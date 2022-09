Potvrdilo se to ostatně i v odehraném nekompletním sedmém kole, z jehož programu vypadl kvůli nezpůsobilému terénu zápas Morašice – Horní Újezd.

Poličská rezerva v závěru pouze korigovala porážku s Cerekvicí, byl to její teprve druhý gól v sezoně, paradoxně i z takové střelecké bídy ale vyčarovala čtyři získané body.

Trnávečtí fotbalisté odehráli proti Boršovu vyrovnanou partii, jejím výsledkem však bylo zase zklamání, neboť jediným mužem, jenž se v tomto souboji prosadil, byl hostující Vyhnánek v polovině druhého poločasu. A jeho tým rázem vystoupal na průběžnou čtvrtou příčku okresního přeboru. V těchto výšinách jsme ho určitě nebývali zvyklí vídat…

Jedním z taháků kola bylo derby mezi Borovou a Bystrým, z něhož vyšli vítězně nadále neporažení hosté a poděkovat za to mohou především Steinerovi, který do rozmezí deseti minut naskládal dvě gólové trefy a zlomil tím skóre 1:1 ve prospěch svého týmu.

Krajské fotbalové výsledky: Ředice padly ve Třebové, Libišany udolaly Přelouč

Konečně se probudilo dolnoújezdské béčko a po sérii nevýrazných výsledků deklasovalo v Křenově domácí Dlouhou Loučku půltuctem branek. Jednak se v jeho dresu vytáhl áčkař Drahoš,s nímž si soupeř vůbec nevěděl rady, navíc hosté hráli celý druhý poločas v početní výhodě po vyloučení Kolíska a tím byla jejich role ještě více usnadněná.

Svoje kvality připomněl po delší době také Mladějov, kterému se v souboji s Hradcem nad Svitavou povedl poločas snů a zbytek hrací doby si kontroloval.

Střelecký tak zajímavé rozjeté Jevíčko v posledních dvou kolech zabrzdilo. V Opatově to byli domácí, kdo hrál po většinu času prim, klíčový náskok si vybudovali do poločasu a razítko na výhru dali těsně před koncem, zatímco soupeř se nedokázal prosadit.

7. KOLO: Borová – Bystré 1:3 (0:1). Branky: 46. D. Síla – 8. Drašar, 64. a 74. Steiner. Dlouhá Loučka – Dolní Újezd B 0:6 (0:3). Branky: 20., 25., 60. a 89. Drahoš, 42. Krivák, 65, Vajrauch. ČK: 1:0 (47. Kolísek). Městečko Trnávka – Boršov 0:1 (0:0). Branka: 67. Vyhnánek. Polička B – Cerekvice nad Loučnou 1:3 (0:1). Branky: 83. Boháček – 31. Klát, 51. Nádvorník, 78. Klesal. Mladějov – Hradec nad Svitavou 4:1 (4:0). Branka: 14. a 45. Kalina, 24. Paulus, 30. Müller – 88. Kučírek z pen. Opatov – Jevíčko 3:0 (2:0). Branky: 12. Křivka, 38. Kalánek, 89. Bartoš.

Utkání Morašice – Horní Újezd bylo odloženo z důvodu nezpůsobilého stavu hrací plochy.

Spása v nastaveném čase

Sebranický penaltový exekutor Jílek byl prvním hráčem, který dostal na podzim míč do sítě Vendolí. Jenže to bylo za stavu 5:0, takže ztráta čistého konta byla tím jediným, co mohlo po zápase lídrovi III., třídy vadit, šestou výhru bral přesvědčivě.

Podstatně těžší práci měly Linhartice, v Němčicích musely ve druhé části obracet skóre, což díky dvojici Lébiš – Bednář klaplo, byť druhý jmenovaný viděl v samotném závěru červenou kartu.

Naopak ztratil Třebařov, byť mu v Čisté k dalšímu vítězství scházelo pár sekund, leč hraje se do posledního hvizdu a čisteckému P. Čapkovi se povedlo ve druhé minutě nastavení dorovnat stav.

A ještě jednu radost z premiérového plného zisku nabídlo víkendové dějství. Blanenští hosté z Velkých Opatovic si poradili s trápící se Radiměří a ta tudíž zůstává posledním nezvítězivším celkem v soutěži. Koclířov chtěl potvrdit týden starý úspěch právě z Radiměře, jenže protivník ze Starého Města se ukázal být tvrdším oříškem k rozlousknutí a ještě během první poloviny utkání si zajistil rozhodující odstup.

7. KOLO: Čistá – Třebařov 1:1 (1:0). Branky: 90. + 2. P. Čapek – 38. D. Maleňák. Vendolí – Sebranice 5:1 (3:0). Branky: 17. Čejka, 32. vlastní (Hanus), 40. Báča, 56. a 64. L. Bednář – 75. Jílek z pen. Koclířov – Staré Město 1:4 (0:3). Branky: 61. Suchý z pen. – 15. a 33. L. Němec, 25. Straka, 69. Havlík z pen. Velké Opatovice B – Radiměř 2:0 (1:0). Branky: 20. Reich, 83. Kirchner. Němčice – Linhartice 2:3 (2:1). Branky: 25. a 45. Matoušek – 28. a 77. P. Bednář, 65. Lébiš. ČK: 0:1 (90. P. Bednář).