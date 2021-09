Sebranice – Staré Město 1:1 (1:1). Branky: 9. Otava – 23. L. Němec. Čistá – Moravská Třebová C 5:0 (3:0). Branky: 80. a 88. L. Čapek, 12. Paclík, 15. Padělek, 35. Průžek. Polička B – Městečko Trnávka 1:4 (0:2). Branky: 61. Misar z pen. – 20. a 65. Lexmaul, 31. Štefl z pen., 48. Havlíček. Třebařov – Koclířov 6:1 (2:0). Branky: 35. a 48. D. Novotný, 54. a 80. Macek, 1. D. Maleňák, 88. Dvorský – 75. vlastní (Kurbel). Vendolí volný termín.

Přinášíme výsledkový servis z mistrovských fotbalových soutěží hraných o víkendu 18. a 19. září, a to z okresu Svitavy.

