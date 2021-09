III. TŘÍDA – 6. KOLO: Třebařov – Staré Město 4:3 (3:1). Branky: 10. a 27. D. Maleňák, 9. vlastní (Amort), 61. P. Hlubinka – 10. Navrátil, 49. Kozák, 72. Blaško. Koclířov – Městečko Trnávka 1:7 (1:4). Branky: 36. vlastní (Šašinka) – 5. a 23. Havlíček, 53. a 79. Hynek, 8. Štefl, 17. Lexmaul, 59. Janík. Sebranice – Moravská Třebová C 1:2 (1:2). Branky: 15. Pitra – 18. Potáček, 42. vlastní (Kysilka). Čistá – Vendolí 0:2 (0:0). Branky: 48. Báča, 81. Fuchs. Polička B volný termín.

Ve III. třídě se po dlouhých letech hrálo mistrovské sousedské derby mezi Třebařovem a Starým Městem. Do hlediště zavítala početná návštěva a ta sledovala napínavé a gólově bohaté klání, ve kterém byli šťastnější domácí fotbalisté. Udivovat nepřestává Vendolí, po výhře v Čisté poskočilo na průběžný druhý flek, což tam v dohledné minulosti snad nepamatují. Na vedoucím umístění moravskotřebovského céčka se nic nezměnilo, lídr uspěl i v Sebranicích a zůstává jako jediný bez porážky.

Cerekvický Slavoj si relativně bezpečně poradil s Dlouhou Loučkou, když razítko na výhru dal proměněnou penaltou brankář Vojtěch Vostrčil. Janov to měl na půdě zatím „nulových“ Linhartic nečekaně těžké, Metru však zásluhou jediné Novotného trefy stačil udolat a také si připsal vítězství číslo pět.

Slavoj Cerekvice vs. Sokol Dlouhá Loučka. | Foto: Deník/Radek Halva

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.