Sebranický fotbal se po návratu do okresního přeboru dočkal prvního tříbodového zápisu. V derby s Dolním Újezdem tomu do půlky moc nenasvědčovalo, úvodní část vyzněla herně i výsledkově lépe pro rezervu. Jenže tenhle duel budiž názorným důkazem, jak rychle se může v tomto sportu vývoj totálně převrátit. Všechno začala příliš malá „malá domů“, což proti svým nedávným spoluhráčům potrestal Krivák vyrovnáním na 2:2. Domácích bylo před pěknou diváckou kulisou rázem plné hřiště a bleskově přidali další dva zásahy, zatímco soupeře postihl absolutní „blackout“. Zmíněný Krivák korunoval svoje představení hattrickem, sebraničtí fanoušci měli pádný důvod k potlesku, zatímco hosté jenom kroutili hlavami, co že je to zkraje druhého poločasu postihlo.

Branka Patrika Kriváka (Sebranice) v utkání proti Dolnímu Újezdu B. | Video: Radek Halva

Morašice píší v úvodu sezony stále stejný příběh. Opakování je matkou moudrosti, jak se říká, a vzhledem k tomu, že se jedná o výhry v poměru 3:0, jistě to nikomu nevadí. Drobný rozdíl oproti předešlým kolům spočíval ve šlágru proti Dlouhé Loučce v tom, že tentokrát vyšel naprázdno jejich dosavadní výhradní střelec Bureš, ovšem našli se spoluhráči, kteří jej v zakončení zdárně zastoupili. Tři utkání, skóre 9:0, 9 bodů, k tomu není co dodat.

V Mladějově se o víkendu konala tradiční bitevní ukázka z 1. světové války „Blosdorf 1915“ a pořádná bitva byla k vidění i na tamním fotbalovém stadionu. Tatran se poprvé od roku 2011 utkal o mistrovské body s moravskotřebovským béčkem, urval nakonec všechny tři, ale stálo ho to kupu práce. Hattrick kapitána Staňka a jeho pevné penaltové nervy držely domácí nad vodou, otočku dokonal Šmehlík čtvrt hodiny před koncem.

Třetím do party zatím bezchybných celků je Pomezí, které se na výhru v Horním Újezdu hodně nadřelo. Dlouho hledalo odpověď na rychlý vedoucí gól soupeře, stav 1:1 platil ještě šest minut před koncem, potom ale přece jenom přišel dvojitý úder favorita. Kuriozitou zápasu bylo střídání rozhodčích, když asistent Ropek nahradil s píšťalkou v 62. minutě zdravotně indisponovaného kolegu Prokopa.

Oba Újezdy se tak krčí na chvostu pořadí s nulou na kontě.

Jeden z nejzajímavějších střetů třetího dějství byl k vidění v Opatově. Když byl po půlhodině za nerozhodného stavu vyloučen nedisciplinovaný Hanák, málokdo byl na finální boršovský úspěch vsadil. Samotná koncovka však byla pro dvě stovky přihlížejících šokující, dvakrát během tří minut ukázal rozhodčí na penaltovou značku, oba pokutové kopy spolehlivý Racl proměnil a Boršov vyhrál podruhé na podzim venku, což tedy jen tak nepamatuje.

Zbývají dvě víkendové remízy a lze říci, že z nich asi nikdo moc nejásal. Jevíčko vedlo nad Vendolím po pár sekundách, ale vícekrát se neprosadilo a protivník našel cestu za vyrovnáním. Těsné vedení neudržel ani Hradec v Rohozné, poličské béčko čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem zachránilo plichtu.

3. KOLO: Mladějov – Moravská Třebová B 4:3 (2:3). Branky: 11., 45. z pen. a 53. z pen. Staněk, 74. Šmehlík – 25. Polák, 36. Straka z pen., 42. Chalupa. Opatov – Boršov 2:4 (2:2). Branky: 13. a 36. Kalánek – 6., 84. z pen. a 87. z pen. Racl, 18. Hnátek. ČK: 0:1 (31. Hanák). Sebranice – Dolní Újezd 5:2 (1:2). Branky: 17., 54. a 83. Krivák, 52. a 57. z pen. Jílek – 4. a 22. D. Frank. Horní Újezd – Pomezí 1:3 (1:0). Branky: 9. Kladiva – 55. a 84. Mojdl, 87. Šmíd. Morašice – Dlouhá Loučka 3:0 (2:0). Branky: 27. D. Štancl, 44. P. Lněnička, 48. Pirkl. Jevíčko – Vendolí 1:1 (1:0). Branky: 1. Müller – 53. Polák. Polička B – Hradec nad Svitavou 1:1 (0:1). Branky: 78. Moravec – 20. Jiroušek.

Byla to v sobotu odpoledne v Koclířově velká sláva. Novotou zářící rekonstruovaný stadion, na III. třídu perfektní pažit, to vše navíc okořeněné těsným vítězstvím domácích fotbalistů a jejich posunem do čela průběžné tabulky. Co více si mohlo 150 fanoušků v hledišti přát… Všechno podstatné se odehrálo do poločasu, pokud tedy pomineme druhou žlutou kartu linhartického Bednáře, která Metře znemožnila výraznější nápor ve snaze o srovnání stavu.

Ukazuje se, že i pouze šestičlenná soutěž může nabídnout zajímavé a dramatické boje, vždyť i na dalších dvou hřištích měl fotbal náboj do posledních okamžiků. Tým z Kunčiny a Městečka Trnávky vyrovnával proti Čisté v páté minutě nastavení (což se mimochodem soupeři nelíbilo do té míry, že nepotvrdil zápis o utkání). Diváci v Němčicích zase byli svědky obratu v podání domácího mužstva, které uštědřilo první porážku doposud stoprocentní Radiměři.

3. KOLO: Koclířov – Linhartice 2:1 (2:1). Branky: 18. Gregor, 44. z pen. Pálka – 34. Dvořáček. ČK: 0:1 (55. Bednář). Němčice – Radiměř 3:2 (1:2). Branky: 18. Nováček, 57. vlastní (Vach), 66. Votřel – 35. Vach z pen., 42. Suchý. Kunčina B – Čistá 1:1 (0:1). Branky: 90. + 5. O. Brychta – 34. Vomáčka.

