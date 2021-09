Vendolí - Třebařov 3:5 (0:3). Branky: 52. Bednář, 55. Sivák, 78. Čejka – 30. a 61. Macek, 13. D. Maleňák, 35. Sommer, 83. Frisch z pen. Moravská Třebová C – Polička B 5:0 (2:0). Branky: 41., 46., 52. a 57. Sedlák, 5. Potáček z pen. Staré Město – Koclířov 12:1 (4:0). Branky: 12., 14., 33. a 44. Straka, 57. a 84. L. Němec, 67. a 82. Záplata, 20. Kozák, 53. Amort, 76. Mynář, 88. Navrátil. ČK: 0:1 (17. Suchý). Městečko Trnávka – Sebranice 5:1 (0:1). Branky: 46. a 72. Janík, 60. Fréhar, 62. Štefl, 65. Stenzl – 10. Jílek. Čistá volný termín.

Přinášíme výsledkový servis z mistrovských fotbalových soutěží hraných o víkendu 11. a 12. září, a to z okresu Svitavy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.