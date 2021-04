Bylo k tomu sice potřeba právního rozboru zvícího několika hustě popsaných stran, ale dobrá věc se měla podařit. Ve skupinách nejvýše po dvaceti lidech mělo být možno sportovat a navázat na přerušené tréninkové úsilí. Ne vždy a všude, vnitřní sportoviště zůstávají amatérům nadále uzamčena a také od znovuotevření mistrovských soutěží jsme zřejmě pořád daleko, krok dobrým směrem to však bezesporu je.

Lépe řečeno měl být.

Radost z toho museli mít jak samotní sportovci, tak jejich trenéři. MARTIN KOMOŇ je fotbalovým trenérem svitavského sportovního střediska mládeže, kde připravuje družstvo kategorie U14 a současně předsedou Komise mládeže Okresního fotbalového svazu Svitav. Z toho, že se měl potkat se svými svěřenci po tak dlouhé době znovu na hřišti, byl nadšen.

S jakými pocity jste přijal informaci, že od 12. dubna bude možné znovu organizovaně sportovat?

Určitě je to dobrá zpráva. Jak pro mě jako pro trenéra, tak pro kluky. Čekali jsme na ni doslova jako na smilování. Co mám od hráčů zprávy, tak se moc těší a nemohou se dočkat. I když každý z nich se nějakým způsobem individuálně připravoval a udržoval v kondici, tak jsme přece jen dlouhou dobu nepracovali společně, takže počítám s tím, že začneme spíše opatrnější, volněji, aby se do toho všichni zase postupně dostali.

Jak k tomu přistoupíte vy jako trenér? Předpokládám, že hned zkraje nemůžete mladých fotbalistům „naložit“ obvyklou tréninkové penzum práce?

To rozhodně ne. Zpočátku to bude zábavnou, převážně herní formou, abychom jim návrat na hřiště udělali co nejpříjemnější. Na tréninkové zátěži budeme moci přidávat teprve postupem času. Je třeba si uvědomit, že každý z hráčů přijde trochu v jiném stavu podle toho, jak na sobě v mezidobí pracoval. To se uvidí hned na úvodních trénincích, předpokládám, že zkusíme i určité testy, abychom zjistili, jak kdo na tom je a kdo co v minulých týdnech a měsících dělal nebo nedělal. Myslím si ale, že z mých kluků nikdo nebude úplně na „nule“. Komunikovali jsme s nimi na dálku prostřednictvím sociálních sítí a vím, že nezaháleli. Navíc jsme se v době, kdy to bylo ještě možné, setkali na hřišti v režimu dvojic a bylo vidět, že se všichni hýbou.

Co jste vůbec říkal faktickému absolutnímu zákazu sportu v uplynulém období?

Tohle bylo z mého pohledu velice špatné rozhodnutí. Vidím to nejen z pozice trenéra fotbalového klubu, ale také jako učitel tělesné výchovy. Nejvíce mě mrzelo, že se vůbec nehledala cesta, jak sportování především u dětí a mládeže za dodržování stanovených podmínek umožnit. Místo toho se všechno šmahem zavřelo bez přemýšlení o dopadech, o alespoň nějakém pozitivním signálu a výhledu do budoucna. Pokládám to za hrubou chybu.

Povoleno je sportování venku, ale další okolnosti se nemění, nelze využít sociální zázemí, sprchy, otázkou jistě bude i testování. Jste v klubu připraven na tyto komplikace?

Vím, že to nemusí být úplně snadné, ale jsem přesvědčen, že si se vším poradíme. V podobných omezených režimech jsme fungovali a také nyní budeme reagovat na to, co přijde. Hlavní věc je, že se konečně může začít. Jinou otázkou jsou mistrovské soutěže, tam jsme spíše pesimista, ale v tuto chvíli jsem rád, že se můžeme vrátit alespoň na trénink.

Neobáváte se, že na prvním společném tréninku zjistíte, že se vám někteří kluci do týmu nevrátí, že je fotbal přestal bavit?

Doposud žádnou takovou zprávu od svých svěřenců nemám a jsem za to moc rád. Samozřejmě uvidíme, jaká bude realita po znovuobnovení tréninkové činnosti, ale byl jsem v kontaktu se všemi kluky a věřím, že nikdo neodpadne.