Půlmistrem se v nejvyšší okresní soutěži nestal Janov, jak to dlouho vypadalo, nýbrž dolnoújezdské béčko. Jak se to stalo? Inu, Janovští vyšli poprvé v celé sezoně gólově naprázdno a hned se tak stalo v ten nejméně vhodný moment. Navíc Morašice se Válkovou zásluhou čtvrt hodiny před koncem prosadily a s domácími bylo rázem zle. Nedokázali ani vyrovnat a jejich šňůra neporazitelnosti byla přerušena.

Ani Dolní Újezd na domácím trávníku žádnou kanonádu nerozjel, ale trefa Davida Franka z první útočné akce po návratu z kabin a zahájení druhého poločasu mu na tři body v souboji s houževnatou Radiměří a tím i na posun do vedení v okresním přeboru stačila. Jestli to bude stačit i na přezimování na prvním místě, to je otázka, na kterou dá odpověď teprve závěrečný mistrovský víkend roku 2021.

Tvrdě narazila Cerekvice, která sice měla v Horním Újezdu míč častěji na kopačkách a územní převahu, ovšem v efektivitě jí soupeř dával za vyučenou. V prvním poločase to bylo z rohových kopů, jeden si hosté srazili do vlastní sítě sami, ze druhého se narodila gólová hlavička. Slavoj sice do přestávky snížil a ve druhé půlce se očekával jeho mohutný nápor, ten ovšem domácí fotbalisté odrazili po hodině hry, kdy „slepili“ rychle k sobě další dvě trefy a z tohoto úderu se favorit nevzpamatoval.

Stejně jako na většina ostatních stadionů se také na průběhu utkání v Mladějově podepsal vítr, který s míčem ve vzduchu občas prováděl psí kusy a jeho kontrola byla chvílemi skoro nemožná. Oba gólové zásahy se vtěsnaly do rozmezí šesti minut. Nejprve zapadl za záda domácího gólmana Vykydala tečovaný centr z kopačky Marvána, krátce nato se o vyrovnání postaral individuálním průnikem přes střed obrany a přesným zakončením k tyči Kraus. Více se smírné skóre nezměnilo, byť slibné šance na to oba soupeři bezesporu měli, a to i z rodu vyložených.

V Jevíčku se také za silného větru odehrál bojovný zápas, ve kterém hosté dvakrát dotáhli vedení domácího celku a odvezli si jeden bod. Vedení přinesla Jevíčku Müllerova dorážka Kleinovy střely. Poté se osmělili i hosté a Zomber srovnal tečovanou střelou. Domácí mohli jít před poločasem do vedení, ale penaltu Müllera vyrazil Němec v brance Boršova. Po návratu z kabin se Müller hlavou nemýlil a vrátil domácím vedení, které opět nevydrželo, protože po další penaltě za hru rukou vyrovnal Ondrejka. Další šance už obrany nedovolily ani na jedné straně, v nastaveném čase se po zákroku na Berku další penalta nepískala a body se dělily.

Důležité záchranářské body byly ve hře v Linharticích a všechny tři si odvezli hosté z Hradce nad Svitavou. Rozhodovalo se v samotném závěru, konkrétně v 84. minutě, kdy nerozhodný stav 2:2 zlomil ve prospěch hradeckého týmu svým gólem Procházka. Metra odpověď nenašla, naopak v nastaveném čase ještě jednou inkasovala a znovu tak prohloubila podzimní chmury.

Velmi nevyrovnanými výkony se na podzim prezentuje Borová. Před týdnem vyhrála v Hradci nad Svitavou poločas 5:0, nyní na domácí půdě v Telecím přenechala všechny body Opatovu. Sice otevřela gólový účet po necelých třech minutách hry, jenže v dalším průběhu tvrdil muziku soupeř, který zrežíroval obrat na 1:3. Poslední nadějí domácích byla proměněná penalta a kontaktní zásah, během další minuty to ovšem znovu bylo o dva góly a Opatovští se mohli radovat z cenné venkovní výhry.

Okresní fotbalový podzim skončí o prvním listopadovém víkendu předehrávaným 14. kolem, v němž se střetnou stejní soupeři jako nyní, jenom na jiných hřištích.

SELECT OKRESNÍ PŘEBOR – 1. KOLO: Dolní Újezd B – Radiměř 1:0 (0:0). Branka: 46. D. Frank. ČK: 0:1 (90. Elis). Mladějov – Dlouhá Loučka 1:1 (0:0). Branky: 59. Kraus – 53. Marván. Borová – Opatov 2:4 (1:2). Branky: 3. Bednář, 86. Hruška z pen. – 13. a 87. Křivka, 45. Kalánek, 71. Paar. Janov – Morašice 0:1 (0:0). Branka: 75. Válek. Horní Újezd – Cerekvice nad Loučnou 4:1 (2:1). Branky: 7. vlastní (R. Lněnička), 25. Fógl, 59. Opletal, 61. Š. Lněnička – 37. R. Lněnička. Linhartice – Hradec nad Svitavou 2:4 (1:2). Branky: 22. Skřebský, 51. Bednář – 13. a 90. + 1. Jiroušek, 5. Marek, 84. Procházka. Jevíčko – Boršov 2:2 (1:1). Branky: 10. a 49. Müller – 37. Zomber, 55. Ondrejka z pen.

Vendolí na čele tabulky III. třídy! Tak takový pohled se fotbalovým fanouškům v regionu nenaskytl, kam paměť sahá. Vždyť v téhle obci se ještě před nedávnem fotbal vůbec nehrál… Letošní podzim však tamní mužstvo zastihl ve výborném rozpoložení. O víkendu ve vyrovnaném souboji pokořilo Městečko Trnávku a tříbodový zisk ho rázem poslal do čela pořadí. Další čtyři družstva se porovnala na dvaadvaceti bodech a lepší důkaz nebývalé vyrovnanosti soutěže nelze podat. Rovněž trojka má před sebou ještě jedno dějství a posledním podzimním duelem bude týden nato dohrávka mezi Vendolím a Koclířovem.

SELECT III. TŘÍDA – 1. KOLO: Vendolí – Městečko Trnávka 1:0 (1:0). Branka: 39. Čejka. Polička B – Koclířov 4:1 (2:1). Branky: 7. K. Moravec, 16. T. Dobeš, 51. K. Škorpík, 70. Teplý – 30. Suchý z pen. Čistá – Staré Město 3:2 (2:1). Branky: 28. Padělek, 29. R. Škorpík, 48. Košina z pen. – 22. Záplata, 72. Blaško. Sebranice – Třebařov 2:3 (0:2). Branky: 55. Jílek, 70. Bureš – 9. M. Sommer, 11. D. Maleňák, 57. D. Novotný. Moravská Třebová C volný termín.