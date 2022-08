Přes víkendovou nepřízeň počasí se druhé dějství okresních mistrovských fotbalových soutěží odehrálo kompletní. Ačkoli je stále brzo na zásadní předpovědí, tak přesto se ukazuje několik týmů, které do nového ročníku vstoupily v dobré formě.

SELECT OP MUŽI

Jenom devět minut strávil na trávníku v Telecím Leoš Seryn z Mladějova. Potom zahrál na brankové čáře rukou, byl vyloučen a domácí Borová měla cestu za prvním vítězstvím v sezoně usnadněnou. Z penalty zvyšovala bleskové vedení na 2:0 a do poločasu si zajistila rozhodující náskok, díky němuž si mohla po změně stran dovolit lehce polevit.

Bysterští si na úvod přeboru poradili s oběma Újezdy. Po kanonádě proti Hornímu uloupili tři body i v Dolním, kde vsadili na aktivitu v prvním poločase a tahle sázka jim dokonale vyšla, neboť z ní vytěžili dvougólové vedení. Domácí po přestávce výrazně přitopili pod kotlem, vynutili si znatelnou územní převahu a dostali se do slibných střeleckých pozic. Leč to všechno s nulovým efektem a nečekaně zůstávají pořád bez bodu.

Dvě nerozhodné šestibrankové přestřelky nabídlo divákům uplynulé kolo. Jedna z nich byla k vidění v Opatově, kde v 55. minutě boršovský Zomber poslal svůj tým do vedení 3:2. Pět minut nato viděl tentýž fotbalista druhou žlutou kartu a šel ven. Domácí půlhodinovou početní výhodu využili k vyrovnání, ale už ne k obratu.

Příští okresní mistrovské kolo nabízí na konci prázdnin atraktivní derby: Horní Újezd – Dolní Újezd B, Cerekvice – Morašice, Boršov – Dlouhá Loučka.

Horní Újezd se pokoušel napravit týden starý debakl, což se mu relativně povedlo a naznačil, že skutečně nemusí hrát v soutěži roli otloukánka. Ale s výsledkem proti Jevíčku domácí fotbalisté nebyli spokojeni, ono také pokud vedete ještě na začátku 88. minuty 3:1 a přesto nakonec berete pouze bod, je zřejmé, že jste koncovku nezvládli. Jevíčští tak z málem ztraceného boje zachránili ještě remízu, když po Linhartově snížili proměnil v nastaveném čase nařízený pokutový kop kanonýr Müller.

Druhým šestibodovým týmem jsou po dvou kolech Morašice, které si na svém trávníku poradily po boji s Hradcem nad Svitavou. Zajímavý souboj otevřeli hosté trefou z prvního útoku, ale domácím se do poločasu povedlo skóre obrátit a v nástupu do druhé části odskočili na 3:1. Kontaktní zásah hradeckého Richtera se postaral o pořádný náboj do koncovky. drama ovšem utnul pojistkou střídající Kützer.

I ten, kdo za 180 minut nevstřelí ani gól, se může v tabulce chlubit dvěma získanými body. Zářným příkladem je v okresním přeboru cerekvický mančaft sbírající zatím jen bezgólové plichty. Po Opatovu se tímto nemastným a neslaným výsledkem rozešel i s Dlouhou Loučkou.

Nováčci soutěže se střetli pod Cimburkem a zopakovali si tam jarní třetitřídní bitvu. A v podstatě se stejným rezultátem, neboť tři body vybojovalo poličské béčko zásluhou Zahoranova gólového úspěchu. Snaha domácích, jakkoli usilovná, byla co se týče střeleckého vyjádření jalová.

3. KOLO: Opatov – Boršov 3:3 (2:2). Branky: 4. Zeman, 25. Kalánek, 73. Prokop – 11. Veselý, 38. Racl, 55. Zomber. ČK: 0:1 (60. Zomber). Horní Újezd – Jevíčko 3:3 (2:1). Branky: 20. Riazanov, 32. a 76. Kladiva – 45. a 88. Linhart, 90. + 3. Müller z pen. Borová – Mladějov 4:2 (4:1). Branky: 7. D. Síla, 9. Hruška z pen., 22. Dvořák, 39. Šmíd – 35. K. Müller, 57. Kudyn. ČK: 0:1 (9. Seryn). Dolní Újezd B – Bystré 0:2 (0:2). Branky: 14. Jukl, 44. Jíra. Morašice – Hradec nad Svitavou 4:2 (2:1). Branky: 17. Skala, 42. Vít, 50. Ropek, 84. Kützer – 1. Janko, 61. Richter. Městečko Trnávka – Polička B 0:1 (0:1). Branka: 25. Zahoran. Dlouhá Loučka – Cerekvice nad Loučnou 0:0 (0:0).

SELECT III. TŘÍDA

V nejnižší okresní soutěži udržely stoprocentní bilanci po dvou kolech tři celky. Třebařov navázal na výhru ve Starém Městě a podle očekávání nezaváhal proti Sebranicím, stačily mu dvě branky v úvodní půlhodině. Vendolí na to šlo podobně, v Němčicích skórovalo dvakrát za čtrnáct minut a také mu to stačilo na tři body. Mimochodem na obnovenou premiéru němčických mužů bylo zvědavo na 150 fanoušků. Do třetice skóre 2:0 se narodilo v Linharticích, v tomto případě ovšem domácí Metru dovedli k úspěchu dva střídající hráči v poslední dvacetiminutovce.

Čistá se dost dlouho trápila s Koclířovem a rozjela se teprve ve druhém poločase, kdy půltuctem gólů odmítla jakékoli komplikace. Nutno ale zdůraznit, že soupeř postupně přišel o dva vyloučené hráče a těžko tak mohl klást odpor. Staré Město se omluvilo svým příznivcům za týden starý debakl , který nyní odčinilo vydřenou výhrou nad Velkými Opatovicemi.

3. KOLO: Němčice – Vendolí 0:2 (0:2). Branky: 7. Báča, 14. Moravec. Linhartice – Radiměř 2:0 (0:0). Branky: 69. Lébiš, 84. Konečný. Čistá – Koclířov 6:1 (0:1). Branky: 47. Vomáčka z pen., 53. D. Nepraš, 55. Průžek, 74. Dvořák, 80. L. Čapek, 83. Zerzán – 8. Ševčík. ČK: 0:2 (36. Sivák, 80. Novák). Staré Město – Velké Opatovice B 2:1 (1:1). Branky: 32. M. Kozák, 67. Blaško – 21. Feder. Třebařov – Sebranice 2:0 (2:0). Branky: 6. D. Maleňák, 30. M. Sommer.