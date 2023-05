OKRESNÍ FOTBAL /FOTO, VIDEO/: Hlavní zpráva z okresního fotbalového víkendu? Doposud neporažený přeborový lídr z Bystrého už není neporažený! Postaraly se o to Morašice a nejvyšší okresní soutěž tak přece jenom dostala novou zápletku. Také proto, že druhý Opatov napravil týden staré zaváhání a i v deseti mužích našel cestu k těsnému vítězství nad dolnoújezdskou rezervou. V trojce není, co se týče situace na čele tabulky, pod sluncem nic nového.

Trestný kop Patrika Čoriho z Bystrého a výborný zákrok morašického gólmana Jana Špinara. | Video: Radek Halva

Bojovné a dramatické střetnutí na morašickém pažitu rozhodla 37. minuta, kdy po centru z kopačky Víta hlavičkoval přesně Patrik Lněnička. Hosté se s tímto vývojem a ztrátou neporazitelnosti nehodlali smířit a po změně straně výrazně přitopili pod svým fotbalovým kotlem. Zejména kapitán Mužík domácí defenzivu chvílemi pořádně větral, jenže ve finální fázi hostům scházela buď přesnost, nebo razance, případně narazili na zformovanou obranu a také gólman Špinar musel několikrát předvést svoje umění. Ani ze standardních situací si Bysterští tentokrát nepomohli, tudíž se po posledním hvizdu „přepisovaly dějiny“ této sezony okresního přeboru a jeho vedoucí celek po šestnácti zápasech bez prohry odešel ze hřiště poražen.

Dobývání morašické branky v bysterském podání:

Zdroj: Radek Halva

Opatov měl před svými fanoušky hodně co napravovat, protože před týdnem na „Horňáku“ zcela vyhořel. Proti druhému z Újezdů složil úspěšný reparát, byť tomu za stavu 1:1 dvacet minut před koncem mnoho nenasvědčovalo, jelikož byl za surový faul vyloučen Sedlák. Místo toho, aby se domácí v oslabení soustředili na ubránění remízy, tak Křivkovou zásluhou sami udeřili a byla to trefa vítězná, neboť soupeř odpověď nenašel.

A když jsme zmínili Horní Újezd, ten prožil „týden zázraků“, protože kdy naposledy vyhrál dvakrát za sebou, nadto s čistým kontem, to je snad otázka pro pamětníky. Proti Dlouhé Loučce prodal svoje nově nabyté sebevědomí David Zrůbek, autor všech pěti gólů svého týmu ve zmíněných dvou kolech. Naopak Loučka protáhla svoje jarní trápení, prohrála páté utkání za sebou, za tu dobu skórovala všehovšudy jednou a namotává se do existenčních bojů.

Na dalších stadionech se rozhodovalo v závěru. Mladějov zlomil souboj s Jevíčkem na svoji stranu v 87. minutě a zásah Jana Vondráčka měl hodnotu tří bodů. Rovněž v závěrečné desetiminutovce nalezlo svůj osud měření sil na trávníku v Rohozné, odkud si zásluhou branky Karla Marka odvezl plný bodový ranec Hradec nad Svitavou a posunul se díky tomu do horní poloviny tabulky, což je také pozoruhodná skutečnost. Do třetice měla náboj do závěrečných minut měla přestřelka mezi Borovou a Boršovem, ta nakonec našla smírné rozuzlení. Klidnější vítězství uhrál cerekvický Slavoj, pod Cimburkem v Městečku Trnávce si postupně vypracoval bezpečný třígólový odstup a soupeři dovolil pouze kosmetickou korekci.

19. KOLO: Mladějov – Jevíčko 2:1 (1:0). Branky: 23. K. Müller, 87. Vondráček – 71. T. Müller. Opatov – Dolní Újezd B 2:1 (0:0). Branky: 64. Petruň, 83. Křivka – 57. M. Vanat. ČK: 1:0 (70. Sedlák). Borová – Boršov 3:3 (2:1). Branky: 5. Hynek, 20. V. Hegr, 82. Dvořák – 10. Havlík, 63. Beyer, 85. Zomber. Dlouhá Loučka – Horní Újezd 0:2 (0:0). Branky: 69. a 90. + 3. Zrůbek. Polička B – Hradec nad Svitavou 1:2 (1:1). Branky: 35. Krejčí z pen. - 38. D. Jukl z pen., 84. Marek. Městečko Trnávka – Cerekvice 1:3 (0:2). Branky: 74. Fréhar – 10. Klát, 24. Klesal, 60. Válek. Morašice – Bystré 1:0 (1:0). Branka: 37. P. Lněnička.

Účastníci III. třídy se pustili do závěrečné třetiny soutěže a čekání na to, že některá z dvojice favoritů nyní proti outsiderům zaváhá, bylo marné. V případě Vendolí se papírové předpoklady potvrdily ve Velkých Opatovicích jednoznačně, zato Třebařov poněkud poškádlil nervy svých fanoušků. Ti od zápasu s posledním Koclířovem nepochybně čekali gólovou přehlídku, místo toho sledovali, jak se jejich tým v závěru strachuje o hubené vítězství.

Nicméně senzace se nekonala a další „zastávkou“ v přetahované nejlepších celků bude náročný víkend na přelomu dubna a května. Na sobotní bitvy Staré Město – Třebařov a Vendolí – Čistá naváže prvomájové odpoledne a odložená bitva o první místo v Třebařově. Za zmínku z odehraného kola stojí určitě rovněž výhra Němčic v Čisté, domácí jsou po ní zřejmě definitivně vyautováni z jakékoli možnosti prohnat elitní dvojici. Na třetí flek se nyní posunula linhartická Metra, ale pořád s propastnou ztrátou.

19. KOLO: Sebranice – Radiměř 0:1 (0:1). Branka: 18. E. Konečný. Čistá – Němčice 1:2 (1:1). Branky: 5. Štegner – 11. Pavliš, 55. Nádvorník. Třebařov – Koclířov 2:1 (1:0). Branky: 26. D. Maleňák, 61. Z. Hlubinka – 70. Menšík. Velké Opatovice B – Vendolí 0:5 (0:3). Branky: 10. a 60. R. Milota, 23. Moravec, 38. Báča, 89. Odvárka. Linhartice – Staré Město 3:0 (1:0). Branky: 29. Bednář, 46. Žouželka, 65. Lébiš.