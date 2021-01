V závěru minulého týdne byl z vazby propuštěn Roman Berbr, bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR. Muž s přezdívkou „Lord Voldemort“ českého fotbalu je obviněn, že společně s rozhodčími, delegáty a některými funkcionáři se podílel na ovlivňování výsledků zápasů a dění v krajských a okresních svazech.

Zástupcům východočeských fotbalových klubů Deník položil dvě anketní otázky:



1. Co říkáte na propuštění Romana Berbra z vazby a nehrozí ovlivňování svědků či dokonce jeho útěk za hranice?



2. Byl pro něj pobyt ve vazbě dostatečným varováním a definitivně se stáhnez českého fotbalu, nebo se může i mstít?

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky:

1. Popravdě řečeno jsem lehce v šoku. Asi jsem nevěřil tomu, že by ve vazbě strávil nějakou delší dobu, nicméně takto brzké propuštění jsem opravdu nečekal. Dá se říct, že „Chobotnici“ opět mohou začít růst chapadla… Chtěl bych věřit tomu, že k ovlivňování svědků nedojde, ale nejsem dnešní. Naopak si myslím, že vše pokračovalo i v době, kdy byl pan Berbr ve vazbě. Říká se, že zlo nikdy nespí a bohužel v Českém fotbale tomu tak asi bude ještě dlouho. Mě osobně mrzí a štve, kam až chapadla sahají a co vše se dá ovlivnit. Strašně bych si přál, aby se náš fotbal očistil, a to od těch nejnižších soutěží. Jenže to by se musel fotbalový národ spojit a vyčistit všechny okresní a krajské svazy od tzv. Berbrových dětí. Co se týká útěku za hranice, tomu nevěřím. Pan Berbr si bude chvíli dávat pozor a bude, alespoň v to doufám, dobře hlídán.

2. Začal bych od konce. Kdo kauzu sleduje od začátku a trochu se o fotbal zajímá ví, že pan Berbr se mstil vždy. Právě prostřednictvím krajů a okresů. Své o tom vědí např. v nedalekých Živanicích. Ti v tom ale nejsou sami. Vždy, když se někdo ozval a chtěl bojovat, byl, jak se říká: po zásluze potrestán. Jedinou cestou ke změně jsou nadcházející volby na všech KFS a OFS v republice. Bohužel, i to nyní může hrát ve prospěch pana Berbra. Covidová situace bude asi ještě nějakou dobu volby na jednotlivých svazech odkládat a to je opět čas pro lidi, kteří s panem Berbrem dlouhá léta spolupracovali. Jestli je pobyt za mřížemi dostatečným varováním? To se teprve uvidí, ale nemyslím si, že pan Berbr zmizí a už o něm neuslyšíme. Chtěl bych ale apelovat na všechny kluby v České republice, aby jim celá situace nebyla lhostejná a o změnu se pokusily. Kdy jindy, když ne nyní…

Lukáš Finke, brankář TJ Sokol Nepolisy:

1. Je to samozřejmě prasárna, ale dočetl jsem se, že z právního hlediska nemohl být ve vazbě déle. Ohrožování svědků určitě nastat může. Jeho útěk za hranice se mi zdá nepravděpodobný, i když mně osobně by tady vůbec nechyběl.

2. Myslím si, že lidé, vykonávající tyto praktiky řadu let, nemohou být napravení po strávení třech měsíců ve vazbě. Doufám, že se z českého fotbalu stáhne i se svými „podřízenými“. Určitě je ale dobře, že start „jeho“ soutěží (ČFL, divize) je kvůli koronaviru posunut. Tam by se děly věci, nebo by vše pokračovalo v zajetých kolejích…

Michal Petr, brankář FC Libotov:

1. Myslím si, že tam měl zůstat právě proto, že jeho vliv je stále velký. Přece jen z věznice nemohl nějak tahat za nitky. Útěku za hranice se ale v jeho případě nebojím – stejně by ho hned našli.

2. Jeho pobyt za mřížemi byl natolik krátký, že se určitě nijak poučit nemohl. Začne se mstít. Dá se očekávat, že bude vyvíjet tlak na případné svědky. Už jen proto měl zůstat ve vazbě.

Václav Štancl, hráč a sekretář TJ Sokol Morašice:

1. Propuštění Romana Berbra je chyba, protože člověk jeho morálky a „StB vzdělání“ se tím stane pánem svého případu. Jeho chování záleží na tom, jak na něj má policie nabito. A nepochybuji, že on sám to ví, nebo na svobodě zjistí. Podle mě si bude tak jistý v kramflecích, bude uklidňovat své nohsledy, že na ně policie kromě veřejného popotahování nic nemá, pokud oni sami nezačnou mluvit. A bude si zajišťovat svůj majetek. Útěk za hranice, do ilegality, pro něho podle mého není, protože i na jasném případu Davida Ratha bylo vidět, jak je bezzubá česká justice. Než se někde schovávat jako uprchlík, to si se svojí hroší kůží klidně snese to, že bude propírán v médiích, bude muset občas chodit k výslechu nebo k soudu, proti jehož rozhodnutí se bude donekonečna odvolávat.

2. Naopak si myslím, že během jeho pobytu za mřížemi se ve FAČRu stalo tak málo (chování předsedy Malíka, mlčenlivé postoje většiny profesionálních klubů), že ho to utvrdilo v tom, že svoji „práci“ dělal dobře a že český fotbal jeho praktiky toleruje. Stáhne se oficiálně, ale svou dlouholetou práci jen tak nezahodí. Mstu v pravém slova smyslu bych nečekal, spíše to, že zkusí z fotbalu nějakou cestou něco vyždímat. Třeba vydíráním svých věrných, kteří by se zalekli pokračovat – „roky ses se mnou měl dobře, jestli teď nepomůžeš, policie se to dozví“.

David Votoček, trenér FC Vrchlabí B:

1. Za mě osobně měl určitě ještě zůstat ve vazbě. Právě vzhledem k případnému ovlivňování svědků. Dlouhé prsty a jiné možnosti, k tomu rozhodně má. O tom přece po všech zkušenostech nikdo nepochybuje. Jasně, říká se, kdo uteče vyhraje, ale těžko říct, jestli by mu to v něčem bylo vůbec platný.

2. Určitě ne. Jestli se stáhne, záleží i na tom, kolik mu ještě zbylo oveček v ohradě. Bude hodně záležet, jak dopadnou volby na okresních fotbalových svazech po celé zemi. Jakmile to třeba jen u nás na Trutnovsku zůstane stejné, tak pro něho nemá důvod se jakkoliv stahovat. Osobně ale věřím, že se tak nestane.

Jaroslav Hanuš, sekretář Spartaku Slatiňany:

1. Mám obavy, že obojí hrozí - podle mne ta první možnost určitě daleko víc.

2. Opět se bojím, že pro pana Berbra pobyt za mřížemi byl jen malým varováním a bude se dál snažit ovlivňovat věci ve FAČR. Byť třeba jen z povzdálí a těm, kdo se nyní ozvou, se bude mstít. Chapadla jeho moci jsou předlouhá – od první ligy až po okresy.

Tomáš Repák, hráč SK Týniště nad Orlicí:

1. Pouštět takového vlivného člověka mimo vazbu nevidím jako dobré řešení. Informace typu, že se poučil a že s těmito nekalými praktikami skončil, tak těm opravdu nevěřím. Zvlášť v dnešní době.

2. Pochybuji, že se stáhne. Možná to dopadne tak, že oficiálně nebude nic řídit a nebude mít žádnou funkci. Nevěřím však tomu, že nebude dále v kontaktu se svými starými přáteli, kteří s ním byli celou tu dobu za dobře. Definitivní konec pro Romana Berbra ve fotbale by bylo pravomocné odsouzení, uvidíme, jak to dopadne.

Miroslav Richter, hráč SK Miletín:

1. Myslím si, že po propuštění z vazby si bude muset dávat velký pozor kde a s kým se ukazuje, telefonuje a jakkoliv komunikuje. Útěk za hranice bych nebral, tak úplně jako špatnou okolnost, to by udělala po propuštění spousta lidí. Co se týče svědků, tak si myslím, že se určitě bude chtít spojit s nejdůležitějšími lidmi, ale to jestli se to po tom všem povede, je otázkou, na kterou nikdo odpověď nezná.

2. Myslím si, že v jeho věku je to více než dostatečné varování. Pobyt za mřížemi mu prospěl a je to varování i pro ostatní, co jsou v tom zapleteni. Mstít se podle mě rozhodně nebude a definitivně se stáhne, poté bude už pouze fanoušek.

Lukáš Křivka, hráč a sekretář TJ Opatov:

1. Berbra bych za to, co vytvořil ve fotbale ve vazební cele nechal a zahodil klíč. V obecné rovině by si vazbu dál zasloužil, jako kdokoliv, kdo si myslí, že je nad zákon. Ovlivňování svědků pravděpodobně nehrozí, jelikož valná většina výslechů už údajně proběhla. Navíc podle informací z tisku mají orgány činné v trestním řízení opravdu „nabito“, celá Berbrova organizace evidentně žila v domnění vlastní nedotknutelnosti. Pokud chce utéct, tak ať je to co nejdál.

2. Pobyt za mřížemi byl spíše varováním pro celé Berbrovo hnutí, ale mám obavu, že ke stažení z českého fotbalu nedojde. Léta systematicky budovaná mocensko-ekonomická struktura přinášející nemalé finanční zisky a moc de facto nad celým fotbalovým hnutím jsou silné stimuly. A určitě se jich Berbr nebude chtít jen tak vzdát. Mohli bychom se bohužel dočkat situace, kdy celá Berbrova armáda bude dál pracovat podle náčelníkova rozkazu, byť bude Berbr oficiálně „uklizen“ mimo FAČR. Jediná šance pro fotbal je začít změnu na okresech, na valných hromadách, kde je možné začít měnit zažité pořádky. Moc bych si přál, aby se našla taková síla. A jelikož jsem působil roky na Ústeckoorlicku, mám velice dobrý přehled o tom, jaká je situace v okrese Ústí nad Orlicí, potažmo i v krajském přeboru – dalo by se to nazvat Blaschkeho královstvím… Je to hrůza, co bylo možné. A jsem rád, že současné vedení OFS Svitavy stojí mimo tyto struktury.