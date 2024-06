„Z mého pohledu je to jednoznačné dobrá zpráva, která pomůže rozpočtům okresních svazů. Jsem rád, že se tyto peníze konečně uvolnily. Je pravdou, že se pro nás zase tolik nezmění, stejně musíme být při nakládání s finančními prostředky obezřetní a chovat se hospodárně, protože tím méně peněz dostaneme z krajského svazu, který nám nyní vypomohl. V každém případě je ale konečně jasné, s čím můžeme do budoucna počítat. Projektů, které organizujeme zejména na úseku práce s mládeží, je mnoho a díky uvolnění peněz z členských příspěvků víme, že nebudeme nuceni některé z nich z finančních důvodů rušit a podobně,“ konstatoval Jindřich Novotný.

Valná hromada FAČR v Olomouci: Vypnutý mikrofon Tvrdíka i řada zajímavých hlášek

Dalším klíčovým výsledkem valné hromady bylo schválení novelizovaných Stanov FAČR. Stalo se tak po dvou letech od jejich odmítnutí a poté, co prošly připomínkovým řízením napříč všemi patry české fotbalové pyramidy. „Vnímám jako důležité, že stanovy prošly, že se česká a moravská komora byly po řadě dohadováníí schopny na jejich finální verzi domluvit, že se našla shoda a neopakovala se blamáž zpřed dvou let. Je také faktem, že oproti původnímu návrhu předloženému Výkonným výborem došlo ke změnám například ohledně ustanovení o střetu zájmů a v dalších bodech. Osobně s novými stanovami problém nemám a nemyslím, že by měly mít na regionální fotbal významnější vliv,“ řekl šéf okresního fotbalu.

Posunula se také otázka využití strahovského areálu a v současné době uzavřeného a neprovozuschopného stadionu Evžena Rošického. Valná hromada podpořila nabídku Sparty, která by se měla v horizontu přibližně desetiletí postarat v této lokalitě o výstavbu moderního fotbalového stánku. „Je jasné, že nám tady vyroste stadion pro 35 tisíc diváků. Vnímám to jako pozitivní signál směrem k široké veřejnosti i do světa, že takový stadion v České republice chceme, že ho nás fotbal potřebuje,“ vyjádřil se Novotný.

Fousek po VH: Vítězství fotbalu i moje. Nikdo mě nebude strašit odvoláním

„Celkově jsem z této valné hromady odjížděl spokojen, z pohledu OFS bylo dosaženo to, co jsme chtěli a potřebovali. Trochu mě zarazilo hlasování ohledně bodů zvyšujících transparentnost procesů ve FAČR, což do usnesení navrhoval slávistický šéf Tvrdík, ovšem moravská komora to shodila. Tam vidím malinko rozpor oproti očekávání, jaké bylo před třemi lety, říkám si, jestli skutečnou transparentnost chceme, nebo ne. Očekával bych opačný výsledek hlasování, osobně jsem Tvrdíkův návrh podpořil. Nicméně je také potřeba uznat, že to nebylo dostatečně vykomunikované směrem do hnutí, delegáti neměli příležitost se s návrhem hlouběji seznámit, takže nakonec částečně i chápu, že se mnozí zdrželi hlasování,“ dodal Jindřich Novotný.