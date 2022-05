První vyhrání z kapsy vyhánělo

Není to ostatně poprvé v sezoně, kdy ztrátu jednoho z rivalů nedokázal ten druhý využít. Dolnoújezdská rezerva se sice ujala v Opatově v závěru prvního poločasu vedení, jenže ještě do přestávky se domácím podařilo vyrovnat a po změně stran se dokázali střelecky prosadit jen oni. Pro Dolní Újezd se jednalo o první porážku v tomto soutěžním ročníku. Na každého jednou musí dojít, ale pokud se tak stane po sérii devatenácti zápasů bez prohry, je to stále mimořádný počin.

Navíc béčko přes nezdar zůstává na čele tabulky, neboť v Mladějově se nevedlo ani janovským konkurentům. Ti si nedokázali poradit s bojovným soupeřem a zcela vyhořeli v koncovce, výborný gólman Vykydal byl pro ně nepřekonatelnou překážkou. A protože domácím střelcům Krausovi a P. Němcovi se pohledné góly povedly, stal se nečekaný výsledek realitou.

Třetí Morašice podle předpokladů braly všechny body na hřišti trápící se Radiměře. Klíčový tady byl přelom obou poločasů, hosté se trefili „do šatny“ a hned dvakrát ze „šatny“, skóre potom ještě vylepšili v samotném závěru. A mohou jen trpce litovat dvou nezvládnutých domácích vystoupení z minulých týdnů, protože by měli naději vedoucí dvojici pořádně potrápit.

V boji o záchranu si v tomto dějství nikdo výrazněji nepomohl. Rozjetý Boršov o víkendu nehrál, duel v Dlouhé Loučce si předehrál v březnu a je otázkou, jak by toto zápolení dopadlo nyní. Jenže na kdyby se nehraje… Poslední Linhartice udělaly další krok směrem do III. třídy, jelikož nedokázaly klást odpor Jevíčku a po hodině hry bylo o osudu zápasu jasno. Navíc Metra dohrávala v oslabení.

Z ohrožených mužstev zabodoval pouze Hradec, ovšem s remízovým ziskem proti Cerekvici extra spokojen nebyl, hlavně proto, že se v 78. minutě ujal zásluhou Uhlíře vedení. Nedokázal ho však udržet a hostující Lněnička jen o chvíli později srovnal skóre. Se sestupem velmi vážně koketuje Horní Újezd a pokud bude předvádět podobně odevzdané výkony jako nyní v Borové, tak ho čekají velké problémy. Domácí, na jaře doposud nepříliš výrazní, vyprovodili soupeře půltuctem.

20. KOLO: Hradec nad Svitavou – Cerekvice nad Loučnou 2:2 (1:0). Branky: 28. Marek, 78. Uhlíř – 59. J. Vostrčil, 83. R. Lněnička. Borová – Horní Újezd 6:0 (3:0). Branky: 7. a 58. Hruška, 20. M. Hegr, 33. D. Síla, 70. vlastní (Beneš), 80. Šmíd. Opatov – Dolní Újezd B 2:1 (1:1). Branky: 42. Broulík, 77. Sedlák – 41. D. Frank. Radiměř – Morašice 0:5 (0:1). Branky: 45. a 50. Novák, 48. Bureš, 85. Ropek, 90. Frank. Linhartice – Jevíčko 0:4 (0:2). Branky: 17. Schuppler, 29. Müller z pen., 52. T. Klein, 54. Vybral. ČK: 1:0 (55. Heger). Mladějov – Janov 2:0 (1:0). Branky: 24. Kraus, 61. P. Němec.

Předehráno: Dlouhá Loučka – Boršov 5:0 (1:0). Branky: 33. z pen. a 60. z pen. Bubeník, 66. Neumann, 78. Crha, 80. Bouček. ČK: 0:2 (60. Krejčí, 63. Vyhnánek).

Céčko v Třebařově tvrdě narazilo

Aby vedoucí celek jakékoli mistrovské fotbalové soutěže prohrál o osm gólů? Kdo to kdy slyšel, že… Okresní III. třída však nabízí i takové příběhy. Moravskotřebovské céčko po delším čase vyklidilo vedoucí umístění, když si dojelo pro debakl do Třebařova. Domácím náramně vyšel nástup do zápasu a během úvodní čtvrthodinky si zajistili tříbrankový náskok. Což je pochopitelně nastartovalo a vytočilo do nebývalých obrátek, zatímco hosty to srazilo do kolen a po přestávce to bylo vidět na narůstajícím skóre. Třebařovští jasně prokázali oprávněnost svých postupových ambicí.

Podobně jako Polička, ta se dokonce aktuálně vyšvihla do čela pořadí. když nedopustila překvapení na svůj účet v Sebranicích. Více než samotný výsledek zde zaujala skutečnost, že hosté přišli v závěru zápasu o dva vyloučené hráče, kteří shodně po druhé žluté kartě zamířili do kabin dříve než zbytek mužstva. To úplně nesvědčí o potřebné disciplíně…

Ze skupiny postupových uchazečů vypadává podzimní premiant z Vendolí, jemuž jaro zdaleka nevychází tak dobře a ve Starém Městě se to znovu názorně ukázalo. Hosté tam ještě na začátku 85. minuty o gól vedli a mířili k bodům, jenže potom přišly dva slepené zásahy soupeře a všechno bylo jinak.

20. KOLO: Koclířov – Čistá 1:2 (0:1). Branky: 90. + 2. Gregor – 32. Šedivý, 55. Frank. Sebranice – Polička B 1:3 (1:1). Branky: 37. Kmošek – 8. Krejčí, 75. Urban, 85. Sauer z pen. ČK: 0:2 (85. Teplý, 89. Škacha). Třebařov – Moravská Třebová C 8:0 (3:0). Branky: 11., 54. a 58. D. Novotný, 60. a 64. D. Maleňák, 5. Frisch, 8. Hlubinka, 82. Macek. Staré Město – Vendolí 2:1 (0:1). Branky: 85. L. Němec, 90. Pospíšil – 45. Bednář. Městečko Trnávka volný termín.