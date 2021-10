Třebařov – Sebranice 5:1 (1:1). Branky: 64. a 80. D. Maleňák, 29. D. Novotný, 72. Sommer, 75. Ficnar – 3. Hanus. Koclířov – Polička B 1:3 (1:1). Branky: 27. Ševčík – 4. a 68. Poliačik, 48. Moravec. Staré Město – Čistá 0:2 (0:1). Branky: 25. Paclík, 82. Lím. Městečko Trnávka – Vendolí 1:2 (1:0). Branky: 42. Kolář – 59. a 84. Śilhart. Moravská Třebová C volný termín.

Utkání Dolní Újezd B – Horní Újezd bylo ve 32. minutě za stavu 1:1 předčasně ukončeno poté, co na hřišti zasahovala po vážném úrazu hostujícího brankáře Vojtěcha Havlíka záchranná služba a otřesení hráči nechtěli dále pokračovat ve hře. Zápas se bude opakovat v náhradním termínu.

Přinášíme výsledkový servis z mistrovských fotbalových soutěží hraných o víkendu 2. a 3. října, a to z okresu Svitavy.

