OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/: Pouze dva týmy se mohou po druhém dějství nejvyšší okresní soutěže fotbalistů chlubit tím, že vyhrály oba svoje zápasy. Šest bodů se skví na morašickém a mladějovském kontě. Ve III. třídě se podobně daří Sebranicím a také, což je věc nevídaná, Koclířovu. Zdá se, že zažité pořádky by se tady mohly měnit.

TJ Horní Újezd vs. Sokol Dolní Újezd B. | Video: Radek Halva

Víkendový program otevřela sobotní dopolední přestřelka v Dlouhé Loučce. Domácí se na rozdíl od minulého týdne k zápasu s Jevíčkem sešli v úplném složení a na jejich výkonu a ostatně i na výsledku to bylo hned znát. Fotbal se divákům líbil minimálně v tom, že padaly góly, do poločasu jich bylo po třech na každé straně. Po přestávce přibyl jediný, po změně stran rozhodl dramatickou bitvu Pavel Křivánek a Jevíčko zůstává po dvou kolech na nule.

Další brankově bohaté utkání sledovalo publikum v Třebařově, kam se okresní přebor vrátil po několikaleté přestávce. A soupeř při této příležitosti přijel velmi silný, domácí celek se však na jaře druhého Opatova nezalekl a sehrál s ním zajímavou partii, která měla svůj náboj. A také měla smírné rozuzlení. Protivníci se vystřídali ve vedení, ale nikdo ho nedokázal udržet, čtvrt hodiny před koncem stanovil výslednou dělbu bodů Miroslav Knápek, tedy letní třebařovská posila zvučného jména.

Újezdské derby se hrálo v pěkné kulise dvou stovek fanoušků v nedělním horkém odpoledni. Prakticky po celý první poločas čekali fanoušci na výraznější střeleckou příležitost. Hrálo se z obou stran samozřejmě bojovně, ale ve finální fázi to oběma mančaftům dost drhlo. Což se změnilo brzy po změně stran po brance Jana Vomáčky. Nebyla to ovšem trefa vítězná, protože rezerva svůj náskok nedokázala ani pojistit, ani ho udržet. Zhruba deset minut scházelo do závěrečného hvizdu, když se prosadil Lukáš Havran a Újezdy se rozešly smírně.

Krajské fotbalové výsledky: divizní derby pro Ústí, Horní Ředice nadělovaly

Vendolská euforie po vítězství dosaženém v předešlém kole v 90. minutě byla poněkud ochlazena v Morašicích. Nabyté sebevědomí tam hosté prokázali tím, že se po čtvrthodině ujali vedení, ale soupeře tím nezaskočili do té míry, že by nebyl schopen najít odpověď. K tomu došlo ještě do poločasu a morašický úder byl hned dvojitý v rozmezí čtyř minut. A v polovině druhého poločasu zápas definitivně rozsekl proměněný pokutový kop Dominika Štancla, po navýšení náskoku na 3:1 dostali domácí fotbalisté vývoj hry pod svoji kontrolu.

Špatný začátek, co se týká střelecké produktivity, zažívá Hradec. Gól nedal minule ve Vendolí a ani nyní doma v repríze jarního pohárového finále proti Cerekvici. Ta přitom dala tak tak dohromady jedenáctku schopnou nastoupit, jenže domácí na defenzivu na čele s gólmanem Vostrčilem nedokázali nic účinného vymyslet a první bezbranková remíza sezony byla na světě.

Poprvé se okresní přebor hrál rovněž v Němčicích, alespoň od doby, co tamní klub přešel na Svitavsko. Souboj s Mladějovem přinesl napínavou zápletku, neboť domácí dokázali v jeho průběhu zlikvidovat dvougólové manko a do závěrečné dvacetiminutovky se šlo oboustranně s otevřeným hledím. Trefa hostujícího Zdeňka Opletala byla nejenom krásná, ale měla navíc tříbodovou hodnotu a Mladějovští si mohou mnout ruce nad povedeným startem.

A ještě jedné dělby bodů byli diváci svědky v tomto přeborovém kole, a to konkrétně ti, kteří zavítali do Boršova na měření sil s poličským béčkem. Každý z týmů v tomhle duelu o gól vedl, ale náskok neměl ani v jednom případě dlouhého trvání a smírné skóre 2:2 nedokázal nikdo zlomit, když domácím nepomohla ani kratičká výhoda jednoho muže v poli.

3. KOLO: Dlouhá Loučka – Jevíčko 4:3 (3:3). Branky: 12. Korec, 19. Crha, 29. Neumann, 69. P. Křivánek – 27. a 43. Linhart, 33. Červinka. Třebařov – Opatov 3:3 (1:2). Branky: 26. M. Sommer, 56. Kurbel, 76. Knápek – 36. Cimburek, 51. Paar, 70. Zeman. Boršov – Polička B 2:2 (2:1). Branky: 16. Vyhnánek, 35. Veselý – 10. Krejčí, 52. Dobeš. ČK: 0:1 (86. Lánský). Němčice – Mladějov 2:3 (1:2). Branky: 36. a 55. Matoušek – 21. P. Němec, 28. Kudyn, 72. Opletal. Morašice – Vendolí 3:1 (2:1). Branky: 37. Nádvorník, 41. Ropek, 67. D. Štancl z pen. – 16. Navrátil. Horní Újezd – Dolní Újezd B 1:1 (0:0). Branky: 81. Havran – 50. J. Vomáčka. Hradec nad Svitavou – Cerekvice nad Loučnou 0:0 (0:0).

Pohled do tabulky okresní III. třídy po dvou kolech vypadá, jako by se svět obracel naruby. Sebranice, které se několik sezony potácely ve spodních vodách a teprve letos na jaře zaznamenaly záblesk zlepšení, sebevědomě přejely loni přeborovou Trnávku a obsadily se šesti body čelo. A v patách mají stejně úspěšný Koclířov, který pokřtil svoje dočasné domácí prostředí v Opatovci těsným vítězstvím na třetím celkem uplynulého ročníku z Linhartic! Metra je naopak po dvou kolech bez bodu. Uvidíme, co se stane v dalších týdnech, ale i sedmičlenná soutěž může fotbalové veřejnosti nabídnout pozoruhodné věci.

3. KOLO: Koclířov – Linhartice 1:0 (0:0). Branka: 65. Křížek. Čistá – Kunčina B 3:0 (0:0). Branky: 61. Broulík, 64. Vomáčka z pen., 79. Škorpík. Sebranice – Městečko Trnávka 5:1 (2:1). Branky: 20. a 31. Kárský, 57. Šturc, 70. a 77. Kučera – 42. Kurinec. Radiměř volný termín.