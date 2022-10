Druhý je nyní Opatov, který soutěží proplouvá na první pohled nenápadně, ale výsledky má skvělé. V Městečku Trnávce to z jeho strany nebyl žádný fotbalový „oheň“, podstatné však bylo skóre a to bylo díky tomu, že pohotový Paar čtvrt hodiny před koncem jednoduše do odkryté branky potrestal hrubku soupeřovy defenzivy, pro hosty příznivé. A byla to jejich pátá výhra v řadě, takovou aktuální formu nikdo jiný v přeboru nemá.

Morašice rázně ukončily slabší pasáž z posledních kol, na svém hřišti si poradily s Jevíčkem. Bylo to přesvědčivým stylem, domácí byli aktivnější a nebezpečnější, což se odrazilo také na jejich postupně rostoucím náskoku.

Zápas v Cerekvici měl snad všechno, co se ve fotbale může stát: góly, zvraty, vyloučení, drama až do konce. Boršov po parádním nástupu do hry vedl 3:1, jenomže ještě v prvním poločase šel do deseti, po změně stran dokonce do devíti a v tomhle počtu neustál náporu Slavoje, kterému i tak dalo spoustu práce, aby v 85. minutě dokonal obrat.

Na spodním pólu tabulky zůstal odříznut Horní Újezd, byť v Mladějově odehrál jedno ze svých lepších venkovních vystoupení. Domácím dobře vyšel začátek a odskočil na rozdíl dvou gólů, po půlhodině protivník snížil, dostal se na kontakt, ale dotáhnout se mu přes veškeré úsilí ve zbytku hrací doby nepovedlo.

Překvapila Dlouhá Loučka v Borové, když jednak měla ve svém středu produktivního Marvána, autor obou branek, jednak zodpovědnou a důslednou hrou v defenzivě zcela „vygumovala“ obvykle nebezpečný borovský útok.

Poličské béčko vylepšilo svoji dosud nevalnou pozici výhrami nad oběma Újezdy: o týden dříve nad Horním a nyní totožným výsledkem rovněž nad Dolním, který jen potvrdil, že vůbec nepřipomíná ten celek, který na jaře bojoval o přebornický titul.

11. KOLO: Městečko Trnávka – Opatov 0:1 (0:0). Branka: 74. Paar. Morašice – Jevíčko 4:1 (2:0). Branky: 12. Válek z pen., 34. Skala, 67. Ondráček, 82. Ropek – 85. Vybral z pen. Polička B – Dolní Újezd B 2:0 (1:0). Branky: 14. Penias, 49. Moravec. Hradec nad Svitavou – Bystré 1:1 (0:1). Branky: 89. Nekvinda – 20. Jíra. Mladějov – Horní Újezd 2:1 (1:1). Branky: 17. Paulus, 29. Kudyn – 31. Šplíchal. Cerekvice nad Loučnou – Boršov 4:3 (2:3). Branky: 18. Kusý, 32. Jandera, 54. a 85. Netolický – 2. Veselý, 12. Zomber, 25. Racl. ČK: 0:2 (41. Racl, 66. Havlík). Borová – Dlouhá Loučka 0:2 (0:1). Branky: 21. a 57. Marván.

Vedoucí celek okresní III. třídy přišel přišel o nulu v kolonce proher. Až v 11. kole. což je i tak úctyhodný počin. Stalo se tak v Čisté a byla to tedy pořádná „detektivka“ s otevřeným koncem až do závěrečného hvizdu. Vítězný zásah zaznamenal v 79. minutě nestárnoucí Dušan Nepraš, potom domácí postupně přišli o dvojici vyloučených fotbalistů, o toho druhého v nastaveném čase druhého poločasu, kdy Vomáčka zatáhl za „záchrannou brzdu“, zmařil soupeři faulem před šestnáctkou zjevnou možnost dosažení branky a tím mu vlastně vzal poslední šanci na vyrovnání.

Rivalové ztráty vedoucího celku beze zbytku využili. Jednak samotná Čistá, která se dotahuje do skupiny celků bojujících o postupové pozice, ale také Linhartice, jež splnily roli favorita v duelu se Sebranicemi. Třebařov si v tomto kole odpykal disciplinární trest odehrání zápasu bez přítomnosti diváků a možná i to bylo jednou z příčin, proč se v jeho podání tentokrát nekonaly gólové hody. Na sousedy ze Starého Města mu stačil jediný zásah, ale i za vítězství 1:0 se přidělují tři body a díky jejich zisku je Třebařov o bod za prvním Vendolím.

11. KOLO: Čistá – Vendolí 4:3 (1:1). Branky: 38. a 79. D. Nepraš, 49. Ondruška, 64. Štegner – 4., 70. a 72. Milota. ČK: 2:0 (89. Zerzán, 90. + 2. Vomáčka). Němčice – Radiměř 3:2 (1:1). Branky: 27. a 50. Pavliš, 76. Matoušek – 46. Ondroušek, 54. Šmíd. Velké Opatovice B – Koclířov 4:1 (2:1). Branky: 24. a 54. Němec, 35. Valášek, 48. Žižka – 31. Ševčík. Linhartice – Sebranice 4:1 (1:1). Branky: 2. Marek, 50. Cerman z pen., 70. Bednář, 82. Škrabal – 27. Kárský. Třebařov – Staré Město 1:0 (1:0). Branka: 30. Ficnar.