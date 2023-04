OKRESNÍ FOTBAL: Bystré po divokém průběhu vyhrálo v Horním Újezdu a v premiérovém jarním dějství si upevnilo vedoucí umístění v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů. Ani ve III. třídě se čelo tabulky nezměnilo, když na sobotní vítězství Třebařova odpovědělo o den později Vendolí, byť to bylo s pořádnou námahou.

Slavoj Cerekvice vs. Sokol Borová (semifinále okresního poháru). | Foto: Deník/Radek Halva

Hned v prognóze před úvodním jarním kolem upozorňoval Deník, že podobné zdánlivě jasné zápasy jako Horní Újezd – Bystré mohou být na začátku jara po dlouhé pauze nevyzpytatelné. A v 10. minutě vedl outsider 2:0, takže na tom skutečně něco bylo. Hosté se sice rychle probudili, ale o poločase atraktivního a gólově bohatého duelu jim za stavu 3:3 bylo jasné, že to s „povinnou“ výhrou nebude tak snadné, jak hovořily papírové předpoklady. V nástupu do druhé půle je však do sedla přece jenom posadil Drašar třetí proměněnou penaltou v utkání, po hodiny hry jim dal klid Mužík a favorit nakonec duel dokormidlovali k očekávanému výsledku.

A také k navýšení náskoku na špici přeboru, neboť druhý Opatov zachraňoval v závěru v duelu s Cerekvicí alespoň bod. Soupeři si po čtrnácti dnech zopakovali vzájemný pohárový souboj a i ten mistrovský se lépe vyvíjel pro fotbalisty od řeky Loučné, v tomto případě však domácí celek dokázal reagovat. Na třetí pozici se posunulo Jevíčko, které slavilo vítězství před 150 diváky v derby pod Cimburkem. Nebylo to tak jednoznačné střetnutí, jak naznačuje konečná podoba skóre. Hosté ho překlopili na svoji stranu třemi zásahy v poslední čtvrthodině, dvakrát se přitom prosadila jejich nová ukrajinská akvizice Mykhailo Fisheriuk. V 82. minutě naskočil z lavičky na hřiště a stihl dát dva góly, takže „žolík“ na svém místě…

Jediným týmem, který na úvod jara uhájil svojí domácí tvrz, byla Borová. Přitom se duel proti poličské rezervě nevyvíjel z jejího pohledu zrovna optimisticky a po pětačtyřiceti minutách ztrácela, ovšem po domluvě v kabině domácí zařadili vyšší rychlost a vývoj otočili. Ze skupiny ohrožených celků si významně pomohl Hradec, který zásluhou Dvořáčkovy trefy vybojoval cenné vítězství v Křenově nad Dlouhou Loučkou a hned zkraje odskočil na malinko klidnější pozice.

Překvapení kola nacházíme dvě a nutno dodat, že poměrně velká. Boršovské vítězství na dolnoújezdském trávníku jinak ani označit nelze. Michal Racl byl tím mužem, který o něm rozhodl dvěma gólovými zásahy, béčko na to dokázalo zareagovat pouze snížením z pokutového kopu, což ovšem bylo z jeho strany všechno. A neúspěšný vstup do odvet mají za sebou rovněž Morašice, které proti Mladějovu najisto počítaly s plným ziskem. Hosté však dali zapomenout na pohárový výprask z minulého týdne a předvedli se v daleko lepším světle. Na jejich první gól ještě soupeř zkraje druhého poločasu odpověděl, na druhý vstřelený Opletalem dvacet minut před koncem však adekvátní reakci nenašel.

TOP střelci po 15. kole: Kalánek (Opatov) 13, Linhart (Jevíčko) 10, Müller (Jevíčko), Vrána (Opatov), Racl (Boršov) a Drašar (Bystré) 8.

OKRESNÍ PŘEBOR – 15. kolo: Borová – Polička B 5:2 (1:2). Branky: 65. a 90. Hynek, 8. V. Hegr, 55. Dvořák, 73. A. Hegr – 14. Valouch, 40. Škacha. Dolní Újezd B – Boršov 1:2 (0:1). Branky: 81. D. Frank z pen. - 10. a 76. Racl. Opatov – Cerekvice nad Loučnou 1:1 (0:0). Branky: 81. Kalánek – 50. Lipavský. Dlouhá Loučka – Hradec nad Svitavou 0:1 (0:0). Branka: 64. Dvořáček. Morašice – Mladějov 1:2 (0:1). Branky: 53. D. Štancl – 21. Vondráček, 69. Z. Opletal. Horní Újezd – Bystré 3:5 (3:3). Branky: 5. L. Pechanec z pen., 10. Marek Kusý, 35. V. Opletal – 40. z pen. a 59. Mužík, 17. Jíra, 28. Steiner, 47. Drašar z pen. Městečko Trnávka – Jevíčko 1:4 (1:1). Branky: 16. Makrlík – 19. Červinka, 76. Václavek, 86. a 90. Fisheriuk.

Bez senzace na účet vedoucí dvojice se obešla jarní třetitřídní premiéra. Třebařov vyhrál ve Velkých Opatovicích s jistotou, zato fotbalisty Vendolí stála hubená výhra nad Starým Městem mnohem více sil, nicméně i za takové se dávají tři body. V duelu Čisté proti Linharticím šlo o to, kdo se vydá na stíhací jízdu za oběma favority a díky bleskové odpovědi na vyrovnávací branku Linhartic se to povedlo domácím. Kromě Velkých Opatovic se na všech ostatních výsledcích zrodily nejtěsnější výsledky.

TOP střelci po 15. kole: D. Maleňák (Třebařov) 27, Z. Hlubinka (Třebařov) 16, R. Milota (Vendolí) 14.

III. TŘÍDA – 15. kolo: Němčice – Sebranice 2:1 (1:0). Branky: 35. Votřel, 62. Matoušek – 63. Bureš. Čistá – Linhartice 2:1 (0:0). Branky: 56. Frank, 76. Štegner – 75. Lébiš. Koclířov – Radiměř 1:2 (1:2). Branky: 41. Elgner – 25. E. Konečný, 35. Šmíd. Velké Opatovice B – Třebařov 0:3 (0:1). Branky: 11. D. Maleňák, 50. Frisch, 80. Ficnar. Vendolí – Staré Město 1:0 (0:0). Branka: 51. Bednář.