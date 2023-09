Druhá třebařovská sedmička v řadě. Drama v Dolním Újezdu bylo nakonec smírné

OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/: To byla panečku palba! V sedmi víkendových utkáních nejvyšší okresní soutěže fotbalistů padlo dohromady osmačtyřicet branek, v průměru to vychází skoro na sedm na jeden zápas! To si pochopitelně fanoušci nechají líbit… Na čele je stále Mladějov, byť v Dolním Újezdu přišel minutu před koncem o vítězství. Do čela vyrovnané III. třídy se nově posunula Čistá. V závěru článku opět najdete aktuální výsledky okresních mládežnických soutěží.

Proměněný pokutový kop Zdeňka Lorence (Cerekvice) v utkání proti Němčicím. | Video: Radek Halva