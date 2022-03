Čtyři červené karty v utkání Staré město – Polička, to opravdu dobrá reklama nebyla a disciplinární komise bude mít co řešit. Domácí dohráli zápas v deseti, hosté dokonce v osmi a mezi jejich tři vyloučení se vešla vítězná trefa soupeře. Daleko fotbalovější bylo utkání o první místo. Moravskotřebovské céčko nasadilo základní sestavu s věkovým průměrem okolo 45 let a ta se plně osvědčila. Byť první a poslední gól dali hosté z Vendolí, tak mezi ně se vešly tři trefy domácích.