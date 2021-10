Moravská Třebová C – Třebařov 0:5 (0:2). Branky: 23. a 74. D. Novotný, 12. M. Sommer, 55. Z. Hlubinka, 70. D. Maleňák. Čistá – Koclířov 3:1 (2:1). Branky: 29. Padělek, 33. Zerzán, 85. Košina – 15. Suchý. Vendolí – Staré Město 2:1 (0:1). Branky: 48. Báča, 55. Bednář – 13. R. Cápal. Polička B – Sebranice 3:2 (1:1). Branky: 26. Stejskal, 80. Urban, 88. K. Moravec – 1. Pitra, 60. Bureš.

Přinášíme výsledkový servis z mistrovských fotbalových soutěží hraných o víkendu 9. a 10. října, a to z okresu Svitavy.

