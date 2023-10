OKRESNÍ FOTBAL /FOTOGALERIE, VIDEO/ Nevídaná tlačenice se vytvořila na čele tabulky nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Ztratil i vedoucí Třebařov, přesto si svoji výsadní pozici udržel, za ním je skupina čtyř týmů s devatenácti body na kontě, které od sebe dělí jenom skóre. Boj o podzimní primát tak slibuje ve zbývajících třech kolech pořádně napínavou záležitost. Což ostatně platí rovněž ve III. třídě. V závěru článku najdete jako vždy aktuální výsledky mládežnických soutěží Svitavska.

Branka Luboše Rusnáka (Morašice) v utkání v Němčicích. | Video: Radek Halva

Procházku po jedenáctém kole okresního přeboru můžeme začít třeba v Němčicích, kde se zrodil nejjednoznačnější výsledek víkendu a také pozoruhodný střelecky výkon. A to je hostující Luboš Rusnák svojí obvyklou profesí gólman, tentokrát však naskočil na hrot a do rozmezí 20. a 29. minuty vysázel čtyři gólové zásahy. Pravda, v jednom případě mu k němu výrazně dopomohl soupeř, ale i tak klobouk dolů… Morašičtí na hřišti dominovali, využívali četných mezer v obranné práci posledního celku tabulky a napravili týden staré selhání z domácího pažitu. Mimochodem byl to historicky první střet těchto klubů o mistrovské body.

Třebařov hájili vedoucí postavení v Rohozné a s domácí poličskou rezervou se rozešel smírně bez branek, co je na jeho zvyklosti vpravdě netypický výsledek. Hosté však nejsou pouze nejlépe střílejícím, ale také nejlépe bránícím týmem soutěže, což se jim v tomto případě hodilo. V bojovném duelu mohli výhru na svoji stranu strhnout oba soupeři, prosadit se v zakončení však nedokázal nikdo a gólmani Ehrenberger resp. Strnad byli oporami svým mužstev.

Mladějov se skoro po měsíci a třech neúspěšných výjezdech na cizí hřiště vrátil do svého areálu a hned se to odrazilo na výsledku. Do duelu s Horním Újezdem domácí nevstoupili optimálně a inkasovali jako první, jejich odpověď však byla pádná. Ještě do poločasu skóre otočili, hned po změně stran přidali třetí zásah a bez komplikací si potom došli pro přesvědčivou výhru.

TOP střelci OP: Konečný (Dlouhá Loučka) 10, D. Frank (Dolní Újezd B) a Linhart (Jevíčko (9).

Překvapení se zrodilo v Jevíčku, šňůra tříbodových vystoupení malohanáckého celku se zastavila na čísle 6. K sedmému ho nepustila dolnoújezdská rezerva, která soupeře zaskočila dvěma góly v prvním poločase a třetím hned zkraje druhého. Jevíčští se v dalším průběhu blíže než na rozdíl dvou branek nedostali, navíc odehráli poslední čtvrthodinu v deseti bez vyloučeného Sekničky a porážku stačili jen zkorigovat. Pozor na Dolní Újezd, v posledních dvou kolech nasázel deset gólů a zdá se, že se nadechl k silnému podzimnímu finiši.

Jak Boršov, tak Hradec nad Svitavou potřebují bodovat, jejich konta jsou zatím hodně nuzná. Z tohoto pohledu není remíza ve vzájemném klání něčím, nad čím by jeden či druhý zrovna jásal. Všechno podstatné se v Boršově odehrálo ve druhé pětačtyřicetiminutovce, souboj skončil smírně nejenom na góly, ale také na červené karty.

Nejlepší kanonýr okresního přeboru Zdeněk Konečný byl rozdílovým hráčem v jinak vyrovnaném střetnutí mezi Dlouhou Loučkou a Opatovem. Ve druhém poločase skóroval dvakrát a protože hostům po minulé kanonádě proti Mladějovu tentokrát střelecký prach zvlhnul, stačilo to domácím na cenné vítězství a posun na průběžný druhý flek.

Nováček z Vendolí byl před zápasem s Cerekvicí nad Loučnou na domácím hřišti stoprocentní a před 150 diváky to až do 86. minuty vypadalo, že přidá čtvrtý domácí plný zásah. Nepřidal, protože těsný náskok, který mu zajistila trefa Lukáše Bednáře, neudržel, hostující Vojtěch Lněnička se postaral o vyrovnání „v hodině dvanácté“ a Slavoj se zařadil do skupiny devatenáctibodových družstev pronásledujících třebařovského lídra.

11. KOLO: Boršov – Hradec nad Svitavou 1:1 (0:0). Branky: 61. Zomber – 75. Dvořáček. ČK: 1:1 (85. Zomber – 70. Nekvinda). Dlouhá Loučka – Opatov 2:0 (0:0). Branky: 58. a 85. Konečný. Mladějov – Horní Újezd 4:1 (2:1). Branky: 33. Cajthaml, 40. a 46. Paulus, 65. Opletal – 25. Tobek. Němčice – Morašice 0:7 (0:6). Branky: 20., 21., 23. a 29. Rusnák, 36. a 38. Halsbach, 70. Sokol. Jevíčko – Dolní Újezd B 2:4 (0:2). Branky: 51. Havlíček, 80. Štindl – 23. R. Vanat, 44. a 49. D. Frank, 65. M. Jireček. ČK: 1:0 (77. Seknička). Vendolí – Cerekvice nad Loučnou 1:1 (1:0). Branky: 21. Bednář – 86. V. Lněnička. Polička B – Třebařov 0:0 (0:0).

Bude-li boj o podzimní primát v okresním přeboru zřejmě napínavý až do prvního listopadového víkendu, tak v „trojce“ tomu s největší pravděpodobností nebude jinak. Sebranice, které se před týdnem vyhouply do čela tabulky, svoji novou roli nezvládly a z Opatovce, kde má svoje domácí prostředí Koclířov, odjely po nevydařeném druhém poločase s prázdnou.

TOP střelci III. třídy: Bednář (Linhartice) 10, Ludvíček (Čistá), Kyrcz (Linhartice) a Bureš (Sebranice) 6.

V Čisté se gólově prosadili dva nejlepší střelci dosavadního průběhu soutěže Štěpán Ludvíček a Pavel Bednář, ale protože je nikdo ze spoluhráčů nepodpořil, vzešla z toho remíza, která nikoho extra nepotěšila. I tak se domácí fotbalisté na skóre posunuli na první místo. Ještě v 90. minutě se zdálo, že staronovým lídrem bude Radiměř, jenže těsně před závěrečným hvizdem zkompletoval trnávecký Filip Bouček hattrick a svému týmu, který si dal v první minutě vlastence a ještě čtvrt hodiny před koncem prohrával 1:3, tak zachránil bod.

11. KOLO: Koclířov – Sebranice 3:1 (0:1). Branky: 48. Menšík, 55. Sivák, 78. Suchý – 32. Kysilka. Čistá – Linhartice 1:1 (1:0). Branky: 30. Ludvíček – 60. Bednář. Radiměř – Městečko Trnávka 3:3 (2:1). Branky: 1. vlastní (Smolík), 34. Šmíd, 57. E. Konečný – 9., 78. a 90. Bouček. Kunčina B volný termín.

Okresní soutěže mládeže