III. TŘÍDA – 7. KOLO: Vendolí – Třebařov 3:5 (0:3). Branky: 52. Bednář, 55. Sivák, 78. Čejka – 30. a 61. Macek, 13. D. Maleňák, 35. Sommer, 83. Frisch z pen. Moravská Třebová C – Polička B 5:0 (2:0). Branky: 41., 46., 52. a 57. Sedlák, 5. Potáček z pen. Staré Město – Koclířov 12:1 (4:0). Branky: 12., 14., 33. a 44. Straka, 57. a 84. L. Němec, 67. a 82. Záplata, 20. Kozák, 53. Amort, 76. Mynář, 88. Navrátil. ČK: 0:1 (17. Suchý). Městečko Trnávka – Sebranice 5:1 (0:1). Branky: 46. a 72. Janík, 60. Fréhar, 62. Štefl, 65. Stenzl – 10. Jílek. Čistá volný termín.

Pohled do III. třídy říká, že céčko Slovanu si zatím hraje vlastní soutěž. Což potvrdilo i skalpem Poličky B, pod který se nejvíce podepsal čtyřbrankový střelec Sedlák. Za lídrem je naskládáno šest týmů v rozmezí dvou bodů. Gólově se jednalo o velice bohaté dějství, příděl na účet Koclířova hrajícího dlouho v deseti byl hodně krutý.

Předpokládané domácí výhry si připsaly Morašice a Jevíčko, byť o ně musely proti houževnatým soupeřům zabojovat a právě Morašice si definitivně oddechly teprve po Skalově pojišťujícím zásahu v nastaveném čase. V Jevíčku zase mohla linhartická Metra zdramatizovat utkání za stavu 2:0, to by však musela proměnit pokutový kop, což jí brankář Trávníček nedovolil.

Na čele se osamostatnila Cerekvice, která šla proti Hradci do vedení z penalty v první minutě. Hostující celek rozhodně nebyl odevzdaným soupeřem, ale gólově se prosadit nedokázal a favorit postupně „utáhl šrouby“.

Sousedské derby navštívilo v Boršově 250 diváků. Před rokem touto dobou a na stejném hřišti vyhrála Dlouhá Loučka 3:0, teď přišla odplata ve velkém stylu. Domácím náramně vyšel hlavně nástup do druhého poločasu, kdy rivala srazili do kolen.

Další přestřelka byla k vidění v Horním Újezdu. Ani tady nebyl rozdíl ve skóre vyšší než jednogólový, za stavu 3:2 domácí sahali po skalpu silné Borové, ta však stihla vyrovnat. I tak to pro „Horňák“ je první zisk v sezoně.

