V samotném utkání domácí vytěžili ze své aktivity brzký vedoucí gól, ale náskok se jim v dalším průběhu nedařilo pojistit, byť si udržovali územní převahu. Po přestávce tak pochopitelně začal vystrkovat ofenzivní růžky rovněž soupeř, tudíž se na definitivní rozuzlení dramatu čekalo do nastaveného času a trefy střídajícího Sýse. Bysterští svými podzimními výkony dali zapomenout na zklamání z jarního sestupu z kraje a zdárně rozjeli novou fotbalovou kapitolu.

Na záda jim ovšem dýchá Opatov, který sehrál neskutečnou druhou polovinu podzimu. Až se fotbaloví příznivci musí ptát, kde se to v tamním kolektivu vůbec vzalo. Jen poslední tři podzimní zápasy vyhrál při celkovém gólovém poměru 17:0 (!). A závěrečné vystoupení proti Hradci? Drtivá opatovská útočná síla zafungovala tak, že to ve 14. minutě hry (!) bylo 5:0 a diváci mohli jít v klidu na klobásu, protože zápletka se v tomto případě skutečně konat nemohla. Po změně stran přišlo navíc vylepšení výsledku a potvrzení nesporného faktu, že na opatovském pažitu hraje nejlépe střílející mančaft okresního přeboru.

Tečku za okresním podzimem napíšou v sobotu 12. listopadu tři zápasy 2. kola Poháru OFS: Cerekvice – Opatov, Třebařov – Mladějov, Čistá – Borová.

Za druhým celkem aktuální tabulky se po závěrečném dějství rozprostřela poměrně značná bodová mezera. Na vině je další zklamání, které svým fanouškům nachystali morašičtí fotbalisté, jimž se na domácím trávníku úplně přestalo dařit. Po Opatovu a Borové si odtud odvezla tři body rovněž poličská rezerva a to nelze označit jinak než jako velké překvapení. Hosté využili bezzubosti soupeře v útoku a jak cenný počin to pro ně je, to je při pohledu do tabulky nad slunce jasnější.

Vyrovnanost výkonů, to ostatně je veličina, která citelně chyběla řadě dalších mužstev, proto elitní dvojice tolik odskočila. Dolnoújezdské béčko začalo teprve v závěru připomínat jarního vicemistra, což se projevilo i výhrou nad Cerekvicí. O „divočině“, jakou předváděla Borová, několikrát byla řeč. Dokumentoval to i finiš. Týden poté, co dostala doma naloženo od Jevíčka, hladce přehrála trnáveckého nováčka.

Podzimní finiš se povedl Dlouhé Loučce, pětibrankový příděl do mladějovské sítě je výtečnou vizitkou a značí také posun do horní poloviny přeborového pořadí. Suverénní hvězdou zápasu se stal čtyřgólový Jaroslav Neumann.

Krajské fotbalové výsledky: Bláznivé odpoledne ve Vysokém Mýtě

Kdopak zůstal trčet v pásmu existenčního ohrožení? Horní Újezd prožil podzim černý jako noc, ani jednou neokusili tamní hráči radost z vítězství, výsledkovou bídu korunovali porážkou s Boršovem a přes zimu tam budou muset najít „kouzelný proutek“, neboť říci o jejich situaci, že je kritická, toť eufemismus. Nevalně je na tom také Trnávka, Polička si sice na závěr významně pomohla, ale na vyskakování to také není. Oba nováčci pochopili, že přebor není trojka.

1. KOLO: Borová – Městečko Trnávka 4:0 (2:0). Branky: 7. a 78. Dvořák, 34. Pazdera, 52. vlastní (Stenzl). Morašice – Polička B 0:2 (0:1). Branky: 27. Krejčí, 65. Pham Xuan Cuong. Opatov – Hradec nad Svitavou 7:0 (5:0). Branky: 2. a 14. Vrána, 8. Křivka, 11. Zeman, 12. Štěrba, 58. Broulík, 62. Kalánek. Dlouhá Loučka – Mladějov 5:1 (1:0). Branky: 30., 76. z pen., 83. a 89. Neumann, 46. Ševčík – 51. Staněk z pen. Horní Újezd – Boršov 0:2 (0:2). Branky: 6. Racl, 40. Zomber. Bystré – Jevíčko 2:0 (1:0). Branky: 10. Drašar, 90. + 3. Sýs. Dolní Újezd B – Cerekvice nad Loučnou 3:1 (2:0). Branky: 7. Krivák, 20. a 79. Mandlík – 85. P. Nádvorník.

V nejnižší okresní soutěži se minulý týden měnilo pořadí, aniž se koplo do míče, neboť výsledek utkání z předešlého kola Velké Opatovice – Sebranice (na hřišti 3:3) byl kontumován ve prospěch Sebranic, jelikož domácí rezerva nasadila tři fotbalisty ze soupisky A týmu, což Soutěžní řád FAČR nepovoluje.

Podzimní derniéra potvrdila dominanci dvou nejlepších celků. Vendolí nezaváhalo ve Velkých Opatovicích a stejně jako minulou zimu stráví na špici i tu nadcházející. Třebařov hrál s Koclířovem poločas bez branek, ale po návratu z kabin přeřadil na rychlostní stupeň, kterému protivník nemohl stačit. A nutno dodat, že pozice této dvojky je luxusní, konkurenci výrazně odskočila a pokud si na jaře oba kluby udrží stávající fazónu, těžko je bude kdokoli v boji o dvě postupové místa nahánět.

I další výsledky jim totiž o prvním listopadovém víkendu nahrály do karet. Linhartická Metra sice nyní naložila Starému Městu půltucet, jenže předešlé kolapsy v Koclířově a Radiměři ji budou přes zimu strašit ze snů. A Čistá, která se v minulých týdnech jevila jako nažhavená oba favority pořádně prohánět, zase hrubě nezvládla domácí souboj s Němčicemi, v němž mimo jiné neproměnila dva pokutové kopy.

1. KOLO: Velké Opatovice B – Vendolí 0:4 (0:2). Branky: 20. Chaloupka, 40. vlastní (Přikryl), 73. Milota, 77. Odvárka. Sebranice – Radiměř 1:1 (0:0). Branky: 70. vlastní (Šmíd) – 69. Štefl. Třebařov – Koclířov 7:1 (0:0). Branky: 47. a 75. Strnad, 62. a 70. D. Maleňák, 80. a 86. Z. Hlubinka, 49. M. Sommer – 84. Gregor. Linhartice – Staré Město 6:2 (3:0). Branky: 15., 53. a 82. Bednář, 35. a 56. Skřebský, 45. + 2. Mlčoch – 69. Pospíšil, 79. Havlík. Čistá – Němčice 2:4 (0:3). Branky: 56. a 80. D. Nepraš – 6. a 66. Matoušek, 18. Pavliš, 30. Lipavský. ČK: 1:0 (71. Kutsenko).