Oldřich Veis se narodil 26. června 1936 ve Starém Svojanově. Do Březové se jeho rodina přestěhoval roku 1945, fotbal začal hráč v devíti letech a jako první z celého mužstva měl dokonce svůj kopací míč, který pro něj ušil obuvnický tovaryš, který pracoval v ševcovské dílně jeho otce. Hned po roce se stal kapitánem březovského žákovského týmu a v této roli pokračoval i v dorosteneckém věku. Tehdy si zahrál i za výběr Moravy proti Čechám, k vítězství 3:1 přispěl dvěma brankami. Vojenskou základní službu strávil v Dukle Cheb, celých jedenáct let hrál za Svitavy. Trenérskou kariéru spojil s A mužstvem Březové nad Svitavou, sám jako aktivní hráč působil v béčku. B mužstvu. Aktivní kariéru hráče ukončil v 52 letech, ale fotbalu dále obětoval svůj veškerý volný čas a pokračoval dále alespoň rekreačně za staré pány, než mu konečnou stopku vystavilo zranění, které mu přivodil soupeř při utkání starých pánů. Na fotbal nikdy nezanevřel, dodnes březovský fotbal sleduje a fandí mu.

Oldřich Veis byl uveden do síně slávy krajského fotbalu.Zdroj: TJ Sokol Březová nad Svitavou.

Oldřich Veis byl uveden do síně slávy krajského fotbalu. | Foto: TJ Sokol Březová nad Svitavou

Nové vedení Pardubického krajského fotbalového svazu se po svém jarním nástupu do funkcí rozhodlo oficiálně vyznamenávat za celoživotní přínos kopané osobnosti z řad regionálních klubů, které se v daném roce dožívají významných životních jubileí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.