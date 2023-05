OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE/: Další krok směrem k triumfu v nejvyšší okresní soutěži udělali o víkendu bysterští fotbalisté. I v početním oslabení totiž na domácí půdě zvládli úspěšně derby proti poličskému béčku a jejich náskok na čele tabulky činí osm bodů. Ve III. třídě ani jeden z jejích suverénů opět nezvítězil. Vendolí přišlo v Radiměři v poslední minutě o vítězství, Třebařov v Linharticích i o remízu.

TJ Slavoj Cerekvice nad Loučnou vs. TJ Hradec nad Svitavou. | Video: Radek Halva

Největší komplikací pro Bystré byla 65. minuta, kdy se po druhé žluté kartě pakoval ze hřiště Pachovský. Domácí v této době vedli těsně 1:0, takže nic jistého neměli, ale poličské béčko početní výhodu nevyužilo a vlastně ještě dříve, než stačilo soustředit síly k náporu, přišla pojišťující trefa Jíry a domácí celý zápas i v oslabení dokormidlovali k vítězství, které je znovu přiblížilo ke splnění postupových plánů.

Na opatovském pažitu se hrálo o průběžné druhé místo. V posledních kolech vykazovali lepší formu hosté z Morašic, tentokrát ale tahali za kratší konec pomyslného fotbalového provazu. Domácím výborně vyšly nástupy do obou poločasů a když navíc šel soupeř krátce po gólu na 3:0 do deseti, tak bylo zřejmé, že toho s nepříznivým vývojem mnoho nenadělá. Penaltová korekce v poslední minutě hrací doby byla kosmetického rázu.

Generálku na finále okresního poháru (14. června v Janově) odehráli fotbalisté z Cerekvice nad Loučnou a Hradce nad Svitavou. A tenhle test vyšel o poznání lépe Hradeckým, jak po herní, tak po výsledkové stránce. Rázem se vyšvihli na čtvrtou pozici a takhle vysoko v tabulce okresního přeboru nebyli, kam paměť sahá. Zápas u Loučné jim vyšel velmi dobře.

Fotbalové výsledky z kraje: Ústecká Jiskra našla cestu k dalšímu vítězství

Dlouho se na jaře trápila Dlouhá Loučka, ovšem minulé vítězství nad Opatovem ji zřejmě nastartovalo do finiše, protože zničehonic deklasovala Jevíčko, a to dokonce na jaře hřišti, přitom domácí měli ještě myšlenky na top trojku. A najednou se museli těžko srovnávat s „bůrem“, kterého jim protivník nadělil.

Duel dvou nejhorších účastníků tohoto ročníku okresního přeboru potvrdil jejich aktuální rozpoložení. Horní Újezd nasypal do sítě Městečko Trnávky pět „kousků“ ještě do poločasu a potvrdil, jak moc se mu nyní daří. Dvanáctá příčka, který by mohla stačit na udržení soutěže, pro ně není při stávající formě rozhodně v nedohlednu. Naopak trnávecká větev po tomto přídělu zřejmě definitivně praskla, v tomto případě jsou i teoretické naděje na udržení s velkou pravděpodobností mimo realitu.

Dalším celkem, který zažívá nečekaně trudné jaro a pořadím se významně propadl, je Borová. V Dolním Újezdu neměla sebemenší šanci, domácí béčko otevřelo skóre z prvního útoku a nakonec si vylepšilo brankový poměr půltuctem do sítě soupeře. Zajímavou přestřelkou se pobavili diváci v Mladějově, domácí v gólově bohatém klání předčili Boršov, když se jejich barvách o pět vstřelených gólů podělilo pět různých střelců.

22. KOLO: Mladějov – Boršov 5:3 (3:3). Branky: 12. Paulus, 21. Müller, 23. Opletal, 56. Prosecký, 65. Kalina – 2. Racl, 5. a 29. Veselý. Opatov – Morašice 3:1 (2:0). Branky: 8. Košín, 25. Petruň, 47. Štěrba – 90. Huryta z pen. ČK: 0:1 (55. Ondráček). Jevíčko – Dlouhá Loučka 0:5 (0:3). Branky: 35. a 58. Novotný, 16. Ševčík, 42. Marván, 85. Neumann. Cerekvice nad Loučnou – Hradec nad Svitavou 1:3 (0:2). Branky: 62. Válek z pen. - 20. D. Jukl, 33. Janoušek, 70. Marek. Horní Újezd – Městečko Trnávka 5:1 (5:1). Branky: 4. a 10. Marek Kusý, 8. Zrůbek, 36. Kladiva, 44. Šplíchal – 14. Havlíček. Bystré – Polička B 2:0 (1:0). Branky: 31. Jukl, 70. Jíra. ČK: 1:0 (65. Pachovský). Dolní Újezd B – Borová 6:0 (3:0). Branky: 1. a 29. L. Jireček, 45. + 1. Krivák, 46. Kalánek, 74. J. Vomáčka, 82. M. Vomáčka.

Fotbalisté Vendolí v uplynulých dvou kolech „pouze“ remizovali a radost z toho na první dojem neměli. Tím spíše, že nyní v Radiměři, kde měl fotbal před 160 diváky náboj a dobrou úroveň, přišli o vítězství poté, co v nastaveném čase proměnil domácí Ladislav Konečný nařízený pokutový kop. Přesto však náskok na čele tabulky stejně jako o týden dříve o bod navýšili, neboť Třebařov podruhé za sebou prohrál. Tentokrát v Linharticích, kde sice po poločase vedl, jenže druhá část patřila Metře, která nejprve vyrovnala a v 89. minutě uplatnil nestárnoucí střelec Bohumil Lébiš svůj přehled v šestnáctce a pohotovou dorážkou dokonal obrat. Linhartice se tak přiblížily k Třebařovu na rozdíl šesti bodů a ještě by přece jenom zdánlivě nedostižně rivaly mohly trochu pozlobit.

Jinak se v uplynulém kole střelecky vytáhl Koclířov, který se proti Němčicím prosadil čtyřikrát. Ještě ostřeji pálily Sebranice do sítě Velkých Opatovic a Čistá se ve Starém Městě prosadila dokonce sedmkrát.

22. KOLO: Koclířov – Němčice 4:2 (2:2). Branky: 12. a 20. Novák, 54. Sivák, 66. Menšík z pen. - 25. Matoušek, 31. Večeřa. Sebranice – Velké Opatovice B 6:1 (1:0). Branky: 50., 75. a 80. Bureš, 38. vlastní (Hladil), 53. Jílek, 82. Klejch – 47. Bubeník. Staré Město – Čistá 2:7 (2:2). Branky: 36. a 37. Tesař – 22. a 53. D. Nepraš, 42. z pen. a 52. Průžek, 64. a 69. Paclík, 84. Dvořák. Radiměř – Vendolí 2:2 (0:1). Branky: 52. E. Konečný, 90. + 4. L. Konečný z pen. – 23. Odvárka, 56. R. Milota. Linhartice – Třebařov 2:1 (0:1). Branky: 74. Cerman. 89. Lébiš – 45. Z. Hlubinka.