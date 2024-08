„Musím přiznat, že jsem nejprve hned na začátku utkání neproměnil obrovskou šanci. Ale potom to začalo padat. První gól padl po úniku a následném přehození brankáře soupeře, druhý jsem přidal přesnou střelou na vzdálenější tyč. Třetí branku mi krásně nachystal spoluhráč a na mně zbylo pouze zakončení, poslední trefa přišla po centru od postranní čáry, který jsem hlavou poslal pohodlně do sítě,“ shrnuje Jakub Trnečka svoje vydařené střelecké dopoledne.

Radiměřský kanonýr se na toto utkání mohl dopředu hodně těšit, neboť na Kunčinu má z dřívějška dobré vzpomínky. „Před zápasem jsem s kamarády vzpomínal, že právě proti tomuto soupeři jsem v minulosti dal pět gólů, to bylo asi osm let nazpět,“ připomíná, že tentokrát nezůstal příliš pozadu. Nijak nezastírá, že si je jako „hroťák“ vědom svých úkolů na hřišti spočívajících především v produktivitě. „Ano, nastupují v útoku, takže je mi jasné, že se ode mě góly očekávají,“ potvrzuje.

A Radiměř je bude potřebovat, pokud má prohovořit do postupových hrátek v okresní trojce. To chtěla i v minulém ročníku, po podzimu soutěž vedla, jaro jí ovšem zdaleka tak dobře nevyšlo. Nahlas vyřčené plány na první místo však ani od Jakuba Trnečky v tuto chvíli neuslyšíte. „Chceme vyhrát každý zápas,“ hlásí čtyřgólový střelec druhého okresního mistrovského víkendu. „Na co to bude stačit, to uvidíme na konci sezony. Zatím to vypadá dobře, ale jsme teprve na začátku soutěže. Zápasů nás čeká ještě celá řada, tak doufám ze budeme v podobném duchu pokračovat co nejdéle,“ věří, že ofenzivní síla radiměřského týmu, jakou prozatím ukazuje, jen tak nevyprchá.

Jakub Trnečka strávil letošní jaro v Žichlínku v přeboru okresu Ústí nad Orlicí. Nabízí se tedy otázka na srovnání fotbalové úrovně obou sousedních regionů. „Musí říci, že ústecký okresní přebor je hodně kvalitní soutěž a diváci tam sledují opravdu pěkný fotbal. Nicméně srovnávat nebudu, ono dost dobře nejde porovnat tamní okres a svitavskou třetí třídu,“ uvedl fotbalista, který si kromě Radiměře a Žichlínku zahrál v minulosti rovněž ve Svitavách, Poličce nebo Křenově.

A na závěr téma z jiného fotbalového soudku. Jak se Jakubu Trnečkovi líbí aktuální počínání českých klubů na evropské scéně? Věří, že se některé z pražských S na podzim objeví v dlouhodobé části Champions League? „Jsem pozitivně překvapen, jak se prezentují Plzeň, Mladá Boleslav a přes smolné penaltové vyřazený také Baník. Co se týče Slavie a Sparty, tak podle mě postoupí oba do základní skupiny Ligy mistrů,“ je optimistou ostrostřelec z Radiměře.