Čtyřicet branek padlo celkem na sedmi stadionech v dalším pokračování nejvyšší okresní soutěže fotbalistů. Veřejnost v regionu se v něm dočkala znovu potvrzení skutečnosti, že ve hře o přebornický titul a vstupenku do I. B třídy zůstaly jenom dva týmy. Že by se do souboje Dolního Újezdu B s Janovem zapojil ještě někdo další, to se v tuto chvíli jeví krajně nepravděpodobné.