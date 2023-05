/OKRESNÍ FOTBAL, FOTOGALERIE/ Je to k nevíře, ale ani o prodlouženém víkendu nebyl program okresních fotbalových soutěžích prostý problémů s počasím, když vinou prudkého deště nemohlo být zahájeno střetnutí mezi Hradcem nad Svitavou a Mladějovem. Přeborový lídr z Bystrého zachraňoval proti Borové remízu, ale udržel si odstup na čele tabulky, protože Opatov padl v Jevíčku a Morašice remizovaly v Horním Újezdu. Smírný tahák III. třídy v Třebařově sledovalo v pondělí 320 diváků!

TJ Horní Újezd vs. Sokol Morašice. | Foto: Deník/Radek Halva

Bystré se dostalo do potíží tím, že zkraje utkání neproměnilo několik slibných možností, za což ho běhavý soupeř z Borové potrestal slepenými góly nedlouho před odchodem do kabin. Domácí tak po změně stran museli vynaložit spoustu úsilí, aby utkání zachránili, což se jim povedlo do té míry, že čtvrt hodiny před koncem alespoň vyrovnali. Nic více jim však z tohoto duelu nekáplo. Opatov dostal příležitost umazat ze svého manka v Jevíčku, kde ovšem také nabral dvouciferné manko. Ve druhém poločase se sice přiblížil na kontakt, ale nic dalšího mu soupeř nedovolil a pozor, s Jevíčkem je nutno minimálně v boji o top trojku vážně počítat.

Morašice o týden dříve přehrály první tým tabulky, nyní nechaly dva body na trávníku posledního. Přitom tam dobře začaly a záhy se ujaly vedení, potom se však přesvědčily o tom, že když má někdo aktuální střeleckou formu na takové úrovni jako David Zrůbek, těžko se mu bránit. Dvě přesně umístěné střely a obrat byl rychle na světě, Zrůbek dal sedm hornoújezdských gólů v řadě! Tentokrát to ovšem na vítězství nestačilo, protože hosté ve druhé půli skóre srovnali a o vítězný zásah se oba rivalové pokoušeli marně. Zajímavý byl průběh utkání na stadionu u Loučné, kde první hodina hry patřila hostům z Poličky. Ti se dostali o dvě branky do plusu, Cerekvici ale jakoby pomohl déšť, který začal kropit hřiště, vyrovnala v rozmezí šesti minut. A rezerva nakonec odjela ke svému roztrpčení s prázdnou, v nastaveném čase totiž dokonal výsledkový zvrat zkušený Jandera.

Diváci v Boršově se fotbalem bavili, deset gólů se i na okresní úrovni vidí málokdy. V prvním poločase to vypadalo, že hosté z Městečka Trnávky budou schopni v přestřelce držet krok, jenže po přestávce se jejich defenzivní hra úplně rozpadla, domácí nasypali během necelé čtvrthodinky tři další „kusy“ a o výsledku rázem nebylo pochyb. Jako žíznivý na poušti na vodu čeká Dlouhá Loučka na jarní úspěch a v Dolním Újezdu od něho byla pár desítek sekund. Nebyl jí však dopřán ani bod, protože v „hodině dvanácté“ udeřil domácí Fulík a zlomil zápas ve prospěch rezervy.

20. KOLO: Cerekvice nad Loučnou – Polička 3:2 (0:1). Branky: 65. Nádvorník, 71. a 90. + 3. Jandera – 41. Š. Krejčí, 61. Misar. Boršov – Městečko Trnávka 7:3 (3:2). Branky: 23. a 49. Racl, 48. a 73. Zomber, 13. Veselý, 21. S. Krejčí, 57. Ondrejka z pen. - 14. Havlíček, 29. Makrlík, 86. Krepl z pen. Dolní Újezd B – Dlouhá Loučka 2:1 (0:0). Branky: 49. Klička, 89. Fulík – 54. Ševčík. Jevíčko – Opatov 2:1 (2:0). Branky: 23. Müller, 34. Červinka – 57. Štěrba. Bystré – Borová 2:2 (0:2). Branky: 54. Jílek, 75. Sýs – 41. Hruška z pen., 43. Hynek. Horní Újezd – Morašice 2:2 (2:1). Branky: 22. a 29. Zrůbek – 6. D. Štancl, 66. Pirkl.

Utkání Hradec nad Svitavou – Mladějov bylo odloženo.

Šlágrem svátečního kola byl přímý duel o první místo v Třebařově, ovšem ještě než k němu došlo, odehrálo se pět utkání 20. kola. Zatímco Třebařov si v derby ve Starém Městě otevřel střelnici a soupeře přejel, tak Vendolí mělo cestu ke třem bodům nepoměrně těžší. Znovu se však ukázalo, jakou sílu má tento mančaft ve druhých poločasech, na obrat proti Čisté mu stačilo několik minut. Koclířov nebývá týmem, u něhož bychom byli zvyklý sledovat střelecké statistiky, nicméně hattrick Roberta Elgnera, kterým pomohl zdolat béčko Velkých Opatovic, je přesně takovým případem. Dobrou jarní bilanci si nyní trochu pokazila Radiměř. Na podzim ze čtrnácti kol získala jen devět bodů, na jaře pod novým trenérem Stanislavem Neubauerem z pěti třináct, jenže série neporazitelnosti skončila nezdarem v duelu s lepšícími se Němčicemi. Průběžný třetí flek, byť nadále s velkou ztrátou za elitní dvojicí, si v Sebranicích pojistila linhartická Metra.

Prosluněné prvomájové odpoledne vytvořilo kulisu ke dvěma třetitřídním dohrávkám a jedna z nich poutala mimořádnou pozornost. Třebařov hostil Vendolí a i když na postup mají zdárně políčeno obě mužstva, tak prvenství v soutěži je pochopitelně ohromným lákadlem. Vendolí od začátku jara odráží třebařovské útoky na svoji výsadní pozici a odrazilo je i v tomto případě, když v parádní a velmi sportovní kulise 320 fanoušků (!) dorovnalo ve druhém poločase těsnou ztrátu a i druhé vzájemné střetnutí suverénů III. třídy v tomto soutěžním ročníku skončilo dělbou bodů. To třetí a poslední přijde na řadu v úplně posledním dějství sezony a nechme se překvapit, zda se do té doby tabulkové pozice a bodové rozestupy změní.

20. KOLO: Koclířov – Velké Opatovice B 4:1 (1:0). Branky: 13. Novák, 58., 65. a 72. Elgner – 81. Hladil. Radiměř – Němčice 1:3 (1:3). Branky: 11. Ondroušek – 5. Pavliš, 21. Večeřa, 28. Votřel. Staré Město – Třebařov 0:7 (0:2). Branky: 55. a 70. D. Maleňák, 10. Doubrava, 12. Frisch, 57. D. Novotný, 61. Dvorský, 88. Doležal. Sebranice – Linhartice 2:4 (0:2). Branky: 57. Vostřel, 76. Bureš – 16. a 46. Žouželka, 27. Bednář, 65. Vrána. Vendolí – Čistá 3:2 (1:2). Branky: 19. a 46. Milota, 48. Báča – 25. D. Nepraš, 37. Vomáčka.

DOHRÁVKY: Sebranice – Staré Město 4:2 (1:1). Branky: 39. a 55. Kárský, 53. Bureš, 60. Kučera – 42. Blaško, 77. Tesař. Třebařov – Vendolí 1:1 (1:0). Branky: 25. Z. Hlubinka – 71. Odvárka.