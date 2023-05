OKRESNÍ FOTBAL: Hodně zajímavý byl sváteční prodloužený víkend v okresních fotbalových soutěžích. V přeboru se bysterský lídr po slabší pasáži vrátil na vítěznou notu, jeho nejbližším pronásledovatelem však po velmi dlouhé době není Opatov, nýbrž Morašice, které v pátek a v neděli názorně předvedly, jak vytěžit z minima maximum. Ve III. třídě to byla učiněná pohroma favoritů, když Vendolí ztratilo body po remíze v Němčicích a Třebařov dokonce doma nestačil na Sebranice!

Dosavadní bysterská suverenita byla v uplynulých dvou kolech narušena, i tak byl ovšem vedoucí celek tabulky před vystoupením pod Cimburkem na půdě tonoucí Trnávky jasným favoritem. Tuto roli začal naplňovat teprve po změně stran a než utekla hodina hry, tak získal na svoji stranu klíčový dvoubrankový náskok. V závěru skóre ještě podtrhl vlastní gól soupeřova gólmana. Bysterští tedy uhájili pětibodový náskok a navíc mají zápas k dobru, zatímco děravá trnávecká bárka nabírá stále více vody.

První Bystré a druhý Opatov, tak vypadalo čelo okresního přeboru prakticky od poloviny podzimu. Tak nyní můžeme ohlásit, že tohle více neplatí. Opatov totiž na jaře klopýtá častěji, než bylo bylo zdrávo, po nedávném výpadku v Horním Újezdu vyšel naprázdno rovněž v Křenově, kde domácí Dlouhá Loučka utnula dlouhotrvající černou jarní šňůru. A vcelku přesvědčivě, hosté se dostali ke kosmetické korekci teprve pět minut před koncem.

Zajímavostí střetnutí byli rozhodčí. Hlavnímu a i v našem regionu dobře známému Zdeňku Protivánkovi z Prostějova bude v červnu 85 let (!), svým asistentům (ročníky 2006 a 2007) by mohl klidně být pradědečkem…

Na druhý flek se posunuly Morašice, kterým se povedl náramný šestibodový počin. V páteční dohrávce loupily v Boršově, v neděli odjely s plným rancem bodů rovněž z derby z Dolního Újezdu, přičemž v obou případech jim k tomu stačil jediný vstřelený gól podpořený zodpovědnou a kvalitní defenzivní prací. Pozoruhodný je také fakt, že dvě vychytaná čistá konta si připsal Martin Burián, což rozhodně není svojí obvyklou fotbalovou profesí brankář, ale za 180 minut na něho ani boršovští, ani dolnoújezdští střelci recept nenašli. Dvě výhry byly pěkným dárkem nestorovi morašického fotbalu Jaroslavu Neprašovi, který v těchto dnech oslavil osmdesátku.

Horní Újezd opustil poslední příčku, což je také obrázek řadu měsíců nevídaná. Tamní celek chytil nebývalou formu, přičemž k vítězství na půdě Borové tentokrát ani nepotřeboval gólový příspěvek v poslední dobře neudržitelného Davida Zrůbka, neboť toho úspěšně zastoupili spoluhráči. Pro „Horňák“ je nepochybně veliká škoda, že se se takhle rozjel až na přelomu dubna a května, protože je nadále v situaci skoro neřešitelné. I proto, že poličské béčko nepřipustilo, aby se ještě hlouběji namotalo do nebezpečných vod, a v Rohozné si dokázalo poradit s Boršovem.

V Hradci nad Svitavou (mimochodem na tamním hřišti se hrálo na jaře vůbec poprvé, dříve to kvůli nezpůsobilému terénu nešlo) padly dvě branky v úvodní pětiminutovce a na další se čekalo do té závěrečné. Šťastným střelcem byl domácí Sirka a Hradec si upevnil pozici v klidných tabulkových patrech. Podobně jako Mladějov, jenže si vyšlápl na Cerekvici, když klíčový byl povedený závěr prvního poločasu v podání domácího týmu a obrat skóre z 0:1 na 2:1. Po změně stran následovala ještě pojistka a jediným kazem z mladějovského pohledu tak byla druhá žlutá karta Staňka.

18. KOLO – dohrávka: Boršov – Morašice 0:1 (0:0). Branka: 82. Novák. ČK: 1:0 (po utkání Zomber).

21. KOLO: Borová – Horní Újezd 1:3 (0:2). Branky: 82. Hruška – 1. Kladiva, 39. Marek Kusý, 79. L. Pechanec z pen. Hradec nad Svitavou – Jevíčko 2:1 (1:1). Branky: 3. Janko, 85. Sirka – 4. Václavek. Mladějov – Cerekvice nad Loučnou 3:1 (2:1). Branky: 34. Vondráček, 45. Müller, 63. Němec – 21. Klát, ČK: 1:0 (85. Staněk). Dlouhá Loučka – Opatov 3:1 (1:0). Branky: 44. P. Křivánek, 55. Ševčík, 70. Bouček – 85. Paar. Polička B – Boršov 2:0 (1:0). Branky: 5. Moravec, 89. Škacha z pen. Městečko Trnávka – Bystré 0:3 (0:0). Branky: 51. Svoboda, 59. Jíra z pen., 89. vlastní (Hlubinka). Dolní Újezd B – Morašice 0:1 (0:1). Branka: 28. Nádvorník.

Celá jarní část okresní III. třídy se vyvíjela podle daného scénáře: Vendolí vítězilo, Třebařov vítězil (s výjimkou prvomájového vzájemného zápasu) a čekání na zaváhání kohokoli z téhle dvojice se jevilo jako naprosto marné. Sobota 6. května ovšem přinesla nenadálé věci.

Rozhodčí Zdeněk Protivánek (OFS Prostějov), který řídil utkání Dlouhé Loučky proti Opatovu, se narodil v červnu roku 1938.

Vendolí bylo zklamáno po remíze v Němčicích, když mu domácí proměněným pokutovým kopem Matouška sebrali těsné vedení. I plichta však vedoucímu mančaftu nakonec paradoxně pomohla, protože Třebařov nevyužil příležitost a vybral si ještě slabší chvilku. Že se tak stane proti Sebranicím, to snad nikdo nečekal, jenže domácím se střetnutí vůbec nepovedlo. Do poločasu nabrali dvougólové manko, po kontaktním zásahu kanonýra Maleňáka po hodině hry se zdálo, že ještě zabojují o odvracení senzace na svůj účet, ale omyl. Hosté si nenechali sebrat naději na senzační úspěch, přidali třetí trefu a zrealizovali jedno z největších překvapení dosavadního průběhu okresní fotbalové sezony. Pro Třebařov to byla první porážka v celé soutěži! Třetí Linhartice hlavně zásluhou Bednářova hattricku přehrály Radiměř, nicméně jejich ztráta na postupové pozice zůstává ohromná.

21. KOLO: Němčice – Vendolí 1:1 (0:1). Branky: 72. Matoušek z pen. - 19. R. Milota. Třebařov – Sebranice 1:3 (0:2). Branky: 60. D. Maleňák – 22. Klejch, 38. Bureš, 72. Šturc. Velké Opatovice B – Staré Město 2:2 (1:1). Branky: 45. Hladil, 62. Křap – 16. a 90. Pospíšil. Čistá – Koclířov 6:0 (3:0). Branky: 1. a 65. Průžek, 60. a 70. D. Nepraš, 8. Nádvorník, 43. Paclík. Linhartice – Radiměř 4:1 (2:1). Branky: 22., 58. a 67. Bednář, 45. Skřebský – 13. Šmíd.