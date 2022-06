To znamená jediné: Pořadí na prvních dvou místech se nezmění. A připomeňme, že Janov má naději na „double“, protože ve středu nastoupí v Pomezí ve finále okresního poháru proti celku Borové.

Zlatá výhra s číslem osmnáct

Příběh předposledního kola se začal psát v úvodní půlhodině zápasu v Boršově, když domácí kanonýr Michal Racl nejprve po samostatné akci a následně ze standardní situace dvakrát skóroval a dolnoújezdské plány na bodový zisk dostaly vážné trhliny. Částečně je sice zalepil snížením Jan Vomáčka a po vyloučení Hnátka (mimochodem počet zápasů, v nichž Boršov dohrává v oslabení, stojí za zamyšlení…) hostům svitla naděje. Jenže místo honby za vyrovnáním se deset minut před koncem pěkně trefil Veselý, domácí slavili jistotu záchrany v nejvyšší okresní soutěži a Újezdští dali janovským konkurentům „klíč“ k okresnímu přeboru.

A ti s ním na stadionu u řeky Loučné odemkli svoji zlatou bránu. V horkém odpoledni podali takticky vyspělý zodpovědný výkon a navíc uměli využít hrubých chyb cerekvické defenzivy. Hlavně při druhém gólu, na který nepřesnou „malou domů“ domácí soupeři namazali doslova sami. Slavoj se snažil o aktivní hru, byly pasáže, kdy měl v poli míč častěji na kopačkách, ale ve finální fázi byl bezzubý a gólmana Beránka vážněji ohrožoval pouze sporadicky. Podobný průběh měla také druhá půlka a jakmile se nedlouho po jejím zahájení prosadil Heger, bylo zřejmé, že tuhle příležitost si cílevědomě hrající janovský tým sebrat nenechá. „Razítko“ na osmnácté vítězství v sezoně dal symbolicky nejlepší střelec přeboru Jan Boháček a v janovských řadách mohla propuknout radost z triumfu.

Jasno je rovněž na opačném pólu tabulky. V utkání, které bylo „potaženo černým suknem“, podlehla Radiměř Linharticím a s definitivní platností to pro ni znamená pád do III. třídy. Hostující Metra má tuhle jistotu delší dobu, alespoň se však nebude loučit bez jarní výhry na kontě. Dvanáctý skončí bez ohledu na výsledky příštího kola Horní Újezd a ten musí věřit, že okresní přeborníci z Janova (případně další oslovené kluby) přijmou výzvu zvanou postup do I. B třídy.

25. KOLO: Cerekvice nad Loučnou – Janov 0:4 (0:2). Branky: 2. Novotný, 22. Hájek, 65. Heger, 88. Boháček. Hradec nad Svitavou – Opatov 1:2 (1:0). Branky: 12. Richter – 65. vlastní (Richter), 87. Paar. Boršov – Dolní Újezd B 3:1 (2:1). Branky: 11. a 25. Racl, 79. Veselý – 32. J. Vomáčka. ČK: 1:0 (67. Hnátek). Dlouhá Loučka – Borová 3:0 (1:0). Branky: 38. z pen. a 68. Ševčík, 87. Neumann. Horní Újezd – Jevíčko 1:1 (0:1). Branky: 62. Šplíchal – 19. T. Klein. Radiměř – Linhartice 0:3 (0:1). Branky: 15. Lébiš, 67. Marek, 85. Bednář. Morašice – Mladějov 1:1 (0:0). Branky: 59. Válek – 48. Staněk.

Tři mančafty pořád živí svoji naději

Pakliže je v okresním přeboru o všem podstatném rozhodnuto, tak ve III. třídě nic takového neplatí ani omylem. Naopak, tady bude příští sobota pořádně „horká“, neboť ve hře je jednak prvenství v soutěži, jednak dvě postupová místa, a na to všechno jsou stále tři žhaví kandidáti. Dva z nich se navíc utkají ve vzájemném střetnutí, tím pádem se zde o nějakém poklidném dohrání sezony nedá hovořit.

Do pozice týmu, který má situaci ve svých rukou, se dostala Trnávka. Sokol na jaře září na cizích hřištích, ale v domácím prostředí se hodně výsledkově trápil. Tentokrát předvedl i vlastním příznivcům, že se umí gólově utrhnout. Proti posledním Sebranicím to ovšem v prvním poločase (1:0) na kdovíjakou kanonádu nevypadalo, ale po přestávce domácí vystupňovali tempo a zejména v posledních dvaceti minutách rezignujícího soupeře zasypali takovým přídělem gólů, že z toho bylo málem dvouciferné skóre. Pokud Trnávečtí za týden vyhrají v Rohozné nad Poličkou, nikdo je z první pozice, kam se vyškrábali poprvé v sezoně, nesesadí.

Do karet jim nahrál rovněž výsledek víkendového šlágru v Moravské Třebové, kde si céčko rozdělilo s Poličkou po bodu poté, co na Potáčkem proměněnou penaltu odpověděl hostující Čori a nikdo dalšěí potom nedokázal se smírným stavem ve zbytku hrací doby pohnout.

Klíčové duely posledního 26. kola jsou následující: Polička B – Městečko Trnávka, Čistá – Moravská Třebová C.

25. KOLO: Městečko Trnávka – Sebranice 9:0 (1:0). Branky: 61., 75. a 88. Havlíček, 36. a 48. Lexmaul, 70. a 85. Pařil, 87. Štefl. Staré Město – Koclířov 1:1 (0:1). Branky: 51. L. Němec – 45. Menšík. ČK: 1:0 (90. + 4. Kvapil). Vendolí – Třebařov 3:0 (1:0). Branky: 30. a 49. L. Fuchs, 56. Bednář. Moravská Třebová C – Polička B 1:1 (0:0). Branky: 56. Potáček z pen. – 71. Čori. Čistá měla volný termín.