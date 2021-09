Moravská Třebová C – Vendolí 4:3 (2:1). Branky: 51. a 86. Sedlák, 35. Matoušek, 40. Štrajt – 12. Čejka z pen., 59. T. Hladík, 76. Sivák. Staré Město – Polička B 2:1 (2:1). Branky: 17. a 40. Kozák – 43. Dobeš. Koclířov – Sebranice 2:2 (1:2). Branky: 17. Gregor, 60. Smolík – 28. a 38. Bureš. Městečko Trnávka – Čistá 3:0 (2:0). Branky: 16. Fréhar, 30. Štefl, 80. Lexmaul. ČK: 0:1 (41. Košina). Třebařov volný termín.

Přinášíme výsledkový servis z mistrovských fotbalových soutěží hraných o víkendu 25. a 26. září, a to z okresu Svitavy.

