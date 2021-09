SELECT III. TŘÍDA – 8. KOLO: Sebranice – Staré Město 1:1 (1:1). Branky: 9. Otava – 23. L. Němec. Čistá – Moravská Třebová C 5:0 (3:0). Branky: 80. a 88. L. Čapek, 12. Paclík, 15. Padělek, 35. Průžek. Polička B – Městečko Trnávka 1:4 (0:2). Branky: 61. Misar z pen. – 20. a 65. Lexmaul, 31. Štefl z pen., 48. Havlíček. Třebařov – Koclířov 6:1 (2:0). Branky: 35. a 48. D. Novotný, 54. a 80. Macek, 1. D. Maleňák, 88. Dvorský – 75. vlastní (Kurbel). Vendolí volný termín.

Ve III. třídě nezůstal po uplynulém víkendu žádný celek s nulou na kontě porážek. Tím posledním bylo vedoucí moravskotřebovské céčko a to v Čisté tvrdě narazilo. Domácí měli jeden ze svých dobrých dnů, po čtvrthodině vedli dvougólovým rozdílem a utkání měli plně ve své režii, navíc v závěru skóre ještě podstatně vylepšili. Za překvapení lze označit výhru doposud matné Trnávky v Rohozné nad poličskou rezervou.

Důležité souboje se odehrály mezi týmy obývajícími spodní patra přeboru. Hradec si docela přesvědčivě poradil s Boršovem, kdy mu vyšly nástupy do obou částí hry. Na nule zůstávají Linhartice, duel, v němž šlo oběma soupeřům o první vítězství v sezoně, zvládl lépe Horní Újezd. Nečekala se ztráta Morašic, a to ještě proti Dlouhé Loučce vyrovnal V. Štancl nepříznivý stav ze zoufalého závěrečného náporu v poslední minutě. Naopak Opatov si s Radiměří poradil s přehledem a také vylepšuje svoji pozici.

Z dalších duelů osmého kola stojí za zmínku přestřelka v Mladějově, ze které vyšlo vítězně Jevíčko a také s tímto mužstvem je potřeba v boji o špici tabulky vážně počítat. Hosté vedli během druhého poločasu 5:1, domácí sice dotahovali, ale jejich probuzení přišlo příliš pozdě na to, aby utkání zachránili.

V Dolním Újezdu se utkaly dva doposud neporažené celky a tohle konstatování platí také po dramatických devadesáti minutách. Fotbal se divákům musel líbit, byl rušný, plný šancí, rozhodně představoval nadprůměr v rámci okresního přeboru. Hosté rychle vedli o dvě branky, stejně rychle o náskok přišli, do poločasu potom byli napřed domácí, kteří po pauze mohli vedení pojistit, leč přáno jim nebylo, naopak janovský Heger stanovil po nejhezčí akci zápasu nerozhodné skóre.

