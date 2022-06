Šestadvacetiletý fotbalista, který je kromě svých počátků v Moravské Třebové stále věrný jevíčským barvám, však připomíná, že zkraje to na takovou kanonádu jeho týmu nevypadalo. „Vstup do zápasu se nám moc nepovedl, po prvních pár minutách by asi nikdo neřekl, že z Opatova odjedeme s takovým výsledkem, jelikož jsme více méně jen bránili a větší šanci si nevytvořili. Až po prvním gólu, kdy brankář Opatova při odkopu trefil našeho útočníka a balon skončil v síti, jsme se zvedli a začali hrát vyrovnaný fotbal,“ popisuje Vykydal dění na trávníku.

To hlavní v jevíčském podání ovšem přišlo po změně stran. „Od jeho úvodu jsme měli vývoj pod kontrolou. Soupeře jsme zaskočili rychlými dvěma góly ve 48. a 55. minutě, které si myslím, že byly zlomové. Takže samozřejmě jsme mohli zápas zachytit ze začátku lépe, ale na konci jsme byli všichni více než spokojeni,“ usmívá se autor hattricku.

Zásluhu na svém vydařeném střeleckém představení připisuje hlavně kvalitní práci v podání svých spoluhráčů. „Na první gól mi poslal Tomáš Muller pěkný míč za obranu a já mohl jít sám na brankáře. Druhý padl po centru Tomáše Červinky z kraje šestnáctky na zadní tyč a třetí po rohovém kopu Tomáše Kleina,“ popisuje Vykydal.

Jevíčko dohraje sezonu v horní polovině nejvyšší okresní soutěže. Je to důvod ke spokojenosti? „Do jarní části jsme bohužel nevstoupili podle představ hlavně kvůli značné absenci hráčů. Ale postupně se to začalo zlepšovat, nyní jsme s aktuálním umístěním v tabulce poměrně spokojeni. Ale mohlo by to být samozřejmě lepší,“ uznal fotbalista, který v kariéře vystřídal v sestavě řadu pozic a za vyloženého střelce se nepovažuje.

„Dříve jsem chytal a poté hrával v obraně, takže gólově jsem se moc neprosazoval. V aktuálním ročníku se mi střelecky zatím docela daří, a to přes zranění kolena, kvůli kterému jsem musel pár zápasů vynechat,“ vysvětluje hráč, který má v letošních statistikách soutěže dosud zapsaných jedenáct gólů. Pamatuje si však i na trefy ze vzdálenější minulosti. „Určitě pár zajímavých momentů mám. Gól, na který vzpomínám nejraději, jsem dal ještě v dorostu, kdy jsem proti celku ze Sebranic skóroval z poloviny hřiště. Nicméně za vydařené utkání považuji každé, ze kterého vezeme plný počet bodů a máme radost ze hry,“ vyjádřil se Lubomír Vykydal.

Mimochodem Jevíčko má po čtyřiadvaceti kolech brankový poměr 61:51, což napovídá tomu, že se střílením gólů útočně laděný celek takové problémy nemá, ale defenziva je někdy příliš děravá… „Určitě je tomu tak a v této sezoně to jen potvrzujeme,“ dodal.

Kromě Lubomíra Vykydala se na okresních trávnících o prvním červnovém víkendu narodil ještě jeden hattrick, a to v podání muže nejpovolanějšího. Jan Boháček přispěl k jasnému vítězství Janova nad Horním Újezdem a upevnil si vedení v tabulce střelců této soutěže. Mezi mládežníky se vytáhli dorostenec Michal Kudyn (Kunčina/Mladějov) a starší žák Štěpán Škrabal z Moravské Třebové, oba s pěti zásahy na kontě.