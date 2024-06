POHÁR OFS SVITAVY /FOTO, VIDEO/ Fotbalisté Třebařova útočili na „double“, ale nevyšlo jim to. Finálové utkání okresního poháru, které se před více než třemi stovkami fanoušků hrálo na vzorně připraveném trávníku v Mladějově, se totiž stalo kořistí cerekvického Slavoje. Tým od řeky Loučné obhájil trofej z loňského roku a svému soupeři znemožnil, aby k prvenství v nejvyšší okresní soutěži přidal další úspěch.

Finále Poháru OFS Svitavy Třebařov vs. Cerekvice nad Loučnou (1:2). | Video: Radek Halva

Možná klíčové momenty finále se odehrály hned v jeho úvodu. Třebařovští začali hodně zhurta a během čtvrthodiny mohli minimálně ve třech případech skórovat, balon několikrát poskakoval v malém vápně, ale za záda gólmana ho nikdo nedostal. Zato Cerekvičtí, ti osvědčili daleko vyšší produktivitu, prakticky první vážnější střelecký pokus z Válkovy kopačky skončil v síti a když se po rohovém kopu prosadil rovněž Kusý, bylo to rázem 2:0. Okresní přeborníky vrátil do hry těsně před poločasovým hvizdem tvrdou střelkou pod břevno Macek.

Po změně stran se Třebařov snažil ze všech sil stav minimálně vyrovnat, místy vyvinul slušný tlak, dostal se do několika solidních pozic, ale potřebný efekt se ne a ne dostavit. S blížícím se koncem se hráčům Slavoje otevíralo stále více brejkových možností, pojistku ovšem nepřidali, takže o napětí bylo postaráno až do tříminutového nastavení. Skóre se však nezměnilo a Pohár OFS Svitavy tak znovu patří Cerekvici!

„Bylo to těžké utkání. Třebařov je vítězem okresního přeboru a hrál velice dobře. Ze začátku jsme se museli bránit, špatně jsme tam nabírali protihráče, ale naštěstí nás podržel gólman Vojtěch Vostrčil. Postupem času jsme se však soupeři dokázali vyrovnat a ze šancí, co jsme měli, jsme dokázali skórovat. Ve druhém poločase jsme hráli více zezadu, ale v obraně jsme se správně posouvali a nepouštěli díky tomu Třebařov do tolika příležitostí,“ zhodnotil finále spokojený cerekvický trenér Petr Vomáčka.

Trochu přitom lituje, že Slavoj nepromluvil do boje o nejvyšší příčku i v mistrovské soutěži. „Mrzí mě, že jsme nehráli o první místo, protože myslím, že máme dobrý tým, hlavně ke konci jsme hráli hezký fotbal. Důležité bylo, že jsme se scházeli ve vysokém počtu na zápasy, jezdilo nás třeba osmnáct, to je nádhera, kde to mohou říci… Chci, abychom v příští sezoně bojovali o postup, máme vyjednané posily a věřím, že budeme hrát nahoře,“ dodal Vomáčka.

Pohár OFS Svitavy:

FINÁLE: Třebařov – Cerekvice nad Loučnou 1:2 (1:2). Branky: 44. Macek – 9. Válek, 35. Kusý. Rozhodčí: Hájek – Kunc, Chládek. ŽK: 0:2. Diváci: 320. Třebařov: Venzara (46. Strnad) – Kurbel, Eliáš (39. P. Hlubinka), Křižanovský (78. J. Sommer), Mottl, Ambrozek, Macek, Knápek (46. M. Hlubinka), Hlubinka, Maleňák (57. Ficnar), Novotný. Cerekvice nad Loučnou: Vostrčil – Řehák (75. Jílek), Kusý, V. Lněnička, R. Lněnička, Válek (90. Korčák), Lorenc (58. Šeda), Netolický, Částek, Pražan (89. Jirout), Klesal.

