1. Boj o postup? Otevřený, jak už dlouho ne

První Třebařov 27 bodů, osmý Opatov 21 bodů. Dá se něco názornějšího říci k vyrovnanosti letošního ročníku okresního přeboru? Osmička týmů je naskládaná do rozmezí šesti bodů, takže po dvou třech kolech může být pořadí, a také s velkou pravděpodobností bude, výrazně přesypané. Což je pro neutrálního fanouška jen a jen dobře, slibuje to napínavé bitvy o postupové místo do krajské I. B třídy, ve kterých bude prakticky v každém utkání o co hrát. Samozřejmě nikdo pořádně neví, jak rychle se kdo probere ze „zimního spánku“ či kolik kdo dal úsilí zimní přípravě, to také bývá na okresní úrovni dost zásadní záležitost. V každém případě karty jsou v okresním přeboru rozdané velmi zajímavě. A ve III. třídě to platí v nemenší míře.

TJ Sokol Němčice vs. TJ Sokol Třebařov.Zdroj: Deník/Radek Halva

2. Udrží nováček nasazenou laťku?

V nejvýhodnější pozici je v nejvyšší okresní soutěži vedoucí Třebařov, který na podzim coby nováček soutěže příjemně překvapil výbornými výkony nejenom svoje příznivce. A upletl si na sebe současně pořádný bič. Na jaře se na něho totiž najednou nikdo nebude dívat jako na nějaké nenadálé překvapení, ale jako na favorita, od kterého se očekává, že naváže na první polovinu sezony a všem předvede, proč nebyly jeho dosavadní výkony dílem náhody. A psychický tlak tady může sehrát podstatnou roli. Na druhou stranu loni na jaře Třebařovští bojovali ve III. třídě o postup a první místo do posledního kola, takže není důvod, aby se jim rozklepala kolena. Ledacos ostatně může napovědět hned úvodní dějství, Cerekvice nad Loučnou, která je první výzvou pro lídra, je v tabulce jen o čtyři body zpět.

3. Kdo zaútočí ze zadních pozic? Mladějov ve výhodě

Jak už bylo zmíněno, do boje o přebornický titul se může při stabilních dobrých výkonech zapojit kdokoli z elitní osmičky podzimní tabulky. A mezi touto skupinou je mužstvo, na které je potřeba si dávat obzvláště pozor. Mladějovský Tatran sice neměl druhou polovinu podzimu optimální a na čelo nabral manko větší, než by mu bylo milé, nicméně v odvetných bojích bude mít jednu nezanedbatelnou výhru. Hned osmkrát totiž nastoupí na domácím trávníku. A pospíchejme na toto téma připomenout, že na podzim před svými fanoušky vyhrál všech pět duelů při skóre 22:8. Jestli i na jaře vystaví na vlastním stadionu nedobytnou tvrz, máme tady okolnost, se kterou bude pro ostatní soupeře těžko se popasovat. Hledáme-li možného černého koně okresního přeboru, lze směle pohlédnout právě do Mladějova.

Kam na fotbal v Pardubickém kraji

4. O posledním je jasno. Nebo ještě ne?

Zatím jsme přemítali o postupových zápletkách, ale náboj do jarních bojů vnese pochopitelně i záchranářské snažení ohrožených celků. A ani těch není málo, vždyť klidný spánek nemá ani deváté poličské béčko. Kolik týmů bude sestupovat, to závisí na osudu okresních zástupců v I. B třídě, kde jsou jejich pozice v řadě případů kulantně řečeno nevalné. Pokud se nahoře všichni udrží nebo do okresu spadne jen jeden z nich, padá jedno družstvo i do III. třídy. Pokud ale z krajské soutěže sestoupí dva svitavští reprezentanti, setne sestupová sekera dva nejhorší celky okresního přeboru. Ve velmi složité pozici se nacházejí poslední Němčice s jedinou výhrou na kontě, ale není v žádném případě možné je předčasně odepsat. Ono by stačilo, aby se jim povedl jarní start, snížili svoje manko na další konkurenty a rázem by se i v těchto vodách začaly dít věci. Ostatně kdyby se dění v I. B třídě nevyvíjelo ku prospěchu týmů ze Svitavska, budou se tady dít tak jako tak.

TJ Sebranice vs. TJ Sokol Čistá.Zdroj: Deník/Radek Halva

Dva kandidáti postupu. Přidá se k nim někdo?

Vzhledem k tomu, že okresní trojku hraje v této sezoně jen sedm družstev, je postupové místečko garantováno pouze pro jeden tým. Dva by šly nahoru pouze v té nejpříznivější shodě okolností. Na podzim v soutěži hrané čtyřkolovým modelem vykrystalizovali dva hlavní uchazeči o prvenství. Radiměř a Sebranice dělí pouze dva body a jejich přetahovaná je tak zcela otevřená. Klíčové budou samozřejmě v první řadě vzájemné střety (které mimochodem odehrají na začátku května v průběhu jediného týdne) a potom skutečnost, kdo se vyvaruje zbytečných bodových ztrát s ostatními soupeři. A podzim ukázal, že snadné body se v této soutěži jen tak nezískávají. A nelze vyloučit, že se do postupových hrátek přidá i někdo další, to však od Čisté či Linhartic vyžaduje opravdu perfektní jaro.