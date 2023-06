OKRESNÍ FOTBAL: Posledními sedmi zápasy vyvrcholila o víkendu nejvyšší okresní soutěž fotbalistů. Na triumfu Sokola Bystré a jeho postupu do I. B třídy se nemohlo nic změnit, šampión si ovšem nechtěl pokazit rozlučku a z Jevíčka si po obratu dovezl další tři body. Další místa na pomyslných přeborových stupních vítězů obsazují Opatov a díky nejlepší vzájemné bilance se svými konkurenty Morašice.

Závěrečné kolo se odehrálo více méně „na pohodu“, na většině stadionů se neřešily žádné zásadní otázky. Jasné tak je i to, že ze čtrnáctého místa sestupuje do III. třídy beznadějně poslední Sokol Městečko Trnávka. Otazník aktuálně visí nad třináctým Horním Újezdem, neboť podle čerstvých informací si vítěz krajského přeboru FK Horní Ředice nakonec rozmyslel postup a stáhl přihlášku do divize. Což by samozřejmě mělo vliv na postupy a sestupy v krajských soutěžích, v našem případě především na osud třináctého týmu I. B třídy skupiny B Sokola Pomezí. Jasněji bude v nejbližších dnech.

14. KOLO: Polička B – Morašice 3:3 (1:2). Branky: 23. Gazdik, 81. Penias, 87. J. Trnečka – 1. P. Lněnička, 29. Nádvorník, 86. Pirkl. Boršov – Horní Újezd 4:1 (1:1). Branky: 40. Ondrejka z pen., 70. Vyhnánek, 74. a 75. Beyer – 30. Zrůbek. Městečko Trnávka – Borová 1:4 (0:1). Branky: 70. Štefl – 20. B. Jukl, 48. A. Pazdera, 78. Popelář, 79. Hynek. Jevíčko – Bystré 2:3 (0:1). Branky: 62. Linhart, 66. T. Müller – 40. Steiner, 77. J. Jukl, 81. J. Jílek. Hradec nad Svitavou – Opatov 4:2 (1:2). Branky: 32. L. Zedník, 76. Marek, 80. D. Jukl z pen., 82. L. Jukl – 15. Broulík, 29. Kalánek. Cerekvice nad Loučnou – Dolní Újezd B 2:3 (1:1). Branky: 27. Lipavský, 72. Korčák – 17. a 88. Dvořák, 64. Tomšíček. Mladějov – Dlouhá Loučka 2:1 (0:0). Branky: 50. Vondráček, 61. Opletal – 81. Neumann.

Pozn.: Informační systém FAČR nenabízí v současné době správnou podobu konečného pořadí soutěže. Dle minitabulky vzájemných utkání končí třetí Morašice, čtvrtý Dolní Újezd B a pátý Hradec nad Svitavou.

O taháku závěrečného dějství okresní III. třídy, který skončil vítězstvím fotbalistů Vendolí a tím pádem jejich triumfem v soutěži se šestibodovým náskokem na druhý a rovněž postupující Třebařov, jsme informovali v samostatném materiálu.

Poslední kolo s pořadovým číslem 27 však nabídlo i rekordní výsledek nejen této sezony, protože výsledek, jaký se narodil v Němčicích, v soutěžích mužů nepamatujeme. Paradoxem je, že ještě po půlhodině hry domácí s Velkými Opatovicemi prohrávali 1:2, ale potom se strhl jejich neuvěřitelný gólový uragán vedoucí ke skóre, jaké se objevuje obvykle v soutěžích přípravek…

27. KOLO: Čistá – Radiměř 3:3 (1:2). Branky: 1. Dvořák, 80. Vomáčka z pen., 84. Štegner – 19. E. Konečný, 29, L. Konečný, 57. Straka. Němčice – Velké Opatovice B 16:3 (5:2). Branky: 37., 51., 53. a 80. Matoušek, 60., 64. a 69. Pavliš, 12. a 40. Večeřa, 35. a 45. Votřel, 73. a 81. Fikejz, 67. Vytlačil, 70. Gremlica, 85. Čechlovský – 3. Hél, 23. a 54. Dostál. Koclířov – Linhartice 2:0 (2:0). Branky: 30. a 44. Menšík. Vendolí – Třebařov 3:2 (1:1). Branky: 21. Báča, 75. Odvárka, 83. Bednář – 26. Kurbel, 70. Hlubinka. Staré Město – Sebranice 1:5 (1:2). Branky: 28. Blaško – 15. a 43. Kárský, 57. Volf, 66. a 84. Svatoš.