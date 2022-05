Proti předposlednímu Koclířovu to pro jeho tým byly doslova povinné body, ale i v utkání proti outsiderovi a v tomto případě předposlednímu družstvu průběžné tabulky se čtyři góly nedávají každý den. Ostatně ani výsledek 4:1 ve prospěch favorita se nerodil snadno.

„Do utkání z Koclířovem jsme vstupovali jako favorit, co se postavení v tabulce týče. Ale opak byl pravdou, soupeř přijel v bojovné náladě a nechtěl svoji kůži darovat zadarmo. V prvním poločase nám vázla kombinace, byli jsme zbytečně zbrklí v rozehrávce, nehráli tak, jak jsme si před utkáním řekli a když už přišla gólová šance, tak jsme ji buď neproměnili, nebo nás vychytal gólman. Musím před soupeřem smeknout, protože bojoval a výsledek pro něj musí být určitě krutý. Nebyl to pro nás lehký zápas,“ vrací se Leinweber k odehranému klání.

Postupem času však domácí přece jenom klíč k defenzivě protivníka našli a právě Marek Leinweber na tom měl podstatnou zásluhu. „První gól padl po zisku balonu ve středu hřiště a po kombinaci s Liborem Sauerem jsem prostřelil brankáře. Potom jsem se trefil z pokutového kopu, na který jsem byl před utkáním určen. Třetí branka padla ve druhém poločase, po výborně zahraném rohovém kopu jsem se prosadil hlavou. Tím se mi podařilo zkompletovat hattrick a dal jsem nám trošku klid na kopačky. A čtvrtý gól přišel z další penalty. Z osobního pohledu tak musím být spokojený, ale ještě víc jsem rád, že jsme utkání zvládli jako tým a vybojovali důležité tři body," hodnotil autor všech tref poličského béčka do koclířovské sítě. Řada lidí si dodnes pamatuje, jak na podzim roku 2020 zaznamenal unikátní počin, když v barvách Rohozné vstřelil v duelu v Kunčině devět gólů.

Marek Leinweber na nějaký čas vypadl z povědomí fotbalových fanoušků v našem regionu, což bylo dáno především zdravotními problémy. „S dosavadním průběhem sezony zatím spokojen jsem, držíme se v popředí tabulky, což je pro nás důležité. K týmu jsem se však připojil teprve nedávno, takže na hodnocení je ještě brzy. Musel jsem si dát od fotbalu na nějaký čas pauzu, protože jsem opět onemocněl vážnou nemocí, takže jsem se věnoval léčbě a rekonvalescenci. Takže jsem moc rád, že jsem se po delší odmlce mohl ke klukům vrátit a třeba i pomoci k postupu do okresního přeboru,“ vysvětluje.

Asi nejen poličské fanoušky napadá, jestli při svých kanonýrských kvalitách nedostane Marek Leinweber brzy „povolávací rozkaz“ do poličského áčka, které zoufale bojuje o udržení I. A třídy a se střílením gólů má obrovské potíže. „Jestli přijde povolání do A mužstva, to zatím nevím. Musím nejdříve dohnat fyzické manko, které je bohužel velké, abych byl vůbec na hřišti platný. Ale samozřejmě jsme jeden tým, takže kdyby bylo potřeba, rád pomůžu,“ říká na toto téma.

S béčkem má však do finiše mistrovské sezony plán jednoznačný. „Našim cílem je určitě postup do okresního přeboru. Teď si držíme dobrou pozici, ale soutěž je vyrovnaná, takže nás nečeká nic jednoduchého. Věřím ale, že že to společně zvládneme a na konci sezony oslavíme postup,“ je optimistou Leinweber.

Z dalších zajímavých střeleckých výkonů uplynulého víkendu zmiňme dva hattricky. Ten v podání Ivo Svobody ze Svitav měl kyselou příchuť, neboť pouze mírnil krutou domácí porážku s Lanškrounem. Naopak Radek Mandlík se radoval nejen ze tří vstřelených branek, ale také z vítězství dolnoújezdského béčka nad Mladějovem v okresním přeboru. Z mládežnických soutěží zaujali čtyřgóloví borci: starší žáci Tadeáš Reichl z Březové, Adam Ondroušek (Hradec/Radiměř) a Jan Sigl (Dolní Újezd) či mladší žák Adam Hameder z Borové.