. Sebranice – Němčice 2:4 (2:2). Branky: 3. Klejch, 33. Svatoš – 16. Vytlačil, 39. Večeřa, 69. a 75. z pen. Matoušek. Třebařov – Velké Opatovice B 7:0 (4:0). Branky: 4., 25. a 27. Macek, 50. a 82. D. Maleňák, 34. Z. Hlubinka, 59. Kurbel. Linhartice – Čistá 2:1 (0:1). Branky: 81. a 90. Žouželka – 25. Průžek z pen.