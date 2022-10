Lídr tabulky vedl po hodině hry 4:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že by utkání mělo přinést ještě nějaké výsledkové otazníky. Jenže soupeř následně potrestal obrovské chyby domácích, najednou to bylo zase jen o gól a místo pohodového dohrání duelu se Bysterští ještě klepali o hubené vedení. Tři body nakonec získali, ale takové nervy by si pro příště rádi odpustili.

Na druhou pozici se posunul Opatov, jenž proti Borové předvedl skutečně silný druhý poločas, během něhož vyrobil z dlouho vyrovnaného měření sil jednoznačnou partii. Mezi 54. a 68. minutou počastoval protivníka třemi zásahy, v samotném závěru výsledek ještě vylepšil a jeví se, že v závěru podzimu bude mít tenhle tým mnoho co říci.

Zadrhly se Morašice, prohrály podruhé v řadě, aniž skórovaly. Dlouhá Loučka byla ráda, že proti nim v Křenově vůbec dala do kupy jedenáctku schopnou nastoupit, neměla nikoho na střídání, ale na průběhu a výsledku se to neprojevilo. Hostům nepomohly ani čtyři hráčské výměny, čtvrt hodiny před koncem se prosadil Neumann a byla to jediná branka utkání.

Krajské fotbalové výsledky: Souboj o první místo se hrál pod ředickou taktovkou

Souboj týmů z chvostu tabulky rozhodl zkušený Pavel Bureš ve prospěch Poličky. V sobotu si střihl celé utkání za áčko, den nato pomohl rezervě. Krátce poté, co naskočil do hry z lavičky, otevřel účet a v 90. minutě ho také přesně umístěnou střelou z hranice šestnáctky uzavřel, když hosté mezitím odolali velké, jenže bezzubé snaze Horního Újezdu o vyrovnání.

Po delší době si připomnělo Jevíčko, jak chutná vítězství. Svoje trefy rozdělilo po jedné do každého poločasu a stačilo mu to, rival z Cerekvice dokumentoval, proč je v soutěže méně produktivní pouze poslední „Horňák“. Dolnoújezdské béčko pokračuje ve střídání lepších a horších výkonů. Tentokrát to bylo z jeho pohledu z toho lepšího soudku, trnáveckého nováčka domácí hráči zlomili ve druhém poločase. Pro výsledek klání v Boršově byl zřejmě zlomový „gól ze šatny“ domácího Veselého, kterým zvyšoval vedení svého mančaftu nad Hradcem na 2:0. Hosté dali kontaktní gól až v nastaveném čase, což ale bylo na záchranu zápasu pozdě.

10. KOLO: Dolní Újezd B – Městečko Trnávka 6:2 (2:1). Branky: 59. a 86. D. Frank, 15. Vanat, 36. M. Vomáčka, 55. L. Jireček, 70. Kučera – 22. a 79. Lexmaul. Opatov – Borová 5:1 (1:1). Branky: 5. vlastní (Mička), 54. Petruň, 62. Kalánek, 68. Paar, 86. Vrána – 27. V. Hegr. Jevíčko – Cerekvice nad Loučnou 2:0 (1:0). Branky: 36. Linhart, 53. Václavek. Horní Újezd – Polička B 0:2 (0:1). Branky: 27. a 90. Bureš. Bystré – Mladějov 4:3 (2:0). Branky: 31. a 60. Jukl, 14. Steiner, 52. Drašar – 49. a 65. Kraus, 68. Kalina. Boršov – Hradec nad Svitavou 2:1 (1:0). Branky: 36. Vyhnánek, 46. Veselý – 90. + 1. D. Jukl. Dlouhá Loučka – Morašice 1:0 (0:0). Branka: 74. Neumann.

III. třída nabídla ve víkendovém kole na svoje obvyklé poměry brankovou dietu, v pěti utkáních padlo všeho všudy celkem deset gólů. A i týmy z čela pořadí měly s předpokládanými výhrami dost potíží.

Vysoké pokuty pro Vendolí a Třebařov, oba kluby doma jednou bez diváků

Vendolí se strachovalo o vítězství po kontaktním gólu Velkých Opatovic a bylo rádo za těsné skóre, Třebařov musel v Koclířově děkovat produktivnímu Davidu Maleňákovi, že vytahal horké kaštany z ohně a zařídil „povinnou“ výhru. Minulé zaváhání napravily Linhartice ve Starém Městě, díky úspěchu v Němčicích bojuje o přiblížení se ke špici Čistá. Radiměř se zásluhou Strakova gólu z druhé minuty dočkala proti Sebranicím na desátý pokus premiérové výhry v ročníku.

10. KOLO: Němčice – Čistá 0:2 (0:0). Branky: 69. D. Nepraš, 74. Dvořák. Koclířov – Třebařov 0:2 (0:1). Branky: 6. z pen. a 90. D. Maleňák. Vendolí – Velké Opatovice B 2:1 (2:0). Branky: 38. Milota, 44. Bednář – 55. Krejčíř. Radiměř – Sebranice 1:0 (1:0). Branka: 2. Straka. Staré Město – Linhartice 0:2 (0:2). Branky: 3. Moravec, 37. Skřebský.