Bohužel to o víkendu nebyl jediný zásah záchranky na okresních hřištích. Ta musela být přivolána rovněž do Mladějova, kde utrpěl zranění hrudníku cerekvický gólman Vojtěch Vostrčil. Střetnutí bylo přerušeno, ale v tomto případě posléze pokračovalo a dohrálo se.

Osudem nedohraného utkání se budou v příštím týdnu zabývat orgány okresního fotbalového svazu. Na základě vzájemné dohody klubů by se duel měl hrát znovu v náhradním termínu.

Ten tamtéž popsal inkriminovaný moment. „K situaci došlo v pokutovém území hostujícího mužstva, kdy brankář H1 Havlík Vojtěch ve výskoku chtěl chytit míč do svých rukou. Byl atakován D7 Kalánkem Pavlem, který ve snaze hrát hlavou míč trefil H1 ramenem do oblasti hlavy.“

Díky pohotové a duchapřítomné reakci přítomných mu byla neprodleně poskytnuta první pomoc, následně jej převzala do péče přivolaná záchranná služba a převezla do nemocnice. Rozhodčí udělil faulujícímu domácímu hráči za surovou hru červenou kartu, ovšem na pokračování hry neměl nikdo pomyšlení.

Měl to byl fotbalový svátek. Sousedské újezdské derby Dolní versus Horní se po několika letech vrátilo na okresní sportovní scénu. Hrálo se však jen něco málo přes půl hodiny. Potom musel jít fotbal stranou.

