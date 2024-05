/OKRESNÍ FOTBAL/ Dvaadvacáté kolo nejvyšší okresní soutěže fotbalistů ještě více zamotalo už tak dost zamotané pořadí na předních pozicích. Celek Třebařova se po čtrnácti dnech vrátil na nejvyšší stupínek před Mladějov, pozornost si ovšem zasluhuje také razantní nástup Dlouhé Loučky a mezi žhavé adepty na titul musíme znovu zařadit i Cerekvici. V „trojce“ se zdá být o tom nejpodstatnějším jasno, Sebranice vedou o devět bodů a zdá se být toliko otázkou času, kdy budou moci slavit. V závěru článku najdete výsledky okresních mládežnických soutěží.

TJ Sokol Městečko Trnávka vs. Metra Linhartice. | Foto: Lucie Procházková

Devět zápasů vyhrál v tomto ročníku mladějovský Tatran na domácím hřišti, na desátý pokus ovšem narazil, a to nečekaně tvrdě. Cerekvice patří na cizích stadionech k nadprůměrně úspěšným celkům, ovšem že by dosavadnímu lídrovi nasázela čtyři „kusy“, to se nepředpokládalo. Hráčům Slavoje však náramně vyšel start do zápasu (24. minuta 0:2), navíc těsně před koncem úvodní části viděl domácí Vondráček druhou žlutou kartu. V deseti se Mladějovští nevzdávali, ale zdramatizovat vývoj se jim nepovedlo, naopak v závěru při hře vabank ještě dvakrát inkasovali a bylo jasné, že vyklízejí vedoucí příčku.

Aby se tak nestalo, musel by druhý Třebařov zaváhat s posledními Němčicemi a pravděpodobnost něčeho takového byla mizivá. Že by to však favorit měl jednoduché, tak to v žádném případě. Na jeho rychlý vedoucí zásah sympatický soupeř neméně rychle odpověděl, poté vrátil domácím vedení hlavou Ficnar a stav 2:1 potom trval až do koncovky střetnutí, přičemž se mohl klidně měnit na obou stranách. Teprve v 88. minutě se třebařovské nervy mohly po vydařené ráně z kopačky Knápka uklidnit, návrat do čela tabulky byl tímto potvrzen.

Dlouhá Loučka neměla optimální start do jara a zdálo se, že pomalu mává předním pozicím na rozloučenou. Teď se jí však povedlo perfektně sehrát „anglický týden“, v jehož rámci zvládla také dohrávku proti poličské rezrevě, a rázem je znovu reálně ve hře o okresní prvenství. Na půdě trápícího se Vendolí to z jejího pohledu byla fotbalová procházka růžovým sadem. Hostům totiž stačilo o něco málo více než půl hodiny času, aby do sítě protivníka nasázeli pět gólů (!), a zápas se potom více méně pouze dohrával.

TOP střelci okresního přeboru: Kalánek (Opatov) a Konečný (Dlouhá Loučka) 21, Müller a Linhart (oba Jevíčko) 16, Frank (Dolní Újezd B) 15.

Fotbalisté Hradce nad Svitavou se kvůli rekonstrukci svého stadionu nastěhovali pro zbytek jara na umělou trávu do Svitav-Lánů a poté, co tam v pohárovém semifinále po penaltovém rozstřelu vypadli s Třebařovem, jim zhořklo rovněž mistrovské vystoupení. Produktivní rival z Jevíčka zvítězil nečekaně přesvědčivým rozdílem, domácí hráči protáhli svoje střelecké soužení o dalších devadesát minut.

Smolařem 22. kola je nutno vyhlásit poličského Libora Boháčka. Ten předvedl v Opatově mimořádný individuální výkon, čtyři góly se v okresním přeboru opravdu nedávají každý den. Jenže k čemu to všechno, když si jeho mančaft z utkání neodnesl ani bod… Tohle musí přijít k vzteku. Domácí se jednak mohli spolehnout na elitního kanonýra okresního přeboru Jakuba Kalánka, který se zaskvěl hattrickem, hlavně však jeho snažení podpořili i další spoluhráči a společným dílem tak Boháčkův rozlet přestříleli.

Celek z Horního Újezdu udivuje nejen svoje fanoušky, neboť jestli se o někom dá říci, že je nevyzpytatelný, tak je to právě on. Jen za poslední dobu dokázal vyhrát výrazným rozdílem v Morašicích, ale také po zoufalém představení nechat všechny body v Němčicích. Nyní se zase předvedl ze své lepší stránky, souboji proti Boršovu rozhodl skvělým prvním poločasem, během něhož nasázel čtyři branky, a zbytek času si potom pohlídal.

I bezgólový souboj může divákům nabídnout velmi zajímavou podívanou, což v případě derby mezi dolnoújezdským béčkem a Morašicemi platilo beze zbytku. Hrál se atraktivní rušný fotbal s řadou příležitosti na obou stranách, jen s efektivitou zakončení si nikdo „nepotykal“. Ať už to bylo zásluhou gólmanů Pravce resp. Rusnáka, smůly, nepřesnosti v koncovce či zvednutému ofsajdovému praporku rozhodčího při gólového střele hostujícího Kopeckého ve druhém poločase, faktem zůstává, že skórovat nedokázal nikdo a soupeři si tak asi po zásluze rozdělili po bodu.

22. KOLO: Hradec nad Svitavou – Jevíčko 0:4 (0:1). Branky: 54. a 76. Václavek, 32. Holub, 69. Seknička. Mladějov – Cerekvice nad Loučnou 0:4 (0:2). Branky: 3. a 79. Řehák, 24. Válek, 84. Klesal. ČK: 1:0 (44. Vondráček). Horní Újezd – Boršov 4:1 (4:0). Branky: 25. a 44. M. Kusý, 4. Fógl, 42. Opletal – 56. Kralovič. Vendolí – Dlouhá Loučka 0:5 (0:5). Branky: 2., 14. a 21. Konečný, 19. Neumann, 35. P. Novotný. Opatov – Polička B 5:4 (2:1). Branky: 27., 51. a 61. Kalánek, 45. Sedlák, 75. Burda – 18., 63., 83. a 88. Boháček. Třebařov – Němčice 3:1 (2:1). Branky: 4. D. Novotný, 17. Ficnar, 87. Knápek – 5. Fikejz. Dolní Újezd B – Morašice 0:0 (0:0).

TOP střelci III. třídy: Bednář (Linhartice) 15, Kyrcz (Linhartice) 10, Širůček (Kunčina B), Kárský (Sebranice) a Šmíd (Radiměř) 9.

Devět bodů. Přesně tolik činí aktuální náskok vedoucích Sebranic na druhou Radiměř ve III. třídě. Znamená to jediné. Těžko si představit, že by sebranické fotbalisty mohlo ještě něco připravit o triumf a jistotu postupu do okresního přeboru, to by museli ve finiši naprosto zkolabovat, což se vzhledem k jejich jarním výkonům nedá předpokládat. Ostatně svoje sebevědomí nyní prokázali i na trávníku poslední Kunčiny, kde sice inkasovali z první útočné akce soupeře, ale výsledek rázně obrátili ve svůj prospěch. Naopak Radiměř znovu potvrdila, že jí to na jaře nejde ani zdaleka podle vlastních představ, proti Koclířovu (hráno v Kamenné Horce) neudržela poločasové vedení a soupeř po přestávce zrežíroval otočku.

22. KOLO: Kunčina B – Sebranice 1:5 (1:3). Branky: 2. Širůček – 25. Kysilka, 30. Kárský, 37. Klejch z pen., 65. Kučera, 68. Filipi. Koclířov – Radiměř 3:2 (1:2). Branky: 3. Elgner, 56. Menšík, 63. Binder – 20. Moravec, 40. Vach z pen. Městečko Trnávka – Linhartice 0:2 (0:1). Branky: 40. Bednář, 60. Kyrcz. Čistá volný termín.

