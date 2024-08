V Pomezí se proti sobě postavily týmy, které ještě na jaře dělily dvě třídy. Z tohoto pohledu dopadlo střetnutí se Sebranicemi podle očekávání, ovšem zdání může klamat, favorit to neměl zdaleka tak jednoduché. Do sedla mu pomohla 12. minuta, kdy gólman Zindulka sice chytil Pořízkovi penaltu, jenže rozhodčí seznali, že přitom porušil pravidla, a nechali pokutový kop opakovat. Druhý Pořízkův pokus byl s trochou štěstí úspěšný. Hosté měli zejména zkraje druhé půle velmi dobré příležitosti na vyrovnání, ale zužitkovat je nedokázali, naopak soupeř v závěru pěknými trefami zvýraznil svoji výhru.

Neproměněná penalta, kterou rozhodčí nechal opakovat:

Neproměněný pokutový kop Pavla Pořízky (Pomezí) v utkání proti Sebranicím. Rozhodčí ho nechal opakovat pro porušení pravidel brankářem. | Video: Radek Halva

Momentka ze zápasu v Pomezí:

TJ Sokol Pomezí vs. TJ Sebranice. | Video: Radek Halva

Díky nejlepšímu skóre vede průběžnou tabulku Mladějov. Ten rozhodl o vítězství před dvěma stovkami diváků v Boršově famózním startem, když trio Staněk, Špaček, Vondráček vyskládalo do úvodních devíti minut tři „kusy“. Do poločasu to bylo 0:4 a po změně stran si Tatran mohl vývoj bezpečně hlídat, protivníkovi dovolil na konci jen korekci z rodu kosmetických.

Morašice mají na jaře zatím jediného střelce. Filip Bureš rozmnožil ve Vendolí svoje konto na pět gólů a když se k tomu přidá zatím bezchybná defenzíva, není divu, že Morašičtí mohou nástup do sezony hodnotit na jedničku. Ve Vendolí jim po bezbrankovém poločase domácí nejprve pomohli vlastencem a potom přišel ke slovu jejich podzimní kanonýr.

Druhý tříbodový zápis má také Dlouhá Loučka a byl to počin relativně kontrolovaný. Hornoújezdské plány na překvapení začaly brát za svoje po inkasovaném gólu po necelých třech minutách hry, dvě pojistky na úspěch přidali domácí fotbalisté po změně stran.

Zásadní proměnu oproti předešlému týdnu zaznamenalo moravskotřebovské béčko. A to jak výsledkovou, tak co se týče kvantity v sestavě… Hattrick Robina Poláka byl základním stavebním kamenem výrazného vítězství nad Jevíčkem, jemuž v úvodu nového ročníku těžce krvácejí defenzivní řady. Jedenáct obdržených branek ve dvou utkáních, to je poněkud silná káva.

Nečekaně bez bodu je po dvou kolech dolnoújezdská rezerva. Na dva zásahy hradeckého Davida Jukla totiž dlouho marně hledala gólovou odpověď a našla ji pouze deset minut před koncem po proměněné penaltě, jenže to bylo málo na to, aby svoje manko zlikvidovala. Hradec tak na své podzimní pouti po venkovních stadionech zapsal první plusový počin.

Po něm toužila také Polička a ještě po uplynutí 90. minuty zápasu proti Opatovu ho držela v ruce, jenže soupeř se ve třetí minutě nastavení dostal k pokutovému kopu, zodpovědnost na sebe vzal Bartoš, zachoval pevné nervy a rozhodl o výsledné dělbě bodů.

2. KOLO: Pomezí – Sebranice 3:0 (1:0). Branky: 12. Pořízka z pen., 80. Šmíd, 88. Makovský. Polička B – Opatov 1:1 (1:0). Branky: 30. Pavlík – 90. + 3. Bartoš z pen. Vendolí – Morašice 0:3 (0:0). Branky: 50. vlastní (Šmída), 71. a 86. Bureš. Dlouhá Loučka – Horní Újezd 3:0 (1:0). Branky: 3. Marván, 57. P. Křivánek, 76. Z. Konečný. Dolní Újezd B – Hradec nad Svitavou 1:2 (0:1). Branky: 81. D. Frank z pen. - 22. a 53. D. Jukl. Moravská Třebová B – Jevíčko 7:3 (4:0). Branky: 22., 25. a 53. Polák, 4. a 41. P. Šatník, 57. Strouhal, 76. Doseděl – 55. Appel, 65. a 83. Müller. Boršov – Mladějov 1:4 (0:4). Branky: 88. Veselý – 5. Staněk z pen., 7. Špaček, 9. Vondráček, 39. Kalina.

Druhý domácí zápas a druhá výhra, fotbalisté Radiměře takovou výhodu využili beze zbytku. Duel proti Kunčině, či spíše společnému celku Kunčiny B a Městečka Trnávky, otevřeli proměněným pokutovým kopem v první minutě a měli ho pod kontrolou, když střelecky úřadoval čtyřgólový Jakub Trnečka. Němčice se po sestupu z okresního přeboru v trojce zatím výsledkově „nechytily“. V Linharticích v jejích případě platilo okřídlené rčení o prvním vyhrání, protože sice záhy vedli dvoubrankovým rozdílem, ale potom je soupeř převálcoval pěti trefami. Souboj mezi Čistou a Koclířovem nabídl do poločasu po jednom zásahu na každé straně, o ten vítězný následně oba rivalové usilovali marně.