Byl to můj druhý hattrick. Jsem spíše univerzál, řekl cerekvický Nádvorník

„Bylo chladno, takže jsme se na hřišti chtěli zahřát tím, že na soupeře vletíme od první minuty. Začátek byl sice energický ale spousta nepřesností na obou stranách hru trochu brzdila. Po našich úvodních gólech jsme se uklidnili a začali více držet balon a diktovat tempo hry. Soupeř se do šancí moc nedostával a když už, tak po našich chybách, které nedokázal využít. Poločas jsme zakončili podle našich představ, a to vedením 4:0. Po změně stran jsme poměrně rychle zvýšili na 6:0 a zápas se už jen dohrával. Mě osobně se hrálo dobře, chladné a deštivé počasí mám na fotbal rád,“ vrací se devětadvacetiletý fotbalista k průběhu podařeného střetnutí cerekvického Slavoje.

„Po čtvrthodince hry se před velkým vápnem směrem ke mě odrazil skákavý balon. Zkusil jsem ho z první trefit levačkou. Myslím, že si na střelu gólman sáhl, ale i tak naštěstí skončila v brance. Na začátku druhého poločasu spoluhráči krásně vyřešili rychlé přečíslení a já už jen dorážel do prázdné branky. Zanedlouho jsem dostal do běhu pěkný míč za obranu, který se mi podařilo zakončit střelou podél brankáře,“ popisuje Petr Nádvorník svoje zásahy, kdy zejména po změně stran využíval kolabující defenzivy soupeře.

Cerekvice nadělovala předvelikonoční půltucet. Vendolí mělo velmi silný závěr

Za vysloveného kanonýra se přes tohle povedené vystoupení nepokládá. „Byl to teprve můj druhý hattrick. Bohužel to není tak často, jak bych si přál. Od střílení branek nás je v týmu několik. Já se považuji spíše za takového fotbalového univerzála, ale samozřejmě každý gól se počítá a za každý jsem rád,“ říká fotbalista, který si v minulosti zahrál i ve Vysokém Mýtě či v klubech OFS Chrudim v Jenišovicích a Městci. „Vybavím si jeden povedený přímý kop, který zapadl přes zeď do pravé šibenice. Tenkrát ještě v barvách Sokola Jenišovice,“ reaguje na otázku po svých nejhezčích kanonýrských vzpomínkách.

Zpět ale do současnosti a do cerekvického Slavoje, který se zatím nenachází v tabulce nejvyšší okresní soutěže tam, kde to od něho fanoušci čekají. „S podzimem jsme spokojeni určitě nebyli. Víme, že jsme hráli pod svoje možnosti. Nejvíce nás asi mrzely bezbrankové remízy zkraje sezony, kdy jsme podle mého názoru byli fotbalově lepší než naši soupeři a body nás stála hlavně špatná koncovka. To jsme chtěli pro jarní část zlepšit,“ říká Petr Nádvorník. A zdá se, že se předsevzetí Slavoji daří naplňovat. Na jaře stačil postoupit do finále okresního poháru a z úvodních dvou kol přeboru vytěžil čtyři body. „Ze hřiště těžkého soupeře v Opatově jsme si odvezli pouze bod, ale vzhledem k výsledkům dalších jarních zápasů si myslím, že zatím může panovat spokojenost. My se teď už ale připravujeme na další utkání, jímž bude derby s Morašicemi. Chceme v něm také bodovat,“ těší se kanonýr Deníku na nedělní prestižní sousedskou bitvu.

A ještě z jiného fotbalové soudku. Slavia, Sparta, nebo Plzeň? Jak vidí Petr Nádvorník boj o titul ve Fortuna:lize? „,Jakožto sparťan samozřejmě věřím rozjeté Spartičce. Ale i kdyby to náhodou letos ještě nevyšlo, tak jsem rád za ten obrovský pokrok, který Sparta udělala. Po těch několika letech mdlých výkonů si to všichni fanoušci zaslouží,“ říká fanoušek klubu z Letné.

Jak už bylo uvedeno v úvodu článku, nikdo jiný než Petr Nádvorník se o prvním dubnovém víkendu na Svitavsku neprosadil vícekrát než dvakrát. Nejlepší střelecký výkon v mládežnických soutěžích předvedl čtyřgólový dorostenec Tomáš Červinka (Jaroměřice/Jevíčko).