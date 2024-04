/OKRESNÍ FOTBAL/ První Třebařov 36, šestá Cerekvice 30. Neutrální fotbalový fanoušek v regionu si musí mnout ruce, protože pokračování nejvyšší okresní soutěže mužů slibuje mimořádně napínavé dění. Elitní šestka je po 18. kole naskládána v rozmezí šesti bodů. Ve III. třídě se víkendové dějství neslo ve znamení ztrát obou favoritů, přičemž Sebranice po remíze s Koclířovem ještě dopadly mnohem lépe než Radiměř. V závěru článku najdete aktuální výsledky okresních mládežnických soutěží.

Fotbalisté Mladějova vyhráli i sedmý domácí zápas v sezoně. | Foto: TJ Tatran Mladějov

Vedoucí Třebařov si pro první jarní a celkově teprve třetí porážku dojel do Dolního Újezdu. Duel proti tamní rezervě přitom otevřel podle představ a po spolupráci svých ofenzivních es Knápka s Maleňákem otevřel účet. Do poločasu však bylo vyrovnáno, i na újezdské straně totiž zafungovala mnohokrát osvědčená zbraň v podobě přesné hlavičky Jana Vomáčky. Po změně stran tahali domácí přece jen za malinko delší herní konec a čtvrt hodiny před koncem se za svoji aktivitu dočkali odměny, když se za třebařovskou obranu dostal rychlík Tomšíček a samostatný únik s přehledem zakončil. Stav se vícekrát nezměnil a náskok lídra přeboru se pro tuto chvíli ztenčil na dva body.

Okresní fotbalový přebor.Zdroj: Deník/Radek HalvaA to i díky úspěchům konkurence. Morašicím se povedla nevídaná koncovka v Opatově. V rušném a zajímavém duelu skóroval v 82. minutě Kalánek na 3:2 a domácí se v ten moment bezpochyby viděli se třemi body v kapse. To však nikdo netušil, co si do závěrečných pasáží nachystal jejich soupeř. Hned vzápětí totiž Ondráček svojí druhou trefou v zápase srovnal a za další dvě minuty už Morašice vedly díky pohotovému zakončení Josefa Štancla! A byl to zásah nesoucí přívlastek vítězný, protože šokovaný protivník odpovědět nedokázal, naopak v nastaveném čase následovala ještě Pirklova penaltová pojistka. A vzhledem k tomu, že se Morašice v první půli hrabaly z dvoubrankového manka, se tenhle výsledek v přetahované o špici přeborové tabulky počítá hodně vysoko.

Sedmé domácí vystoupení, posedmé za plný počet. Mladějov je před svými fanoušky nadále k nepřekonání a na tomto faktu nic nezměnilo ani střetnutí proti poličskému béčku, které přijelo s vizitkou na jaře třikrát vítězného týmu. Tahle bilance ovšem vzala za svoje, byť šli hosté zkraje do vedení. Leč jejich náskok měl život vpravdě jepičí, navíc domácí fotbalisté góly v závěru prvního a na začátku druhého poločasu přetočili kormidlo hry na svoji stranu a nepřipustili žádné další komplikace.

Po nepovedeném nástupu do jara začíná Dlouhá Loučka konečně připomínat mužstvo, které na podzim bojovalo o špici okresního přeboru. Před pěknou návštěvou zvládla bez zaváhání sousedské derby proti Boršovu, jehož útočné snažení dokonale vynulovala a sama byla dostatečně produktivní na to, aby si zajistila relativně bezpečnou výhru.

Po necelých pěti minutách otevřeli fotbalisté Vendolí skóre v duelu proti posledním Němčicím, ovšem na Čejkův proměněný pokutový kop nedokázali v dalším průběhu navázat. Soupeř do přestávky dotáhl na 1:1 a po změně stran to z obou stran bylo ve finální fázi jalové. Pro Němčice se jednalo teprve o třetí duel v sezoně, z něhož si odnesly bodový zisk.

Jarní sérii porážek utnul Horní Újezd, přitom tomu zpočátku v souboji s Hradcem nad Svitavou moc nenasvědčovalo, protože ve 29. minutě prohrával 0:2. Potom se ale začaly dít věci, jakým nechtěli uvěřit snad ani domácí příznivci, protože na něco takového od svých hráčů nebývají zvyklí. Po snížení kapitána Kusého „slepil“ dvě trefy během jediné minuty Havran a „Horňák“ pří odchodu do kabin zčistajasna vedl! Navíc po pauze přidal ještě čtvrtou branku a protože hosté museli po vyloučení Marka do deseti, těžko mohli pomýšlet na podstatnější závěrečný nápor.

U Loučné se všechno podstatné, co se gólů týká, odehrálo v první polovině hrací doby. I tady sledovalo publikum výsledkovou otočku, kterou završil klasickým „šatnářem“ Řehák. A jevíčský nejproduktivnější útok soutěže nenašel ve druhé části způsob, jak ztéci dobře pracující cerekvickou defenzívu, takže Slavoj hubené, ale cenné vítězství ustrážil.

18. KOLO: Dlouhá Loučka – Boršov 3:0 (1:0). Branky: 30. P. Křivánek, 70. Konečný, 75. Chromý. Mladějov – Polička B 5:1 (2:1). Branky: 12. Staněk z pen., 41. Kudyn, 48. Satler, 60. Cajthaml, 87. Motyčka – 9. Krejčí. Opatov – Morašice 3:5 (2:1). Branky: 8. a 82. Kalánek, 29. Bartoš z pen. – 45. a 84. Ondráček, 76. a 90. z pen. Pirkl, 86. J. Štancl. Dolní Újezd B – Třebařov 2:1 (1:1). Branky: 41. J. Vomáčka, 76. Tomšíček – 26. Maleňák. Vendolí – Němčice 1:1 (1:1). Branky: 5. Čejka z pen. – 39. Votřel. Cerekvice nad Loučnou – Jevíčko 2:1 (2:1). Branky: 34. J. Kusý, 44. Řehák – 25. Václavek. Horní Újezd – Hradec nad Svitavou 4:2 (3:2). Branky: 30. M. Kusý, 41. a 42. Havran, 63. Opletal – 25. Škeřík, 29. Nekvinda. ČK: 0:1 (75. Marek).

Dva hlavní kandidáti postupového místa neměli o víkendu na růžích ustláno. Sebraničtí se nečekaně trápili s Koclířovem a nakonec byly hodně rádi, že v samotném závěru proti bojovnému soupeři zachránili alespoň remízu, nadto když je krátce předtím oslabil nedisciplinovaný Jílek. Přesto se pro favorita i tahle ztráta ukázala být svým způsobem ziskem, protože o 24 hodin později přišlo nebývalé selhání Radiměře. Ta úplně vyhořela pod Cimburkem, doposud velmi nevýrazná Trnávka nasázela do sítě druhého celku tabulky ke všeobecnému překvapení půltucet gólů. Rozdíl mezi prvním a druhým týmem se tak navýšil na čtyři body, Radiměř však odehrála o zápas méně.

18. KOLO: Sebranice – Koclířov 2:2 (1:1). Branky: 11. Jílek, 90. Kmošek – 35. Binder, 85. Menšík. ČK: 1:0 (88. Jílek). Městečko Trnávka – Radiměř 6:1 (3:1). Branky: 27. a 68. Zvéška, 23. Smolík, 32. Říha, 78. Selinger, 82. Reich – 34. Šmíd. Linhartice – Čistá 1:3 (0:0). Branky: 81. P. Kelo – 47. a 54. Vomočil, 84. Hanus. ČK: 1:0 (78. Vrána). Kunčina B volný termín.

